https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576615888.html
В России за сутки 5464 пациента излечились от коронавируса
За сутки в России выписаны 5464 человека после COVID, за все время - 821 169, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T10:34
2020-09-02T10:34
2020-09-02T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России выписаны 5464 человека после <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID</a>, за все время - 821 169, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 464 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России – 821 169", - говорится в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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