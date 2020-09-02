https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576617928.html
Россия экспортировала антикоронавирусных товаров на 2,5 миллиарда рублей
Российские предприятия за период пандемии поставили за рубеж антикоронавирусных товаров, в отношении которых ранее действовали ограничения на экспорт (в... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:12
2020-09-02T11:12
2020-09-02T11:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Российские предприятия за период пандемии поставили за рубеж антикоронавирусных товаров, в отношении которых ранее действовали ограничения на экспорт (в частности, масок и санитайзеров), на 2,5 миллиарда рублей, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a>.Правительство РФ с 3 мая сняло запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты, включая медицинские маски. Вместе с тем до 30 сентября экспорт дезинфицирующих средств, масок и респираторов за пределы Евразийского экономического союза разрешен при подтверждении уполномоченного органа государства <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕАЭС</a>. Минпромторг РФ принимает решение о возможности экспорта и выдает подтверждения."Могу сказать, что за период пандемии мы выдали разрешений (на экспорт - ред.) в общей сложности более чем на 2,5 миллиарда рублей по той номенклатуре, которая входила в перечень ограниченных к поставке за рубеж", - сказал Мантуров в интервью телеканалу <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a>.Он отметил, что потребность в российских товарах сохраняется. "К концу года, конечно, эти отрасли (производство масок, костюмов, перчаток, ИВЛ - ред.) покажут существенный рост по сравнению с другими секторами промышленности. Ну и будем таким образом раскручивать экспортный потенциал, что было до этого сделать не так просто. Поэтому COVID, он способствовал в данном случае выходу на внешние рынки", - сказал министр.В частности, глава Минпромторга напомнил, что в российские регионы было направлено 7 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких. "До конца года, по предварительным расчетам, мы должны на производство выйти 15 тысяч ИВЛ", - сказал он. Мантуров добавил, что есть заявки на поставки отечественных аппаратов от стран Ближнего Востока, <a href="http://ria.ru/location_JUgo-Vostochnaja_Azija/" target="_blank" data-auto="true">Юго-Восточной Азии</a> и ряда европейских стран.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика