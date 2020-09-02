https://ria.ru/20200902/kiberprestupnost-1576622874.html
Медведев заявил о взрывном росте киберпреступности
Каждый год фиксируется взрывной рост киберпреступности, из-за проникновения цифровых технологий в жизнь каждого человека стать жертвой такого рода преступления... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:28
2020-09-02T12:28
2020-09-02T12:28
дмитрий медведев
безопасность
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Каждый год фиксируется взрывной рост киберпреступности, из-за проникновения цифровых технологий в жизнь каждого человека стать жертвой такого рода преступления становится все легче и легче, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev" target="_blank">Дмитрий Медведев</a>."Киберпреступления - это реальность нашей жизни. Еще 10-15 лет назад это была экзотика. А сейчас каждый год фиксируется взрывной рост киберпреступности... И это не потому, что на это государство никак не влияет, а просто потому, что цифровые технологии становятся все шире, все глубже проникают в повседневную жизнь и стать жертвой такого рода преступления становится все легче", - сказал Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного патриотического слета "ОстроVа-2020".Он отметил, что потенциально это может стать и оружием террористов, поскольку глобальные процессы на планете, такие, к примеру, как управление ядерными объектами, тоже осуществляются с использованием цифровой среды. "И здесь задача государства - эту цифровую среду защищать, оберегать", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20200530/1572208557.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, безопасность, общество
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
Каждый год фиксируется взрывной рост киберпреступности, из-за проникновения цифровых технологий в жизнь каждого человека стать жертвой такого рода преступления становится все легче и легче, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
.
"Киберпреступления - это реальность нашей жизни. Еще 10-15 лет назад это была экзотика. А сейчас каждый год фиксируется взрывной рост киберпреступности... И это не потому, что на это государство никак не влияет, а просто потому, что цифровые технологии становятся все шире, все глубже проникают в повседневную жизнь и стать жертвой такого рода преступления становится все легче", - сказал Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного патриотического слета "ОстроVа-2020".
Он отметил, что потенциально это может стать и оружием террористов, поскольку глобальные процессы на планете, такие, к примеру, как управление ядерными объектами, тоже осуществляются с использованием цифровой среды. "И здесь задача государства - эту цифровую среду защищать, оберегать", - добавил Медведев.