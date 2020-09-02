https://ria.ru/20200902/klyuev-1576651109.html

"Называли папой": гендиректор СТС эмоционально высказался о Клюеве

Генеральный директор СТС Вячеслав Муругов назвал невосполнимой утратой смерть Бориса Клюева. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T20:27

2020-09-02T20:27

2020-09-02T22:54

культура

умер борис клюев

россия

борис клюев

вячеслав муругов

стс (телеканал)

малый театр

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Генеральный директор СТС <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Murugov/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Муругов</a> назвал невосполнимой утратой смерть <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Клюева</a>."Борис Владимирович — замечательный человек, на нем все держалось, мое личное мнение. Не просто так его папой называли, актеры вокруг него собирались, он был стержнем, и это еще старая школа актерского мастерства. Это большая утрата, нам будет его очень сильно не хватать", — приводит его слова <a href="https://ren.tv/news/v-rossii/743369-gendirektor-sts-o-smerti-kliueva-my-stali-semei-eto-bolshaia-utrata" target="_blank">РЕН ТВ.</a>Он добавил, что Клюев стал ключом к одному из наиболее известных проектов СТС последних лет — сериалу "Воронины"."Нам невероятно повезло, потому что мы нашли с продюсерам решение по семье, у нас появилась опора, семья — Борис Владимирович, полдела было сделано", — поделился Муругов.Он также рассказал, что знаменитое выражение "египетская сила", которое часто употребляет персонаж Клюева из сериала, придумал сам артист.Муругов назвал несвоевременными разговоры о возможном продолжении "Ворониных". "Мы думали о продолжении, но сейчас находимся в этих ощущениях, когда мы соболезнуем, скорбим, так как за годы мы стали семьей и для нас это большая утрата. Что будет дальше с проектом, будем решать потом, это не главный вопрос. Главный — помочь родным, близким, быть в эти минуты рядом", — подчеркнул он.Народный артист и один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев скончался накануне на 77-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Прощание с артистом пройдет 4 сентября в Малом театре.Клюев за полвека карьеры сыграл десятки театральных ролей, а также исполнил роли графа Рошфора в кинофильме "Д'Артаньян и три мушкетера", Майкрофта Холмса в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и шпиона Трианона в "ТАСС уполномочен заявить…".

https://ria.ru/20200902/klyuev-1576622830.html

https://ria.ru/20200902/klyuev-1576611498.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер борис клюев, россия, борис клюев, вячеслав муругов, стс (телеканал), малый театр