https://ria.ru/20200902/kazan-1576634127.html
В Казани проверяют информацию о стрельбе в одном из отделов полиции
Прокуратура проверяет информацию о стрельбе, якобы устроенной начальником одного из отделов полиции Казани, сообщили в надзорном ведомстве. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T15:20
2020-09-02T15:20
2020-09-02T15:20
кировский район
казань
происшествия
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<strong>КАЗАНЬ, 2 сен - РИА Новости.</strong> Прокуратура проверяет информацию о стрельбе, якобы устроенной начальником одного из отделов полиции <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a>, сообщили в надзорном ведомстве.В Telegram-каналах и местных СМИ в среду была опубликована информация о том, что начальник отдела полиции "Зареченский" УМВД России по Казани устроил стрельбу по подчиненным. На размещённом видео мужчина в форме сотрудника полиции в длинном коридоре со множеством дверей стреляет из винтовки, перезаряжает ее и снова готовится к выстрелу. В какой-то момент в конце коридора появляется человек, который скрывается за дверью. Утверждается, что начальник стрелял в подчинённых за плохие показатели работы."В отдел полиции выехал прокурор <a href="http://ria.ru/location_Kirovskijj_rajjon_3/" target="_blank" data-auto="true">Кировского района</a> города Казани Эльдар Сабиров. Подробности случившегося выясняются", - сказал представитель прокуратуры.По его словам, информация в настоящее время проверяется, будет дана правовая оценка действиям сотрудника полиции. Представитель прокуратуры уточнил, что событие произошло ранее, пострадавших нет, заявлений не поступало. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели и очевидцы из числа сотрудников отдела полиции.В МВД по Татарстану сообщили, что министром внутренних дел республики принято решение о назначении служебной проверки в отделе полиции №3 "Зареченский" УМВД России по Казани по факту публикации в социальных сетях и мессенджерах информации о применении пневматического оружия. "По итогам служебной проверки будет решен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, причастных к инциденту", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20200819/1575974642.html
5
кировский район
казань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировский район, казань, происшествия
КАЗАНЬ, 2 сен - РИА Новости.
Прокуратура проверяет информацию о стрельбе, якобы устроенной начальником одного из отделов полиции Казани
, сообщили в надзорном ведомстве.
В Telegram-каналах и местных СМИ в среду была опубликована информация о том, что начальник отдела полиции "Зареченский" УМВД России по Казани устроил стрельбу по подчиненным. На размещённом видео мужчина в форме сотрудника полиции в длинном коридоре со множеством дверей стреляет из винтовки, перезаряжает ее и снова готовится к выстрелу. В какой-то момент в конце коридора появляется человек, который скрывается за дверью. Утверждается, что начальник стрелял в подчинённых за плохие показатели работы.
"В отдел полиции выехал прокурор Кировского района
города Казани Эльдар Сабиров. Подробности случившегося выясняются", - сказал представитель прокуратуры.
По его словам, информация в настоящее время проверяется, будет дана правовая оценка действиям сотрудника полиции. Представитель прокуратуры уточнил, что событие произошло ранее, пострадавших нет, заявлений не поступало. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели и очевидцы из числа сотрудников отдела полиции.
В МВД по Татарстану сообщили, что министром внутренних дел республики принято решение о назначении служебной проверки в отделе полиции №3 "Зареченский" УМВД России по Казани по факту публикации в социальных сетях и мессенджерах информации о применении пневматического оружия. "По итогам служебной проверки будет решен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, причастных к инциденту", - отметили в ведомстве.