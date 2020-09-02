Фонд микрофинансирования Кубани вновь признан крупнейшим в России
КРАСНОДАР, 2 сен – РИА Новости. Фонд микрофинансирования Краснодарского края в пятый раз признан крупнейшим в России, сообщает администрация региона.
Отмечается, что рейтинговое агентство "Эксперт РА" опубликовало рейтинг микрофинансовых организаций за первое полугодие 2020 года, согласно которому краевой фонд занял первое место и в пятый раз подряд подтвердил статус крупнейшей некоммерческой МФО России.
"Позиция краевых властей в области развития и поддержки малого бизнеса заключается в создании максимально благоприятного климата для предпринимателей, особенно в критическое для экономики время. Этот успех – результат работы всей краевой инфраструктуры поддержки бизнеса. Тем не менее перед регионом стоят новые задачи, которые необходимо решить с помощью действующих региональных и федеральных форм поддержки", – цитирует ведомство главу департамента инвестиций и развития МСП региона Виталия Воронова.
Кроме того, по данным агентства, краевой фонд лидирует по показателю "портфель микрозаймов ЮЛ и ИП". "Портфель составил более 1 835 миллиона рублей, а также имеет наиболее низкий уровень просроченной задолженности – 0,7% от объема займов", - пояснили в ведомстве.
Фонд микрофинансирования был докапитализирован по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Сегодня он составляет более 3,27 миллиарда рублей. В первом полугодии 2020 года малым и средним предприятиям выдано более 782 миллионов льготных микрозаймов. Фонд также предоставляет займы бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".