Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200902/klyuev-1576651109.html
"Называли папой": гендиректор СТС эмоционально высказался о Клюеве
Генеральный директор СТС Вячеслав Муругов назвал невосполнимой утратой смерть Бориса Клюева. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T20:27
2020-09-02T22:54
культура
умер борис клюев
россия
борис клюев
вячеслав муругов
стс (телеканал)
малый театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155930/83/1559308308_0:0:3032:1706_1400x0_80_0_0_c84928cc299dc0afd97d56bd8f809a69.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Генеральный директор СТС <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Murugov/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Муругов</a> назвал невосполнимой утратой смерть <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Клюева</a>."Борис Владимирович — замечательный человек, на нем все держалось, мое личное мнение. Не просто так его папой называли, актеры вокруг него собирались, он был стержнем, и это еще старая школа актерского мастерства. Это большая утрата, нам будет его очень сильно не хватать", — приводит его слова <a href="https://ren.tv/news/v-rossii/743369-gendirektor-sts-o-smerti-kliueva-my-stali-semei-eto-bolshaia-utrata" target="_blank">РЕН ТВ.</a>Он добавил, что Клюев стал ключом к одному из наиболее известных проектов СТС последних лет — сериалу "Воронины"."Нам невероятно повезло, потому что мы нашли с продюсерам решение по семье, у нас появилась опора, семья — Борис Владимирович, полдела было сделано", — поделился Муругов.Он также рассказал, что знаменитое выражение "египетская сила", которое часто употребляет персонаж Клюева из сериала, придумал сам артист.Муругов назвал несвоевременными разговоры о возможном продолжении "Ворониных". "Мы думали о продолжении, но сейчас находимся в этих ощущениях, когда мы соболезнуем, скорбим, так как за годы мы стали семьей и для нас это большая утрата. Что будет дальше с проектом, будем решать потом, это не главный вопрос. Главный — помочь родным, близким, быть в эти минуты рядом", — подчеркнул он.Народный артист и один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев скончался накануне на 77-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Прощание с артистом пройдет 4 сентября в Малом театре.Клюев за полвека карьеры сыграл десятки театральных ролей, а также исполнил роли графа Рошфора в кинофильме "Д'Артаньян и три мушкетера", Майкрофта Холмса в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и шпиона Трианона в "ТАСС уполномочен заявить…".
https://ria.ru/20200902/klyuev-1576622830.html
https://ria.ru/20200902/klyuev-1576611498.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155930/83/1559308308_150:0:2881:2048_1400x0_80_0_0_4e8849ac3b8f31a77d1a7245e6d1fb32.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умер борис клюев, россия, борис клюев, вячеслав муругов, стс (телеканал), малый театр

"Называли папой": гендиректор СТС эмоционально высказался о Клюеве

20:27 02.09.2020 (обновлено: 22:54 02.09.2020)
1951
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Борис Клюев на церемонии прощания с режиссером Марком Захаровым в театре "Ленком" в Москве
Актер Борис Клюев на церемонии прощания с режиссером Марком Захаровым в театре Ленком в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Генеральный директор СТС Вячеслав Муругов назвал невосполнимой утратой смерть Бориса Клюева.
"Борис Владимирович — замечательный человек, на нем все держалось, мое личное мнение. Не просто так его папой называли, актеры вокруг него собирались, он был стержнем, и это еще старая школа актерского мастерства. Это большая утрата, нам будет его очень сильно не хватать", — приводит его слова РЕН ТВ.
Народный артист России, актер Борис Клюев - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 12:28Культура
Ливанов рассказал о несбывшихся мечтах Клюева
Он добавил, что Клюев стал ключом к одному из наиболее известных проектов СТС последних лет — сериалу "Воронины".
"Нам невероятно повезло, потому что мы нашли с продюсерам решение по семье, у нас появилась опора, семья — Борис Владимирович, полдела было сделано", — поделился Муругов.
Он также рассказал, что знаменитое выражение "египетская сила", которое часто употребляет персонаж Клюева из сериала, придумал сам артист.
Муругов назвал несвоевременными разговоры о возможном продолжении "Ворониных".
"Мы думали о продолжении, но сейчас находимся в этих ощущениях, когда мы соболезнуем, скорбим, так как за годы мы стали семьей и для нас это большая утрата. Что будет дальше с проектом, будем решать потом, это не главный вопрос. Главный — помочь родным, близким, быть в эти минуты рядом", — подчеркнул он.
Актер Борис Клюев во время экскурсии для представителей средств массовой информации по Малому театру, приуроченной к 195-летию театра - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 08:45Культура
В Малом театре рассказали о последней роли Бориса Клюева
Народный артист и один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев скончался накануне на 77-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Прощание с артистом пройдет 4 сентября в Малом театре.
Клюев за полвека карьеры сыграл десятки театральных ролей, а также исполнил роли графа Рошфора в кинофильме "Д'Артаньян и три мушкетера", Майкрофта Холмса в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и шпиона Трианона в "ТАСС уполномочен заявить…".
9017221
Обсудить 1
КультураУмер Борис КлюевРоссияБорис КлюевВячеслав МуруговСТС (телеканал)Малый театр
Рекомендуем
Александр Прико
Умер экс-солист "Ласкового мая" Александр Прико
Жених поиздевался над невестой в самый важный момент и рассмешил гостей
Жених поиздевался над невестой в самый важный момент и рассмешил гостей
Девушка слушает музыку на iPod
Мужчина отдал дочери старый гаджет жены и лишился брака
Мужчина в защитном шлеме катается на электросамокате
Россиянина собираются лишить прав за пьяную езду на самокате
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Меркель призвала Россию дать объяснения по ситуации с Навальным
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Ученый объяснил, почему Навального не могли отравить "Новичком"
Логотип ВКонтакте
Во "ВКонтакте" появилась новая функция
Первоклассники сидят за партами в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре
Красноярская учительница предложила сделать фото без ребенка-инвалида
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток — 2 в Любмине
Оппозиционная немецкая партия потребовала остановить "Северный поток — 2"
Добыча нефти
Bloomberg: у мировой нефтяной державы заканчиваются деньги
Участники студенческой акции протеста в Минске
Колесникова сообщила о попытках связаться с послом России в Белоруссии
Молодая пара на кухне
Маленькая смерть. Что происходит с мозгом во время оргазма
Журналист ВГТРК Александр Рогаткин
Режиссер фильма "Беслан": ничего страшнее в новейшей истории не было
Металлурги следят за процессом загрузки металлического лома в печь
РБК: Россия пожаловалась на Казахстан из-за нового запрета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит
03:25Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Лента новостейМолния