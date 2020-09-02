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Краснодарский край
https://ria.ru/20200902/kuban-1576618723.html
На Кубани создан новый генплан столицы региона
Новый генплан Краснодара предусматривает максимальное количество соцобъектов и зеленых зон, по примеру столицы региона будут созданы или скорректированы... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:22
2020-09-02T11:22
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодар
геленджик
анапа
общество
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<strong>КРАСНОДАР, 2 сен - РИА Новости.</strong> Новый генплан <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодара</a> предусматривает максимальное количество соцобъектов и зеленых зон, по примеру столицы региона будут созданы или скорректированы генеральные планы других населенных пунктов края, сообщил журналистам губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a>.По его словам, теперь важно – снова вместе с жителями – обеспечить выполнение этих требований, наладить качественный общественный контроль.Он уточнил, что сейчас в каждом муниципальном образовании края созданы градостроительные советы с обязательным участием общественников. По данным главы края, к сентябрю следующего года генпланы будут приведены в соответствие с правилами землепользования и застройки, будут исключены любые пересечения с лесным фондом.
https://ria.ru/20200901/modernizatsiya-1576603413.html
https://realty.ria.ru/20151016/406309109.html
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вениамин кондратьев, краснодар, геленджик, анапа, общество

На Кубани создан новый генплан столицы региона

11:22 02.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Город Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 2 сен - РИА Новости. Новый генплан Краснодара предусматривает максимальное количество соцобъектов и зеленых зон, по примеру столицы региона будут созданы или скорректированы генеральные планы других населенных пунктов края, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Мы завершили большую и трудоемкую работу по созданию нового генерального плана Краснодара – градостроительной конституции города. Вместе с ведущими архитекторами страны, а, главное, с жителями краевой столицы постарались сделать так, чтобы документ отвечал современным требованиям комфортной жизни горожан. Предусмотрели максимальное количество социальных объектов и зеленых зон в уже существующих микрорайонах, определили правила, по которым будут строиться новые", - сказал Кондратьев.
По его словам, теперь важно – снова вместе с жителями – обеспечить выполнение этих требований, наладить качественный общественный контроль.
"По примеру Краснодара мы будем создавать или корректировать генеральные планы других населенных пунктов. Прежде всего, курортных городов – Геленджика, Анапы, Горячего Ключа. Эти документы также будут разрабатываться при участии местных жителей, ведь именно им жить в этих городах и станицах", - добавил губернатор.
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Он уточнил, что сейчас в каждом муниципальном образовании края созданы градостроительные советы с обязательным участием общественников. По данным главы края, к сентябрю следующего года генпланы будут приведены в соответствие с правилами землепользования и застройки, будут исключены любые пересечения с лесным фондом.
"Мы должны не просто расширять застройку, а совершенствовать то, что уже имеем. Где-то идти по пути реновации. Так мы сможем развивать наши города, делать их современными и комфортными для жизни, при этом сохраняя природное наследие края", - заключил губернатор.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарГеленджикАнапаОбщество
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