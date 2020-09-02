https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576615766.html

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Нет прироста COVID за сутки в Чукотском автономном округе, наименьшие темы в Москве, Подмосковье, Смоленской области, Севастополе (0,2%), сообщили журналистам в РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T10:32

2020-09-02T10:32

2020-09-02T11:50

коронавирус в россии

распространение нового коронавируса

москва

московская область (подмосковье)

смоленская область

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Нет прироста COVID за сутки в Чукотском автономном округе, наименьшие темы в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленской области</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a> (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200901/vaktsina-1576594920.html

москва

московская область (подмосковье)

смоленская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), смоленская область, общество