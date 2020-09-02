https://ria.ru/20200902/mikrofinansirovanie-1576654691.html

Фонд микрофинансирования Кубани вновь признан крупнейшим в России

Фонд микрофинансирования Краснодарского края в пятый раз признан крупнейшим в России, сообщает администрация региона. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T23:07

2020-09-02T23:07

2020-09-02T23:07

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

краснодарский край

экономика

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<strong>КРАСНОДАР, 2 сен – РИА Новости.</strong> Фонд микрофинансирования <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> в пятый раз признан крупнейшим в России, сообщает администрация региона.Отмечается, что рейтинговое агентство "<a href="http://ria.ru/organization_EHkspert_RA/" target="_blank" data-auto="true">Эксперт РА</a>" опубликовало рейтинг микрофинансовых организаций за первое полугодие 2020 года, согласно которому краевой фонд занял первое место и в пятый раз подряд подтвердил статус крупнейшей некоммерческой МФО России.Кроме того, по данным агентства, краевой фонд лидирует по показателю "портфель микрозаймов ЮЛ и ИП". "Портфель составил более 1 835 миллиона рублей, а также имеет наиболее низкий уровень просроченной задолженности – 0,7% от объема займов", - пояснили в ведомстве.Фонд микрофинансирования был докапитализирован по поручению губернатора Краснодарского края <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамина Кондратьева</a>. Сегодня он составляет более 3,27 миллиарда рублей. В первом полугодии 2020 года малым и средним предприятиям выдано более 782 миллионов льготных микрозаймов. Фонд также предоставляет займы бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".

https://ria.ru/20200902/kuban-1576654629.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика