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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20200902/istoriya-1576631991.html
Общая память, общий урок
В год 75-летия Победы во Второй мировой войне Россия и Китай вновь подчеркивают, что не допустят попыток переписать историю тех событий и останутся стоять на... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T14:49
2020-09-02T14:49
россия-китай: главное
россия
чжан ханьхуэй
андрей денисов
китай
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<strong>МОСКВА, 28 авг - <a href="https://www.sinorusfocus.com/" target="_blank">Проект "Россия-Китай: Главное"</a></strong>. В год 75-летия Победы во Второй мировой войне Россия и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> вновь подчеркивают, что не допустят попыток переписать историю тех событий и останутся стоять на страже глобального мира, ценность которого продемонстрировали ужасы прошлой войны. Об этом в преддверии дня Победы во Второй мировой войне - 3 сентября – заявили высокопоставленные дипломаты России и КНР.Андрей Денисов, чрезвычайный и полномочный посол России в КНР2020 год для России и Китая имеет особое значение. Народы наших стран отмечают знаменательные события – 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 75-летие Победы китайского народа в антияпонской войне – как говорят в Китае, "войне сопротивления Японии за спасение Родины".Тогда, в уже далеком от нас 1945 году, беспримерными усилиями армий и народов союзных стран была победоносно завершена Вторая мировая война – самая масштабная и кровопролитная война в истории человечества.Наши страны были союзниками в войне и понесли в ней самые большие потери. Боевое братство того времени – славная страница в истории двусторонних отношений. Роль Советского Союза и Китая в достижении Победы видна, а историю крупнейшей военной страды в истории человечества нужно изучать уважительно и бережно, без искажений и политизации.Наши страны выражают твердую решимость противостоять любым попыткам исказить историю Второй мировой войны, провести ревизию послевоенного устройства мира, обелить немецкий нацизм и японский милитаризм. Такого рода попытки не только неприемлемы, но и преступны.После той войны прошло три четверти века. Мир кардинально изменился, мы смогли за эти годы избежать повторения мировых войн. Но все же человечеству приходится сталкиваться с крайне серьезными новыми вызовами и угрозами. Множатся локальные и региональные вооруженные конфликты. Соперничество между великими державами порой приобретает весьма напряженный характер.Российско-китайское стратегическое партнерство зиждется на общем понимании коренных вопросов мироустройства, созвучных принципиальных подходах к актуальным международным проблемам, широкой общности интересов и глубоком взаимном доверии. Взаимодействие Москвы и <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекина</a> осуществляется в условиях весьма переменчивой и сложной международной обстановки. Дипломатия наших стран должна реагировать на новые вызовы без промедления и проявлять инновационный подход в нестандартных ситуациях. Примером такого "черного лебедя" стала пандемия COVID-19, резко и непредсказуемо осложнившая международные связи и обмены.Москва и Пекин поддерживают центральную роль ООН и ее Совета Безопасности в мировых делах, взаимодействуют в рамках широкого круга различных международных форматов – ШОС, БРИКС, "Группа двадцати". Важное место занимает трех- и многостороннее партнерство с Индией, Ираном, Монголией, странами АСЕАН. Россия и Китай координируют позиции по всем "горячим" темам международной повестки, вносят вклад в снижение напряженности вокруг Корейского полуострова, в Афганистане, на Ближнем и <a href="http://ria.ru/location_Middle_East/" target="_blank" data-auto="true">Среднем Востоке</a>.На пространстве <a href="http://ria.ru/location_Evrazija/" target="_blank" data-auto="true">Евразии</a> приоритетным направлением взаимодействия является сопряжение строительства <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕАЭС</a> и китайской инициативы "Один пояс, один путь". Большие перспективы имеют сотрудничество на обширном Евразийском пространстве, а также в Арктике, в том числе освоение потенциала Северного морского пути.Антироссийская и антикитайская политика <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> создает дополнительную нестабильность в международных отношениях, несет риски развитию не только наших стран, но и государств, объединений и регионов, с которыми мы тесно связаны экономически. Безответственные действия Вашингтона по слому сложившейся системы поддержания стратегического баланса и обеспечения глобальной безопасности вынуждают Россию и Китай предпринимать необходимые меры по защите мира и стабильности в регионе и в глобальном масштабе.В годы Второй мировой войны Советский Союз, несмотря на антикоммунистические взгляды Чан Кайши, оказывал гоминьдановскому правительству весомую помощь в борьбе с иностранными захватчиками и в то же время всячески поддерживал Компартию Китая, ее руководство. В период с 1937 по 1941 годы в Китай были направлены 3665 советских военных специалистов, в том числе около 2500 летчиков и техников. 14 из них были удостоены звания Героя Советского Союза. Не вернулись домой более 200 наших военных. СССР в те годы стал единственным государством, оказавшим реальную помощь Китаю поставками военной техники.После победы над фашистской Германией Советский Союз, верный своим союзническим обязательствам, направил войска на восток и в августе 1945 года в координации с китайскими союзниками нанес сокрушительный удар по расквартированной на Северо-Востоке Китая японской Квантунской армии. Почти 12 тысяч наших солдат и офицеров отдали жизнь за освобождение Китая. Маньчжурская стратегическая наступательная операция стала одной из самых крупных военных операций за всю Вторую мировую войну. Этому в немалой степени способствовала поддержка китайских и монгольских бойцов, партизан, местного населения Северо-Восточного Китая.Сыны и дочери Китая вместе с советским народом боролись с врагом и на Западном фронте. Достаточно вспомнить о сыне Председателя <a href="http://ria.ru/person_Mao_Czehdun/" target="_blank" data-auto="true">Мао Цзэдуна</a> – офицере Красной Армии Мао Аньине. Даже дети – китайские воспитанники Ивановского интернационального детского дома, оказавшиеся тогда в нашей стране, как могли помогали общей борьбе.Память о наших павших воинах в Китае хранят многочисленные военно-мемориальные объекты на китайской земле, посвященные их подвигу. Подготовлены подробные описания 83 таких объектов, включая 60 воинских захоронений и 23 памятника. Много внимания уделяется их содержанию и ремонту. Мы искренне благодарны китайским друзьям, которые чтят память советских воинов. Прошли годы, но мы продолжаем находить воинские захоронения той военной поры. По обобщенным данным, на территории КНР в разные исторические периоды захоронено более 35 тысяч российских и советских воинов. Есть вероятность, что это число может возрасти по мере проведения архивных изысканий и поисковых работ.В декабре 2018 года на официальном сайте Посольства России в Пекине был запущен портал на русском и китайском языках, посвященный военно-мемориальной работе в Китае. Это единственный двуязычный источник сведений по данной теме в глобальном информационном пространстве. В канун 75-летия Победы наше посольство размещало на платформе наиболее популярных в Китае соцсетей публикации по истории Великой Отечественной войны и освобождения Северо-Востока Китая. Отмечаем возрастающий интерес китайской аудитории к этой теме. Это подтверждает китайскую мудрость – "не забывай о делах прошлого, они – учитель будущего".Чжан Ханьхуэй, чрезвычайный и полномочный посол КНР в РоссииВторая мировая война стала беспрецедентной катастрофой в истории человечества. Будучи основными театрами военных действий в Азии и <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, Китай и Россия возложили на себя тяжелую задачу дать отпор японскому милитаризму и немецко-фашистской агрессии. Китай и Россия пережили жесточайшие испытания и ценой огромных потерь внесли немеркнущий вклад в достижение Победы во Второй мировой войне, избавив человечество от гибели.История не подлежит забвению, история не будет забыта. Ради достижения Победы в Великой Отечественной войне, русский и другие братские народы понесли огромные потери – погибло 27 миллионов человек, почти в каждой семье были погибшие и раненые. Ради защиты государственной независимости и достоинства, а также справедливости и мира во всем мире, участники войны своими подвигами написали трагическую поэму борьбы со злом. Антияпонская война в Китае началась в самый ранний период, эта была самая продолжительная война, которая проходила в тяжелейших условиях. Как и Россия, Китай понес колоссальные жертвы. Но это не сломило китайскую армию и китайский народ, которые вели суровую борьбу с японскими агрессорами, уничтожив и оттянув на себя силы противника, и заплатив за это огромную цену - более 35 миллионов погибших и раненых. В итоге Китай добился Великой Победы в антияпонской войне, внес огромный вклад в достижение Победы во Второй мировой войне.Народы Китая и России взаимно поддерживали и помогали друг другу, сражаясь плечом к плечу с фашизмом и милитаризмом, их боевая дружба скреплена кровью и самой жизнью. В самое трудное время Великой Отечественной войны лучшие сыны и дочери китайского народа решительно вступили в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Мао Аньин - старший сын председателя Мао Цзэдуна, который был политруком танковой роты Первого Белорусского фронта, в годы войны преодолел тысячи километров, участвуя в боях и дойдя до Берлина. Китайский летчик Тан До, который был заместителем командира авиастрелкового полка Советской армии, как атакующий ястреб совершил ряд успешных налетов на вражескую авиацию. Российский народ во время антияпонской войны оказывал китайскому народу ценную политическую и гуманитарную помощь. В качестве помощи СССР в Китай поступили большие партии вооружения и материалов. Более двух тысяч советских летчиков-добровольцев в составе боевых бригад пришли на помощь китайскому народу, чтобы отразить японскую агрессию, из них более двухсот сложили жизни в боях на китайской земле. В завершающую фазу войны части советской Красной армии были передислоцированы на Северо-Восток Китая, чтобы вместе с китайской армией и народом сражаться с японцами, это стало мощной поддержкой для достижения окончательной Победы китайского народа над врагом.Народы Китая и России воевали плечом к плечу, заложив основы великой дружбы, которая стала неистощимым по мощи импульсом в развитии китайско-российских отношений и вековой дружбы между нашими народами. Будучи главными победителями во Второй мировой войне и постоянными членами Совета Безопасности <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, Китай и Россия придерживаются общепризнанного подхода к истории Второй мировой войны, выступают против фальсификаций исторического прошлого, возложив на себя особую миссию по поддержанию глобального мира и безопасности, содействуя развитию и прогрессу всего человечества. 24 июня этого года, в канун празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, министр обороны Китая, генерал-полковник Вэй Фэнхэ возглавил китайскую делегацию и роту почетного караула Народно-Освободительной армии Китая, которая приняла участие в военном параде на Красной площади в Москве, чтобы оказать практическую поддержку России и продемонстрировать непримиримую позицию по поводу наглых попыток искажения и преуменьшения некоторыми странами значимости истории Второй мировой войны и отрицания заслуг Советского Союза в борьбе с фашизмом. Китай продолжит вместе с Россией твердо отстаивать итоги Победы во Второй мировой войне, защищать международную справедливость, поддерживать и претворять в жизнь принципы многосторонности, чтобы неизменно быть созидателями глобального мира и развития, а также блюстителями международного порядка.<em>Константин Щепин, проект "Россия-Китай: события и комментарии"</em>
https://ria.ru/20150508/1063354923.html
https://ria.ru/20150217/1048082166.html
https://ria.ru/20200524/1571907384.html
https://ria.ru/20200511/1571271311.html
https://ria.ru/20150921/1270655300.html
россия
китай
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россия, чжан ханьхуэй, андрей денисов, китай

Общая память, общий урок

14:49 02.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМемориал памяти павшим в годы Великой Отечественной войны
Мемориал памяти павшим в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 28 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". В год 75-летия Победы во Второй мировой войне Россия и Китай вновь подчеркивают, что не допустят попыток переписать историю тех событий и останутся стоять на страже глобального мира, ценность которого продемонстрировали ужасы прошлой войны. Об этом в преддверии дня Победы во Второй мировой войне - 3 сентября – заявили высокопоставленные дипломаты России и КНР.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов

Андрей Денисов, чрезвычайный и полномочный посол России в КНР

2020 год для России и Китая имеет особое значение. Народы наших стран отмечают знаменательные события – 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 75-летие Победы китайского народа в антияпонской войне – как говорят в Китае, "войне сопротивления Японии за спасение Родины".
Тогда, в уже далеком от нас 1945 году, беспримерными усилиями армий и народов союзных стран была победоносно завершена Вторая мировая война – самая масштабная и кровопролитная война в истории человечества.
Наши страны были союзниками в войне и понесли в ней самые большие потери. Боевое братство того времени – славная страница в истории двусторонних отношений. Роль Советского Союза и Китая в достижении Победы видна, а историю крупнейшей военной страды в истории человечества нужно изучать уважительно и бережно, без искажений и политизации.
Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.05.2015
8 мая 2015, 14:20
Путин: Россия и Китай против любых попыток фальсификации историиПрезидент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что общее героическое прошлое России и Китая стало хорошей основой для выстраивания взаимовыгодных добрососедских отношений в ХХI веке.
Наши страны выражают твердую решимость противостоять любым попыткам исказить историю Второй мировой войны, провести ревизию послевоенного устройства мира, обелить немецкий нацизм и японский милитаризм. Такого рода попытки не только неприемлемы, но и преступны.
После той войны прошло три четверти века. Мир кардинально изменился, мы смогли за эти годы избежать повторения мировых войн. Но все же человечеству приходится сталкиваться с крайне серьезными новыми вызовами и угрозами. Множатся локальные и региональные вооруженные конфликты. Соперничество между великими державами порой приобретает весьма напряженный характер.
Российско-китайское стратегическое партнерство зиждется на общем понимании коренных вопросов мироустройства, созвучных принципиальных подходах к актуальным международным проблемам, широкой общности интересов и глубоком взаимном доверии. Взаимодействие Москвы и Пекина осуществляется в условиях весьма переменчивой и сложной международной обстановки. Дипломатия наших стран должна реагировать на новые вызовы без промедления и проявлять инновационный подход в нестандартных ситуациях. Примером такого "черного лебедя" стала пандемия COVID-19, резко и непредсказуемо осложнившая международные связи и обмены.
Москва и Пекин поддерживают центральную роль ООН и ее Совета Безопасности в мировых делах, взаимодействуют в рамках широкого круга различных международных форматов – ШОС, БРИКС, "Группа двадцати". Важное место занимает трех- и многостороннее партнерство с Индией, Ираном, Монголией, странами АСЕАН. Россия и Китай координируют позиции по всем "горячим" темам международной повестки, вносят вклад в снижение напряженности вокруг Корейского полуострова, в Афганистане, на Ближнем и Среднем Востоке.
Российско-китайские отношения - РИА Новости, 1920, 17.02.2015
17 февраля 2015, 09:36
Замглавы МИД КНР: Китай и Россия не допустят искажения историиЗамглавы МИД КНР Чэн Гопин заявил, что Китай и Россия — два главных театра военных действий в Азии и в Европе в годы Второй мировой войны и обе страны ни в коем случае не допустят искажения, переписания и фальсификации итогов Второй мировой войны.
На пространстве Евразии приоритетным направлением взаимодействия является сопряжение строительства ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс, один путь". Большие перспективы имеют сотрудничество на обширном Евразийском пространстве, а также в Арктике, в том числе освоение потенциала Северного морского пути.
Антироссийская и антикитайская политика США создает дополнительную нестабильность в международных отношениях, несет риски развитию не только наших стран, но и государств, объединений и регионов, с которыми мы тесно связаны экономически. Безответственные действия Вашингтона по слому сложившейся системы поддержания стратегического баланса и обеспечения глобальной безопасности вынуждают Россию и Китай предпринимать необходимые меры по защите мира и стабильности в регионе и в глобальном масштабе.
В годы Второй мировой войны Советский Союз, несмотря на антикоммунистические взгляды Чан Кайши, оказывал гоминьдановскому правительству весомую помощь в борьбе с иностранными захватчиками и в то же время всячески поддерживал Компартию Китая, ее руководство. В период с 1937 по 1941 годы в Китай были направлены 3665 советских военных специалистов, в том числе около 2500 летчиков и техников. 14 из них были удостоены звания Героя Советского Союза. Не вернулись домой более 200 наших военных. СССР в те годы стал единственным государством, оказавшим реальную помощь Китаю поставками военной техники.
После победы над фашистской Германией Советский Союз, верный своим союзническим обязательствам, направил войска на восток и в августе 1945 года в координации с китайскими союзниками нанес сокрушительный удар по расквартированной на Северо-Востоке Китая японской Квантунской армии. Почти 12 тысяч наших солдат и офицеров отдали жизнь за освобождение Китая. Маньчжурская стратегическая наступательная операция стала одной из самых крупных военных операций за всю Вторую мировую войну. Этому в немалой степени способствовала поддержка китайских и монгольских бойцов, партизан, местного населения Северо-Восточного Китая.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.05.2020
24 мая, 11:1175 лет Великой Победы
Китай готов совместно с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны
Сыны и дочери Китая вместе с советским народом боролись с врагом и на Западном фронте. Достаточно вспомнить о сыне Председателя Мао Цзэдуна – офицере Красной Армии Мао Аньине. Даже дети – китайские воспитанники Ивановского интернационального детского дома, оказавшиеся тогда в нашей стране, как могли помогали общей борьбе.
Память о наших павших воинах в Китае хранят многочисленные военно-мемориальные объекты на китайской земле, посвященные их подвигу. Подготовлены подробные описания 83 таких объектов, включая 60 воинских захоронений и 23 памятника. Много внимания уделяется их содержанию и ремонту. Мы искренне благодарны китайским друзьям, которые чтят память советских воинов. Прошли годы, но мы продолжаем находить воинские захоронения той военной поры. По обобщенным данным, на территории КНР в разные исторические периоды захоронено более 35 тысяч российских и советских воинов. Есть вероятность, что это число может возрасти по мере проведения архивных изысканий и поисковых работ.
В декабре 2018 года на официальном сайте Посольства России в Пекине был запущен портал на русском и китайском языках, посвященный военно-мемориальной работе в Китае. Это единственный двуязычный источник сведений по данной теме в глобальном информационном пространстве. В канун 75-летия Победы наше посольство размещало на платформе наиболее популярных в Китае соцсетей публикации по истории Великой Отечественной войны и освобождения Северо-Востока Китая. Отмечаем возрастающий интерес китайской аудитории к этой теме. Это подтверждает китайскую мудрость – "не забывай о делах прошлого, они – учитель будущего".
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧжан Ханьхуэй
Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Чжан Ханьхуэй

Чжан Ханьхуэй, чрезвычайный и полномочный посол КНР в России

Вторая мировая война стала беспрецедентной катастрофой в истории человечества. Будучи основными театрами военных действий в Азии и Европе, Китай и Россия возложили на себя тяжелую задачу дать отпор японскому милитаризму и немецко-фашистской агрессии. Китай и Россия пережили жесточайшие испытания и ценой огромных потерь внесли немеркнущий вклад в достижение Победы во Второй мировой войне, избавив человечество от гибели.
Шанхай - РИА Новости, 1920, 11.05.2020
11 мая, 12:11
Китай выступил против переписывания истории Второй мировой войны
История не подлежит забвению, история не будет забыта. Ради достижения Победы в Великой Отечественной войне, русский и другие братские народы понесли огромные потери – погибло 27 миллионов человек, почти в каждой семье были погибшие и раненые. Ради защиты государственной независимости и достоинства, а также справедливости и мира во всем мире, участники войны своими подвигами написали трагическую поэму борьбы со злом.
Антияпонская война в Китае началась в самый ранний период, эта была самая продолжительная война, которая проходила в тяжелейших условиях. Как и Россия, Китай понес колоссальные жертвы. Но это не сломило китайскую армию и китайский народ, которые вели суровую борьбу с японскими агрессорами, уничтожив и оттянув на себя силы противника, и заплатив за это огромную цену - более 35 миллионов погибших и раненых. В итоге Китай добился Великой Победы в антияпонской войне, внес огромный вклад в достижение Победы во Второй мировой войне.
Народы Китая и России взаимно поддерживали и помогали друг другу, сражаясь плечом к плечу с фашизмом и милитаризмом, их боевая дружба скреплена кровью и самой жизнью. В самое трудное время Великой Отечественной войны лучшие сыны и дочери китайского народа решительно вступили в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Мао Аньин - старший сын председателя Мао Цзэдуна, который был политруком танковой роты Первого Белорусского фронта, в годы войны преодолел тысячи километров, участвуя в боях и дойдя до Берлина. Китайский летчик Тан До, который был заместителем командира авиастрелкового полка Советской армии, как атакующий ястреб совершил ряд успешных налетов на вражескую авиацию. Российский народ во время антияпонской войны оказывал китайскому народу ценную политическую и гуманитарную помощь. В качестве помощи СССР в Китай поступили большие партии вооружения и материалов. Более двух тысяч советских летчиков-добровольцев в составе боевых бригад пришли на помощь китайскому народу, чтобы отразить японскую агрессию, из них более двухсот сложили жизни в боях на китайской земле. В завершающую фазу войны части советской Красной армии были передислоцированы на Северо-Восток Китая, чтобы вместе с китайской армией и народом сражаться с японцами, это стало мощной поддержкой для достижения окончательной Победы китайского народа над врагом.
Председатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.09.2015
21 сентября 2015, 18:19
Нарышкин: РФ и Китай осуждают попытки ревизии истории Второй мировойДля России и Китая юбилей Победы во Второй мировой войне - это особая дата, поскольку народы России и Китая понесли самые огромные потери, заявил спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин.
Народы Китая и России воевали плечом к плечу, заложив основы великой дружбы, которая стала неистощимым по мощи импульсом в развитии китайско-российских отношений и вековой дружбы между нашими народами. Будучи главными победителями во Второй мировой войне и постоянными членами Совета Безопасности ООН, Китай и Россия придерживаются общепризнанного подхода к истории Второй мировой войны, выступают против фальсификаций исторического прошлого, возложив на себя особую миссию по поддержанию глобального мира и безопасности, содействуя развитию и прогрессу всего человечества. 24 июня этого года, в канун празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, министр обороны Китая, генерал-полковник Вэй Фэнхэ возглавил китайскую делегацию и роту почетного караула Народно-Освободительной армии Китая, которая приняла участие в военном параде на Красной площади в Москве, чтобы оказать практическую поддержку России и продемонстрировать непримиримую позицию по поводу наглых попыток искажения и преуменьшения некоторыми странами значимости истории Второй мировой войны и отрицания заслуг Советского Союза в борьбе с фашизмом. Китай продолжит вместе с Россией твердо отстаивать итоги Победы во Второй мировой войне, защищать международную справедливость, поддерживать и претворять в жизнь принципы многосторонности, чтобы неизменно быть созидателями глобального мира и развития, а также блюстителями международного порядка.
Константин Щепин, проект "Россия-Китай: события и комментарии"
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Россия-Китай: ГлавноеРоссияЧжан ХаньхуэйАндрей ДенисовКитай
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