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В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований
Полицейские и следователи в Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований женщин на протяжении 12 лет в Томске и Томском районе, мужчина... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T07:44
2020-09-02T11:36
следственный комитет россии (ск рф)
томск
томская область
происшествия
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<strong>НОВОСИБИРСК, 2 сен — РИА Новости.</strong> Полицейские и следователи в <a href="http://ria.ru/location_Tomskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Томской области</a> задержали подозреваемого в серии изнасилований женщин на протяжении 12 лет в <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томске</a> и Томском районе, мужчина арестован, сообщают управления СК России по региону и УМВД.По данным следствия, в период с 2008 года по 2020 год на территории города Томска и Томского района неизвестный совершил несколько нападений на женщин, в ходе которых потерпевшие подвергались сексуальному насилию. Исходя из предварительных данных, у следствия были основания предполагать, что преступления были совершены одним и тем же человеком, в связи с чем уголовные дела соединили в одно производство.Задержанному, 48-летнему жителю Томского района Томской области уже предъявили обвинение в совершении преступлений по пункту Б части 2 статьи 131 УК ("Изнасилование с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью"). По ходатайству следствия суд арестовал обвиняемого."В настоящее время по делу проводится работа, направленная на закрепление доказательственной базы: допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз", — добавили в СК.
https://ria.ru/20200725/1574885683.html
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томск
томская область
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следственный комитет россии (ск рф), томск, томская область, происшествия

В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований

07:44 02.09.2020 (обновлено: 11:36 02.09.2020)
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© СК РФЗадержание подозреваемого в совершении серии особо тяжких преступлений в Томской области
Задержание подозреваемого в совершении серии особо тяжких преступлений в Томской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© СК РФ
НОВОСИБИРСК, 2 сен — РИА Новости. Полицейские и следователи в Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований женщин на протяжении 12 лет в Томске и Томском районе, мужчина арестован, сообщают управления СК России по региону и УМВД.

"Следственными органами СК России по Томской области совместно с оперативными сотрудниками управления уголовного розыска регионального УМВД и управления Росгвардии по Томской области задержан 48-летний мужчина, подозреваемый в совершении нескольких преступлений против половой свободы и неприкосновенности в городе Томске и Томском районе, совершенных с 2008 года по 2020 год", — сообщает следственное управление СК России.

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По данным следствия, в период с 2008 года по 2020 год на территории города Томска и Томского района неизвестный совершил несколько нападений на женщин, в ходе которых потерпевшие подвергались сексуальному насилию. Исходя из предварительных данных, у следствия были основания предполагать, что преступления были совершены одним и тем же человеком, в связи с чем уголовные дела соединили в одно производство.

"В результате исследования вещественных доказательств, проведенного специалистами экспертно-криминалистического центра УМВД России по Томской области с применением современных криминалистических средств и методик, при производстве генотипической экспертизы был обнаружен ДНК-профиль, который позволил установить личность злоумышленника. Подозреваемый был задержан по месту жительства в одном из населенных пунктов в Томском районе", — сообщили в УМВД.

Задержанному, 48-летнему жителю Томского района Томской области уже предъявили обвинение в совершении преступлений по пункту Б части 2 статьи 131 УК ("Изнасилование с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью"). По ходатайству следствия суд арестовал обвиняемого.
"В настоящее время по делу проводится работа, направленная на закрепление доказательственной базы: допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз", — добавили в СК.
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Следственный комитет России (СК РФ)ТомскТомская областьПроисшествия
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