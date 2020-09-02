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В Москве 1359 пациентов излечились от коронавируса за сутки
Ещё 1359 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 216 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T09:21
2020-09-02T09:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Ещё 1359 пациентов вылечились от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, общее число выздоровевших превысило 216 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1359 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 216742", - сообщила вице-мэр.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество

В Москве 1359 пациентов излечились от коронавируса за сутки

09:21 02.09.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ещё 1359 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 216 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1359 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 216742", - сообщила вице-мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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