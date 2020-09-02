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Краснодарский край
https://ria.ru/20200902/mikrofinansirovanie-1576654691.html
Фонд микрофинансирования Кубани вновь признан крупнейшим в России
Фонд микрофинансирования Краснодарского края в пятый раз признан крупнейшим в России, сообщает администрация региона. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T23:07
2020-09-02T23:07
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
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<strong>КРАСНОДАР, 2 сен – РИА Новости.</strong> Фонд микрофинансирования <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> в пятый раз признан крупнейшим в России, сообщает администрация региона.Отмечается, что рейтинговое агентство "<a href="http://ria.ru/organization_EHkspert_RA/" target="_blank" data-auto="true">Эксперт РА</a>" опубликовало рейтинг микрофинансовых организаций за первое полугодие 2020 года, согласно которому краевой фонд занял первое место и в пятый раз подряд подтвердил статус крупнейшей некоммерческой МФО России.Кроме того, по данным агентства, краевой фонд лидирует по показателю "портфель микрозаймов ЮЛ и ИП". "Портфель составил более 1 835 миллиона рублей, а также имеет наиболее низкий уровень просроченной задолженности – 0,7% от объема займов", - пояснили в ведомстве.Фонд микрофинансирования был докапитализирован по поручению губернатора Краснодарского края <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамина Кондратьева</a>. Сегодня он составляет более 3,27 миллиарда рублей. В первом полугодии 2020 года малым и средним предприятиям выдано более 782 миллионов льготных микрозаймов. Фонд также предоставляет займы бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".
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россия, вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика

Фонд микрофинансирования Кубани вновь признан крупнейшим в России

23:07 02.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 2 сен – РИА Новости. Фонд микрофинансирования Краснодарского края в пятый раз признан крупнейшим в России, сообщает администрация региона.
Отмечается, что рейтинговое агентство "Эксперт РА" опубликовало рейтинг микрофинансовых организаций за первое полугодие 2020 года, согласно которому краевой фонд занял первое место и в пятый раз подряд подтвердил статус крупнейшей некоммерческой МФО России.

"Позиция краевых властей в области развития и поддержки малого бизнеса заключается в создании максимально благоприятного климата для предпринимателей, особенно в критическое для экономики время. Этот успех – результат работы всей краевой инфраструктуры поддержки бизнеса. Тем не менее перед регионом стоят новые задачи, которые необходимо решить с помощью действующих региональных и федеральных форм поддержки", – цитирует ведомство главу департамента инвестиций и развития МСП региона Виталия Воронова.

Кроме того, по данным агентства, краевой фонд лидирует по показателю "портфель микрозаймов ЮЛ и ИП". "Портфель составил более 1 835 миллиона рублей, а также имеет наиболее низкий уровень просроченной задолженности – 0,7% от объема займов", - пояснили в ведомстве.
Фонд микрофинансирования был докапитализирован по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Сегодня он составляет более 3,27 миллиарда рублей. В первом полугодии 2020 года малым и средним предприятиям выдано более 782 миллионов льготных микрозаймов. Фонд также предоставляет займы бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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