https://ria.ru/20200902/moshennichestvo-1576607985.html

В банках рассказали о приемах мошенников

Банковские мошенники после стабилизации ситуации с коронавирусом вернулись к привычным схемам обмана, продолжая изобретать новые методы социальной инженерии,... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T05:00

2020-09-02T05:00

2020-09-02T18:40

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<strong>МОСКВА, 2 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Банковские мошенники после стабилизации ситуации с коронавирусом вернулись к привычным схемам обмана, продолжая изобретать новые методы социальной инженерии, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.Телефонное мошенничество и не толькоВ <a href="https://ria.ru/organization_Tinkoff_Kreditnye_Sistemy_bank" target="_blank">Тинькофф-банке</a> рассказали, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за первые шесть месяцев 2020 года преступники стали звонить клиентам в 2,7 раза чаще. Вместе с тем во время самоизоляции банк не фиксировал резкого роста подобных атак на клиентов по сравнению с периодом до пандемии. Кроме того, после снятия ограничений доля звонков в мошеннических схемах снизилась до 24%, но при этом возросла доля интернет-канала.В СМП-банке заметили, что по мере стабилизации эпидемиологической ситуации летом мошенники вернулись к более привычным схемам телефонного мошенничества — они "снова начали активно имитировать действия банков по предотвращению мошеннических платежей, а также занялись вымогательством комиссий за предоставление кредитов и курьерские услуги", сообщил начальник службы информационной безопасности банка Дмитрий Никишов.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a>, в целом за последние месяцы число случаев телефонного мошенничества выросло в разы: с начала 2020 года число подобных попыток обмана клиентов банка превысило 2,6 миллиона. "В среднем в месяц клиентам Сбербанка в 2020 году злоумышленники звонят более 350 тысяч раз, по сравнению с 2019 годом этот показатель вырос на 87%. По нашим оценкам, примерно та же динамика характерна и в отношении клиентов других банков", — рассказали в кредитной организации.Кроме того, в Сбербанке отметили, что на фоне пандемии и режима самоизоляции резко возросло мошенничество в электронных каналах: в интернете, соцсетях, мессенджерах, почтовых и СМС-рассылках. В 2020 году Сбербанк зафиксировал уже около 39 тысяч обращений клиентов по поводу мошеннических СМС, более 20 тысяч — на мошенничество в соцсетях и мессенджерах.В <a href="http://ria.ru/organization_Rajjffajjzenbank/" target="_blank" data-auto="true">Райффайзенбанке</a> не увидели значительного всплеска мошенничеств в отношении своих клиентов, однако отметили, что злоумышленники продолжают изобретать новые механики для социальной инженерии. По словам исполнительного директора, начальника управления статистического анализа банка "<a href="http://ria.ru/organization_Renessans_kredit/" target="_blank" data-auto="true">Ренессанс Кредит</a>" Сергея Афанасьева, уровень мошенничества, связанный с социальной инженерией, примерно одинаковый по всему рынку, поскольку не сильно зависит от внутренних процессов кредитных организаций."Мы видим рост уровня социальной инженерии (телефонное / СМС-мошенничество) на 18% за первое полугодие 2020-го по сравнению с первым полугодием 2019-го. Рост общего объема похищенных средств от данного вида мошенничества за те же периоды составил 26,4%. А общее количество мошеннических интернет-операций, наоборот, уменьшилось на 17% за те же периоды, то есть вырос средний чек по мошенническим операциям", — поделились статистикой в банке.ПрогнозыРоссийские банки ожидают дальнейший рост телефонного и интернет-мошенничества, некоторые не исключают, что вырастет и средняя сумма ущерба от действий злоумышленников. "Число попыток мошеннических активностей значительно увеличилось в 2020 году, особенно на фоне пандемии. Это объясняется тем, что в условиях массового стресса клиент более уязвим к внушениям", — пояснил директор департамента информационной безопасности <a href="http://ria.ru/organization_Rosbank/" target="_blank" data-auto="true">Росбанка</a> Михаил Иванов.В Сбербанке выразили уверенность, что проблема кибермошенничества приобретает все больший масштаб, а отсутствие на государственном уровне системной работы по противодействию дает основания прогнозировать дальнейший рост как телефонного мошенничества, так и мошенничества в электронных каналах.В банке "<a href="https://ria.ru/organization_Bank_Otkrytie" target="_blank">Открытие</a>" считают, что на мошенническую активность влияет также общая тенденция увеличения доли безналичных платежей. "Поэтому мошенническая активность в сравнении с показателями прошлых лет продолжит рост на фоне дальнейшего увеличения объемов безналичных операций в стране", — отметил замдиректора департамента информационной безопасности банка Анатолий Брагин.В <a href="http://ria.ru/organization_Promsvjazbank/" target="_blank" data-auto="true">Промсвязьбанке</a> (ПСБ) полагают, что объемы телефонного мошенничества в этом году могут вырасти на 10-15%, при этом не исключают, что вырастет и средняя сумма ущерба от действий мошенников. "Это связано с тем, что люди начали массово пользоваться дистанционными каналами для оплаты разных товаров и услуг, при этом многие не соблюдают рекомендации по информационной безопасности", — пояснил директор службы информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо.В <a href="https://ria.ru/organization_SMP_Bank" target="_blank">СМП-банке</a> также согласны с некоторыми выводами коллег. "Масштабные противоэпидемиологические ограничения, введенные в России на фоне коронавирусной пандемии, заставили большую часть бизнесов и работающего населения перейти в онлайн-режим, что закономерно увеличило число случаев телефонного и интернет-мошенничества. Что касается наших прогнозов, то мы убеждены, что на фоне активного развития ИТ-сервисов и перехода большой части бизнеса в онлайн количество попыток мошенничества будет расти", — заявил Никишов.В Абсолют-банке считают, что число такого рода мошенничеств в ближайшее время вряд ли будет снижаться. "Так как мы видим, что в Сеть периодически утекают клиентские данные с различных ресурсов, где регистрируются или совершают покупки клиенты банков", — указал управляющий директор Абсолют-банка Олег Кусеров.

https://ria.ru/20200901/banki-1576568200.html

https://ria.ru/20200812/1575699468.html

https://ria.ru/20200821/moshenniki-1576072056.html

https://ria.ru/20200728/1575025912.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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