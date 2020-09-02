https://ria.ru/20200902/klyuev-1576647081.html

Путин выразил соболезнования родным Бориса Клюева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким артиста Бориса Клюева, отметив его высочайшее мастерство и преданность делу,... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T18:53

2020-09-02T18:53

2020-09-02T18:53

культура

умер борис клюев

борис клюев

владимир путин

москва

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> выразил соболезнования родным и близким артиста <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Клюева</a>, отметив его высочайшее мастерство и преданность делу, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев, запомнившийся зрителям по многочисленным ролям в кино и театре, во вторник скончался в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на 77-м году жизни."Борис Клюев принадлежал к блистательной плеяде актеров – хранителей легендарных традиций отечественного театрального искусства и кинематографа. Его уважали коллеги и искренне любили зрители за высочайшее профессиональное мастерство и преданность избранному делу, за открытость и удивительное, неподражаемое чувство юмора", - говорится в телеграмме.Клюев за полвека карьеры сыграл десятки театральных ролей, а также исполнил роли графа Рошфора в кинофильме "Д'Артаньян и три мушкетера" и Майкрофта Холмса в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

https://ria.ru/20200902/klyuev-1576622830.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер борис клюев, борис клюев, владимир путин, москва