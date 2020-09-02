https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576615727.html

В Москве выявили 625 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (625), Санкт-Петербурге (189) и Подмосковье (158), сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T10:32

2020-09-02T10:32

2020-09-02T10:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

севастополь

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> (625), Санкт-Петербурге (189) и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> (158), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число случаев зарегистрировано в Чечне - шесть, Ненецком автономном округе и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a> - по одному.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

москва

московская область (подмосковье)

севастополь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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