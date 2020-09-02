https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576615766.html
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Нет прироста COVID за сутки в Чукотском автономном округе, наименьшие темы в Москве, Подмосковье, Смоленской области, Севастополе (0,2%), сообщили журналистам в РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T10:32
2020-09-02T10:32
2020-09-02T11:50
коронавирус в россии
распространение нового коронавируса
москва
московская область (подмосковье)
смоленская область
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Нет прироста COVID за сутки в Чукотском автономном округе, наименьшие темы в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленской области</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a> (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200901/vaktsina-1576594920.html
москва
московская область (подмосковье)
смоленская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572713288_241:0:2972:2048_1400x0_80_0_0_f05fa96626edc9d0b2bd91de24a66bae.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), смоленская область, общество