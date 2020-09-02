https://ria.ru/20200902/kibersport-1576614321.html

Российское движение школьников запустит турниры по киберспорту

Во время всероссийского открытого онлайн-урока "Помнить – значит знать", который прошел в День знаний, активисты Российского движения школьников предложили... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T09:57

2020-09-02T09:57

2020-09-02T09:57

киберспорт

российское движение школьников

яна чурикова

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. </strong>Во время всероссийского открытого онлайн-урока "Помнить – значит знать", который прошел в День знаний, активисты Российского движения школьников предложили президенту России Владимиру Путину провести в школах киберспортивные турниры. Об этом сообщается на сайте организации.Глава государства поддержал эту идею, поэтому в скором времени вместе с профильными ведомствами движение займется организацией таких кубков в образовательных учреждениях.По завершении всероссийского открытого онлайн-урока сопредседатель Российского движения школьников Яна Чурикова отметила, что ученики Леша и Саша предложили "дельную вещь"."Для ребят это в том числе и инструмент познания мира. Как правило, старшему поколению эта тема совершенно непонятна, поэтому педагоги на такие инициативы обычно реагируют сдержанно. Я рада, что президент не разделил традиционный скепсис взрослых по поводу киберспорта и парней поддержал. Получился настоящий диалог поколений, где стороны друг друга услышали", – сказала она.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киберспорт, российское движение школьников, яна чурикова, владимир путин, общество