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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200902/katoliki-1576638934.html
Белорусские католики прокомментировали ситуацию с митрополитом
Католические епископы в Белоруссии рассчитывают, что ситуация с главой Римско-католической церкви (РКЦ) в республике, митрополитом Минско-Могилевским Тадеушем... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T16:37
2020-09-02T18:18
протесты в белоруссии
светлана тихановская
новости - религия и мировоззрение
архиепископ-митрополит минско-могилёвский (тадеуш кондрусевич)
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 2 сен – РИА Новости.</strong> Католические епископы в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> рассчитывают, что ситуация с главой Римско-католической церкви (РКЦ) в республике, митрополитом Минско-Могилевским <a href="https://ria.ru/person_Tadeush_Kondrusevich" target="_blank">Тадеушем Кондрусевичем</a> является "досадным недоразумением", которое скоро разрешится.Ранее в РКЦ в Белоруссии сообщили, что Кондрусевича, который является гражданином республики, не пустили домой из зарубежной поездки без объяснения причин. Кондрусевич возвращался из Польши, где провел богослужения. Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что Кондрусевич попал в общий список невъездных РФ и Белоруссии. По словам президента, глава белорусских католиков получил определенные задачи в Польше. В Госпогранкомитете РИА Новости заявили, что данную ситуацию не комментируют.Епископы также назвали недопустимым, что Кондрусевич лишен возможности "находиться в собственной епархии и нести в ней служение, вверенное ему Святейшим Отцом Франциском".Заявление подписали епископ Гродненский, вице-председатель Конференции Александр Кашкевич и викарный епископ Гродненской епархии, генсекретарь Конференции Иосиф Станевский.До инцидента Кондрусевич призывал власти республики начать конструктивный диалог с обществом на фоне продолжающихся протестов оппозиции после выборов. Он также назвал действия представителей силовых структур Белоруссии на территории Красного костела в Минске, где во время одной из акции протеста милиция заблокировала вход, "неадекватными и противоправными".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200901/lukashenko-1576571649.html
https://ria.ru/20200901/kondrusevich-1576580119.html
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светлана тихановская, новости - религия и мировоззрение, архиепископ-митрополит минско-могилёвский (тадеуш кондрусевич), александр лукашенко, белоруссия, в мире

Белорусские католики прокомментировали ситуацию с митрополитом

16:37 02.09.2020 (обновлено: 18:18 02.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 2 сен – РИА Новости. Католические епископы в Белоруссии рассчитывают, что ситуация с главой Римско-католической церкви (РКЦ) в республике, митрополитом Минско-Могилевским Тадеушем Кондрусевичем является "досадным недоразумением", которое скоро разрешится.
Ранее в РКЦ в Белоруссии сообщили, что Кондрусевича, который является гражданином республики, не пустили домой из зарубежной поездки без объяснения причин. Кондрусевич возвращался из Польши, где провел богослужения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Кондрусевич попал в общий список невъездных РФ и Белоруссии. По словам президента, глава белорусских католиков получил определенные задачи в Польше. В Госпогранкомитете РИА Новости заявили, что данную ситуацию не комментируют.

"Конференция католических епископов в Беларуси выражает надежду на то, что отказ архиепископу Тадеушу Кондрусевичу во въезде в Республику Беларусь является лишь досадным недоразумением, которое в самом скором времени будет разрешено, а также что подобные инциденты не будут иметь места в будущем", - говорится в заявлении Конференции католических епископов, размещенном в среду на сайте РКЦ в республике.

Епископы также назвали недопустимым, что Кондрусевич лишен возможности "находиться в собственной епархии и нести в ней служение, вверенное ему Святейшим Отцом Франциском".
Заявление подписали епископ Гродненский, вице-председатель Конференции Александр Кашкевич и викарный епископ Гродненской епархии, генсекретарь Конференции Иосиф Станевский.
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До инцидента Кондрусевич призывал власти республики начать конструктивный диалог с обществом на фоне продолжающихся протестов оппозиции после выборов. Он также назвал действия представителей силовых структур Белоруссии на территории Красного костела в Минске, где во время одной из акции протеста милиция заблокировала вход, "неадекватными и противоправными".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяНовости - Религия и мировоззрениеАрхиепископ-митрополит Минско-Могилёвский (Тадеуш Кондрусевич)Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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