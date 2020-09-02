https://ria.ru/20200902/iznasilovanie-1576610448.html

В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований

Полицейские и следователи в Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований женщин на протяжении 12 лет в Томске и Томском районе, мужчина... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T07:44

2020-09-02T07:44

2020-09-02T11:36

следственный комитет россии (ск рф)

томск

томская область

происшествия

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<strong>НОВОСИБИРСК, 2 сен — РИА Новости.</strong> Полицейские и следователи в <a href="http://ria.ru/location_Tomskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Томской области</a> задержали подозреваемого в серии изнасилований женщин на протяжении 12 лет в <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томске</a> и Томском районе, мужчина арестован, сообщают управления СК России по региону и УМВД.По данным следствия, в период с 2008 года по 2020 год на территории города Томска и Томского района неизвестный совершил несколько нападений на женщин, в ходе которых потерпевшие подвергались сексуальному насилию. Исходя из предварительных данных, у следствия были основания предполагать, что преступления были совершены одним и тем же человеком, в связи с чем уголовные дела соединили в одно производство.Задержанному, 48-летнему жителю Томского района Томской области уже предъявили обвинение в совершении преступлений по пункту Б части 2 статьи 131 УК ("Изнасилование с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью"). По ходатайству следствия суд арестовал обвиняемого."В настоящее время по делу проводится работа, направленная на закрепление доказательственной базы: допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз", — добавили в СК.

https://ria.ru/20200725/1574885683.html

https://ria.ru/20200707/1573973254.html

томск

томская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), томск, томская область, происшествия