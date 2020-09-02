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Медведев заявил о взрывном росте киберпреступности
Каждый год фиксируется взрывной рост киберпреступности, из-за проникновения цифровых технологий в жизнь каждого человека стать жертвой такого рода преступления... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:28
2020-09-02T12:28
дмитрий медведев
безопасность
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Каждый год фиксируется взрывной рост киберпреступности, из-за проникновения цифровых технологий в жизнь каждого человека стать жертвой такого рода преступления становится все легче и легче, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev" target="_blank">Дмитрий Медведев</a>."Киберпреступления - это реальность нашей жизни. Еще 10-15 лет назад это была экзотика. А сейчас каждый год фиксируется взрывной рост киберпреступности... И это не потому, что на это государство никак не влияет, а просто потому, что цифровые технологии становятся все шире, все глубже проникают в повседневную жизнь и стать жертвой такого рода преступления становится все легче", - сказал Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного патриотического слета "ОстроVа-2020".Он отметил, что потенциально это может стать и оружием террористов, поскольку глобальные процессы на планете, такие, к примеру, как управление ядерными объектами, тоже осуществляются с использованием цифровой среды. "И здесь задача государства - эту цифровую среду защищать, оберегать", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20200530/1572208557.html
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дмитрий медведев, безопасность, общество

Медведев заявил о взрывном росте киберпреступности

12:28 02.09.2020
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© Fotolia / Tomasz ZajdaХакер за компьютером
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Fotolia / Tomasz Zajda
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Каждый год фиксируется взрывной рост киберпреступности, из-за проникновения цифровых технологий в жизнь каждого человека стать жертвой такого рода преступления становится все легче и легче, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Киберпреступления - это реальность нашей жизни. Еще 10-15 лет назад это была экзотика. А сейчас каждый год фиксируется взрывной рост киберпреступности... И это не потому, что на это государство никак не влияет, а просто потому, что цифровые технологии становятся все шире, все глубже проникают в повседневную жизнь и стать жертвой такого рода преступления становится все легче", - сказал Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного патриотического слета "ОстроVа-2020".
Он отметил, что потенциально это может стать и оружием террористов, поскольку глобальные процессы на планете, такие, к примеру, как управление ядерными объектами, тоже осуществляются с использованием цифровой среды. "И здесь задача государства - эту цифровую среду защищать, оберегать", - добавил Медведев.
Хакер - РИА Новости, 1920, 30.05.2020
30 мая, 06:05
В России киберпреступность может вырасти более чем вдвое, заявил источник
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Дмитрий МедведевБезопасностьОбщество
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