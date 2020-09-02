Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576620283.html
Гинцбург рассказал об условиях для повторного заражения коронавирусом
Риск повторного заражения коронавирусом SARS-CoV-2 существует, заявил РИА Новости глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:46
2020-09-02T14:57
общество
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
александр гинцбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569222196_0:179:2968:1849_1400x0_80_0_0_d5f5603f7596c3eb2b227b53b118b8f7.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Риск повторного заражения коронавирусом SARS-CoV-2 существует, заявил РИА Новости глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.По словам российского ученого, такое возможно, если в первый раз человек перенес COVID-19 на ногах."Не новость, что люди, которые в легкой форме, используя терминологию гриппозную, на ногах, перенесли и бессимптомно, с легкой очень температурой, которая не дает необходимости оставаться дома, у них точно иммунитет не развивается, их надо вакцинировать. И то, что они второй или третий раз заболеют и в такой же легкой форме перенесут, — ничего здесь нового нет", — отметил собеседник агентства.Он подчеркнул, что появляющуюся информацию о якобы повторных случаях COVID-19, конечно, нужно принимать во внимание, однако относиться к ней как к достоверному факту пока рано.На прошлой неделе СМИ со ссылкой на ученых из Гонконгского университета (HKU) писали о "подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом". По их данным, 33-летний житель Гонконга переболел COVID-19 в апреле, однако по возвращении из <u><a href="http://ria.ru/location_Spain/">Испании</a></u> в начале августа он снова сдал положительный тест.Кроме того, в пятницу исследователи из штата Невада заявили, что у 25-летнего мужчины из города Рино также выявили коронавирус SARS-CoV-2 во второй раз, хотя у него были антитела. Об аналогичных случаях ранее сообщали специалисты из Нидерландов, Бельгии, Китая и Южной Кореи. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200825/koronavirus-1576275435.html
https://ria.ru/20200825/koronavirus-1576280550.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569222196_331:70:2968:2047_1400x0_80_0_0_69ee89143bb5801bbf1ade59559b5324.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, коронавирус в россии, александр гинцбург

Гинцбург рассказал об условиях для повторного заражения коронавирусом

11:46 02.09.2020 (обновлено: 14:57 02.09.2020)
11232
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВрач в инфекционном отделении Мурманской областной больницы
Врач в инфекционном отделении Мурманской областной больницы - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Врач в инфекционном отделении Мурманской областной больницы. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Риск повторного заражения коронавирусом SARS-CoV-2 существует, заявил РИА Новости глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Я никаких научных публикаций о повторном заражении пока что не видел. Читал в прессе общепопулярной, по радио слышал, но в (научных. — Прим. ред.) журналах не читал. Они обычно пишут, приводя очень большое количество доказательств по определенной системе", — объяснил Гинцбург.

По словам российского ученого, такое возможно, если в первый раз человек перенес COVID-19 на ногах.
"Не новость, что люди, которые в легкой форме, используя терминологию гриппозную, на ногах, перенесли и бессимптомно, с легкой очень температурой, которая не дает необходимости оставаться дома, у них точно иммунитет не развивается, их надо вакцинировать. И то, что они второй или третий раз заболеют и в такой же легкой форме перенесут, — ничего здесь нового нет", — отметил собеседник агентства.
Горожане едут на велосипедах по одной из улиц в центре Амстердама - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 11:26Распространение нового коронавируса
В Нидерландах и Бельгии зафиксировано повторное заражение коронавирусом
Он подчеркнул, что появляющуюся информацию о якобы повторных случаях COVID-19, конечно, нужно принимать во внимание, однако относиться к ней как к достоверному факту пока рано.
На прошлой неделе СМИ со ссылкой на ученых из Гонконгского университета (HKU) писали о "подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом". По их данным, 33-летний житель Гонконга переболел COVID-19 в апреле, однако по возвращении из Испании в начале августа он снова сдал положительный тест.
Кроме того, в пятницу исследователи из штата Невада заявили, что у 25-летнего мужчины из города Рино также выявили коронавирус SARS-CoV-2 во второй раз, хотя у него были антитела. Об аналогичных случаях ранее сообщали специалисты из Нидерландов, Бельгии, Китая и Южной Кореи.
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 13:04Распространение нового коронавируса
ВОЗ прокомментировала сообщения о повторном заражении коронавирусом
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
34858224
Обсудить 4
Распространение нового коронавирусаОбществоКоронавирус в РоссииАлександр Гинцбург
Рекомендуем
Молодая пара на кухне
Маленькая смерть. Что происходит с мозгом во время оргазма
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Лавров сообщил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Сотрудники компании Лукойл на нефтяном кусте в районе города Покачи
Кремль заявил о сокращении зависимости России от нефтегазовых доходов
Памятник Дюку де Ришелье в Одессе. Архивное фото
В Одессе русский язык лишили статуса регионального
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу
Живем коротко и неподробно. Шойгу призвал оторваться от гаджетов
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Меркель призвала Россию дать объяснения по ситуации с Навальным
Американская подводная лодка USS Seawolf (SSN 21) в окрестностях Тромсё
"Это лишь первые шаги": зачем США перебрасывают подлодки к берегам России
Производство лекарств
Вздохнули с облегчением: "Фризиум" в России теперь официально
Алексей Навальный
Немецкие специалисты заявили, что Навального отравили "Новичком"
Концерт Last Night of the Proms в Альберт-холле. 2014 год
Британия лишилась патриотического гимна
Девушка слушает музыку на iPod
Мужчина отдал дочери старый гаджет жены и лишился брака
Ветераны Великой Отечественной войны и волонтер победы на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади Свободы в Казани
Путин расширил выплаты ветеранам к 75-летию Победы
Мужчина на фоне флага Китая
США верят в "один Китай". Но где они видят его столицу?
Металлурги следят за процессом загрузки металлического лома в печь
РБК: Россия пожаловалась на Казахстан из-за нового запрета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит
03:25Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Лента новостейМолния