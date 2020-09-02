Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576615766.html
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Нет прироста COVID за сутки в Чукотском автономном округе, наименьшие темы в Москве, Подмосковье, Смоленской области, Севастополе (0,2%), сообщили журналистам в РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T10:32
2020-09-02T11:50
коронавирус в россии
распространение нового коронавируса
москва
московская область (подмосковье)
смоленская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572713288_0:122:3211:1928_1400x0_80_0_0_a353c1a97115b2791aadc5715ebea02e.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Нет прироста COVID за сутки в Чукотском автономном округе, наименьшие темы в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленской области</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a> (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200901/vaktsina-1576594920.html
москва
московская область (подмосковье)
смоленская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572713288_241:0:2972:2048_1400x0_80_0_0_f05fa96626edc9d0b2bd91de24a66bae.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), смоленская область, общество

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

10:32 02.09.2020 (обновлено: 11:50 02.09.2020)
571
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы
Врачи городской клинической больницы - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи городской клинической больницы. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Нет прироста COVID за сутки в Чукотском автономном округе, наименьшие темы в Москве, Подмосковье, Смоленской области, Севастополе (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский АО 0%, 2. г. Москва, Московская область, Смоленская область, г. Севастополь 0,2%, 3. Ямало-Ненецкий АО, Республика Тыва, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Ненецкий автономный округ, Брянская область, Тульская область, Чеченская Республика 0,3%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 17:51Распространение нового коронавируса
Россия будет экспортировать технологию вакцины от коронавируса
000002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Смоленская областьОбщество
Рекомендуем
Работа станции скорой медицинской помощи
В Москве выявили 625 новых случаев COVID-19
Дезинфекция автомобиля скорой помощи на территории городской клинической инфекционной больницы имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
В России выявили 4952 новых случая коронавируса
Обследование у дерматолога
Названа опасность красных родинок
Врач станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф во время работы
В России за сутки умерли 115 пациентов с COVID-19
Врач скорой помощи
В России за сутки 5464 пациента излечились от коронавируса
Будильник
Попова посоветовала школьникам спать по восемь часов
Девушка в защитной маске идет по улице
Вирусолог рассказал, когда россияне смогут снять защитные маски
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров рассказал, что привился вакциной "Спутник V"
Отдыхающие в отеле Sun Aqua Vilu Reef 5* на одном из Мальдивских островов
Туроператоры рассказали об условиях посещения туристами Мальдивов
Дмитрий Медведев
Медведев рассказал о "японской" причине поездки на Курилы
Остров Сахалин
Медведев назвал самое красивое место в России
Кадр из фильма Довод
"Довод" на предпродаже билетов собрал в России уже 11 миллионов рублей
Сотрудник полиции
В Москве группу аферистов заподозрили в выводе миллиардов рублей за рубеж
Симферопольское водохранилище в Крыму
Аксенов не исключил "фантастических" вариантов водоснабжения Крыма
В Башкортостане установлены подозреваемые в убийстве 100-летнего ветерана
В Башкирии задержали двух подозреваемых в убийстве ветерана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит
03:25Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Лента новостейМолния