https://ria.ru/20200902/kuban-1576618723.html

На Кубани создан новый генплан столицы региона

Новый генплан Краснодара предусматривает максимальное количество соцобъектов и зеленых зон, по примеру столицы региона будут созданы или скорректированы... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T11:22

2020-09-02T11:22

2020-09-02T11:22

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодар

геленджик

анапа

общество

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<strong>КРАСНОДАР, 2 сен - РИА Новости.</strong> Новый генплан <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодара</a> предусматривает максимальное количество соцобъектов и зеленых зон, по примеру столицы региона будут созданы или скорректированы генеральные планы других населенных пунктов края, сообщил журналистам губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a>.По его словам, теперь важно – снова вместе с жителями – обеспечить выполнение этих требований, наладить качественный общественный контроль.Он уточнил, что сейчас в каждом муниципальном образовании края созданы градостроительные советы с обязательным участием общественников. По данным главы края, к сентябрю следующего года генпланы будут приведены в соответствие с правилами землепользования и застройки, будут исключены любые пересечения с лесным фондом.

https://ria.ru/20200901/modernizatsiya-1576603413.html

https://realty.ria.ru/20151016/406309109.html

краснодар

геленджик

анапа

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, краснодар, геленджик, анапа, общество