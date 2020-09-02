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Российское движение школьников запустит турниры по киберспорту
Во время всероссийского открытого онлайн-урока "Помнить – значит знать", который прошел в День знаний, активисты Российского движения школьников предложили... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T09:57
2020-09-02T09:57
киберспорт
российское движение школьников
яна чурикова
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. </strong>Во время всероссийского открытого онлайн-урока "Помнить – значит знать", который прошел в День знаний, активисты Российского движения школьников предложили президенту России Владимиру Путину провести в школах киберспортивные турниры. Об этом сообщается на сайте организации.Глава государства поддержал эту идею, поэтому в скором времени вместе с профильными ведомствами движение займется организацией таких кубков в образовательных учреждениях.По завершении всероссийского открытого онлайн-урока сопредседатель Российского движения школьников Яна Чурикова отметила, что ученики Леша и Саша предложили "дельную вещь"."Для ребят это в том числе и инструмент познания мира. Как правило, старшему поколению эта тема совершенно непонятна, поэтому педагоги на такие инициативы обычно реагируют сдержанно. Я рада, что президент не разделил традиционный скепсис взрослых по поводу киберспорта и парней поддержал. Получился настоящий диалог поколений, где стороны друг друга услышали", – сказала она.
РИА Новости
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киберспорт, российское движение школьников, яна чурикова, владимир путин, общество

Российское движение школьников запустит турниры по киберспорту

09:57 02.09.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПосетители в компьютерном клубе
Посетители в компьютерном клубе - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Во время всероссийского открытого онлайн-урока "Помнить – значит знать", который прошел в День знаний, активисты Российского движения школьников предложили президенту России Владимиру Путину провести в школах киберспортивные турниры. Об этом сообщается на сайте организации.
Глава государства поддержал эту идею, поэтому в скором времени вместе с профильными ведомствами движение займется организацией таких кубков в образовательных учреждениях.

Здесь я на вашей стороне и постараюсь сделать так, чтобы в школах киберспорт был представлен наилучшим образом. И чтобы это привело к возможному участию наших киберспортсменов не только в региональных или российских, но и в международных соревнованиях", – отметил Путин.

По завершении всероссийского открытого онлайн-урока сопредседатель Российского движения школьников Яна Чурикова отметила, что ученики Леша и Саша предложили "дельную вещь".
"Для ребят это в том числе и инструмент познания мира. Как правило, старшему поколению эта тема совершенно непонятна, поэтому педагоги на такие инициативы обычно реагируют сдержанно. Я рада, что президент не разделил традиционный скепсис взрослых по поводу киберспорта и парней поддержал. Получился настоящий диалог поколений, где стороны друг друга услышали", – сказала она.
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КиберспортРоссийское движение школьниковЯна ЧуриковаВладимир ПутинОбщество
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