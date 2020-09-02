https://ria.ru/20200902/militsiya-1576625632.html

МВД Белоруссии проверит все обращения о неправомерных действиях милиции

Обращения граждан о неправомерных действиях сотрудников белорусской милиции на акциях протеста не останутся без внимания министерства внутренних дел, сообщила в РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T13:09

2020-09-02T13:09

2020-09-02T13:59

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 2 сен – РИА Новости.</strong> Обращения граждан о неправомерных действиях сотрудников белорусской милиции на акциях протеста не останутся без внимания министерства внутренних дел, сообщила в среду пресс-служба ведомства."В МВД в последнее время поступает большое количество обращений граждан и организаций, в том числе из-за рубежа. В одних пишут о неправомерных, по мнению заявителей, действиях сотрудников органов внутренних дел при задержании граждан во время различных массовых мероприятий после выборов президента Республики <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларусь</a>, в других благодарят за обеспечение правопорядка, а также вносят предложения по совершенствованию этой деятельности… Обращения граждан о неправомерных действиях сотрудников ОВД не останутся без внимания МВД", - говорится в сообщении на сайте ведомства.В министерстве также попросили граждан с пониманием отнестись к мерам, принимаемым ОВД по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в республике, избегать мест проведения массовых мероприятий, организованных с нарушением установленного порядка, соблюдать общественный порядок и иные требования законодательства. Кроме того, в ведомстве призвали граждан исключить любое воздействие на сотрудников милиции в целях воспрепятствования выполнению ими служебных обязанностей, а также на представителей общественности, выполняющих обязанности по охране общественного порядка.Ранее в координационном совете оппозиции Белоруссии РИА Новости заявили, что в Следственный комитет подано 700 заявлений от участников протестов в стране на неправомерное применение силы правоохранителями. В генпрокуратуре сообщали, что в республике под эгидой надзорного ведомства создана межведомственная комиссия для проверки по заявлениям о применении физической силы в ходе акций протеста.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200831/zhurnalisty-1576548419.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576597134.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире