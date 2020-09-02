https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576620283.html

Гинцбург рассказал об условиях для повторного заражения коронавирусом

Риск повторного заражения коронавирусом SARS-CoV-2 существует, заявил РИА Новости глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T11:46

2020-09-02T11:46

2020-09-02T14:57

общество

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

александр гинцбург

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Риск повторного заражения коронавирусом SARS-CoV-2 существует, заявил РИА Новости глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.По словам российского ученого, такое возможно, если в первый раз человек перенес COVID-19 на ногах."Не новость, что люди, которые в легкой форме, используя терминологию гриппозную, на ногах, перенесли и бессимптомно, с легкой очень температурой, которая не дает необходимости оставаться дома, у них точно иммунитет не развивается, их надо вакцинировать. И то, что они второй или третий раз заболеют и в такой же легкой форме перенесут, — ничего здесь нового нет", — отметил собеседник агентства.Он подчеркнул, что появляющуюся информацию о якобы повторных случаях COVID-19, конечно, нужно принимать во внимание, однако относиться к ней как к достоверному факту пока рано.На прошлой неделе СМИ со ссылкой на ученых из Гонконгского университета (HKU) писали о "подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом". По их данным, 33-летний житель Гонконга переболел COVID-19 в апреле, однако по возвращении из <u><a href="http://ria.ru/location_Spain/">Испании</a></u> в начале августа он снова сдал положительный тест.Кроме того, в пятницу исследователи из штата Невада заявили, что у 25-летнего мужчины из города Рино также выявили коронавирус SARS-CoV-2 во второй раз, хотя у него были антитела. Об аналогичных случаях ранее сообщали специалисты из Нидерландов, Бельгии, Китая и Южной Кореи. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200825/koronavirus-1576275435.html

https://ria.ru/20200825/koronavirus-1576280550.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус в россии, александр гинцбург