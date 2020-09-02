https://ria.ru/20200902/investproekty-1576628051.html

В Москве реализуют 14 приоритетных инвестпроектов

В Москве на сегодняшний день реализуется 14 инвестиционных приоритетных проектов (ИПП) с совокупным объемом инвестиций более 30 миллиардов рублей, сообщает... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T13:48

2020-09-02T13:48

2020-09-02T13:48

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

москва

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости</strong>. В Москве на сегодняшний день реализуется 14 инвестиционных приоритетных проектов (ИПП) с совокупным объемом инвестиций более 30 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП).Вице-мэр добавил, что реализация данных проектов позволит создать в городе порядка 11 тысяч новых рабочих мест. Он уточнил, что на льготы также могут рассчитывать проекты, реализуемые по концессионным соглашениям и соглашениям о государственно-частном партнерстве, а также проекты по созданию объектов в сферах образования, культуры, искусства и соцобслуживания населения.В свою очередь, руководитель ДИПП <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov" target="_blank">Александр Прохоров</a> уточнил, что присвоение статуса ИПП дает инвесторам возможность на четверть снизить общую региональную налоговую нагрузку. Так, на 26% уменьшается региональный налог на прибыль (12,5% вместо 17%), обнуляется ставка налога на имущество, на 99% снижается ставка арендной платы за земельный участок. "Все это становится существенным заделом для поддержки бизнеса, позволяющим расширить его ресурсы и дающим стимул для дальнейшего развития", - отметил Прохоров.

https://ria.ru/20200825/moskva-1576274831.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр прохоров, москва