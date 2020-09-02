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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200902/lukashenko-1576622028.html
Путин и Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели
Встреча Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится в ближайшие пару недель в Москве, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:17
2020-09-02T13:19
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
сергей лавров
владимир путин
белоруссия
политика
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Встреча <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и президента <u><a href="http://ria.ru/location_Belarus/">Белоруссии</a></u> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> состоится в ближайшие пару недель в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, заявил глава российского МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Сегодня в Москве проходят переговоры Лаврова и его белорусского коллеги Владимира Макея. Это первый визит Макея в Россию после президентских выборов в республике, итоги которых спровоцировали массовые протестные акции.Как отмечал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, главы МИД, скорее всего, обсудят подготовку к приезду в российскую столицу <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a>. Точную дату визита пока не согласовали. Кроме того, в четверг Минск посетит премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank">Михаил Мишустин</a>. Протесты в БелоруссииМассовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, на втором месте — <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/">Литву</a>.В первые дни против недовольных результатами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, в том числе как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
https://ria.ru/20200902/zaderzhaniya-1576624436.html
В Севастополь его надо приглашать, а не в Москву
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россия
белоруссия
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россия, александр лукашенко, сергей лавров, владимир путин, белоруссия, политика

Путин и Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели

12:17 02.09.2020 (обновлено: 13:19 02.09.2020)
6790
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Встреча Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится в ближайшие пару недель в Москве, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Это подчеркивает наш обоюдный настрой на дальнейшее развитие равноправных, взаимовыгодных отношений, в том числе в рамках Союзного государства", — отметил министр.
Сегодня в Москве проходят переговоры Лаврова и его белорусского коллеги Владимира Макея. Это первый визит Макея в Россию после президентских выборов в республике, итоги которых спровоцировали массовые протестные акции.
Как отмечал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, главы МИД, скорее всего, обсудят подготовку к приезду в российскую столицу Александра Лукашенко. Точную дату визита пока не согласовали.
Кроме того, в четверг Минск посетит премьер-министр России Михаил Мишустин.
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?

Протесты в Белоруссии

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
В первые дни против недовольных результатами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.
По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, в том числе как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
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На акции студентов в Минске начались задержания
130540641
Обсудить 11
Протесты в БелоруссииРоссияАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровВладимир ПутинБелоруссияПолитика
Популярные комментарии
В Севастополь его надо приглашать, а не в Москву
2 сентября, 12:45
Игорь Лучко
1201001
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