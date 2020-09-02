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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576615727.html
В Москве выявили 625 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (625), Санкт-Петербурге (189) и Подмосковье (158), сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T10:32
2020-09-02T10:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
севастополь
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> (625), Санкт-Петербурге (189) и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> (158), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число случаев зарегистрировано в Чечне - шесть, Ненецком автономном округе и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a> - по одному.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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московская область (подмосковье)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), севастополь, общество

В Москве выявили 625 новых случаев COVID-19

10:32 02.09.2020
0
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (625), Санкт-Петербурге (189) и Подмосковье (158), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 625, 2. Санкт-Петербург - 189, 3. Московская область - 158", - говорится в сообщении.
Наименьшее число случаев зарегистрировано в Чечне - шесть, Ненецком автономном округе и Севастополе - по одному.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)СевастопольОбщество
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