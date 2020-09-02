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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20200902/investproekty-1576628051.html
В Москве реализуют 14 приоритетных инвестпроектов
В Москве на сегодняшний день реализуется 14 инвестиционных приоритетных проектов (ИПП) с совокупным объемом инвестиций более 30 миллиардов рублей, сообщает... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T13:48
2020-09-02T13:48
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости</strong>. В Москве на сегодняшний день реализуется 14 инвестиционных приоритетных проектов (ИПП) с совокупным объемом инвестиций более 30 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП).Вице-мэр добавил, что реализация данных проектов позволит создать в городе порядка 11 тысяч новых рабочих мест. Он уточнил, что на льготы также могут рассчитывать проекты, реализуемые по концессионным соглашениям и соглашениям о государственно-частном партнерстве, а также проекты по созданию объектов в сферах образования, культуры, искусства и соцобслуживания населения.В свою очередь, руководитель ДИПП <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov" target="_blank">Александр Прохоров</a> уточнил, что присвоение статуса ИПП дает инвесторам возможность на четверть снизить общую региональную налоговую нагрузку. Так, на 26% уменьшается региональный налог на прибыль (12,5% вместо 17%), обнуляется ставка налога на имущество, на 99% снижается ставка арендной платы за земельный участок. "Все это становится существенным заделом для поддержки бизнеса, позволяющим расширить его ресурсы и дающим стимул для дальнейшего развития", - отметил Прохоров.
https://ria.ru/20200825/moskva-1576274831.html
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александр прохоров, москва

В Москве реализуют 14 приоритетных инвестпроектов

13:48 02.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМосква-сити
Москва-сити - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В Москве на сегодняшний день реализуется 14 инвестиционных приоритетных проектов (ИПП) с совокупным объемом инвестиций более 30 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП).
"Одна из мер поддержки инвесторов в городе – присвоение специального статуса инвестиционного приоритетного проекта компаниям, которые строят промышленные производства, создают промкомплексы и технопарки. Этот механизм был запущен в 2018 году, сегодня таких проектов в столице 14 с совокупным объемом инвестиций более 30 миллирадов рублей. Среди них, например, создание технопарка, индустриального парка, пищевых производств, завода автозапчастей и других значимых для города объектов. Рост числа ИПП позволяет нам говорить о том, что данный механизм поддержки востребован инвесторами", – рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Вице-мэр добавил, что реализация данных проектов позволит создать в городе порядка 11 тысяч новых рабочих мест.
Он уточнил, что на льготы также могут рассчитывать проекты, реализуемые по концессионным соглашениям и соглашениям о государственно-частном партнерстве, а также проекты по созданию объектов в сферах образования, культуры, искусства и соцобслуживания населения.
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В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров уточнил, что присвоение статуса ИПП дает инвесторам возможность на четверть снизить общую региональную налоговую нагрузку. Так, на 26% уменьшается региональный налог на прибыль (12,5% вместо 17%), обнуляется ставка налога на имущество, на 99% снижается ставка арендной платы за земельный участок.
"Все это становится существенным заделом для поддержки бизнеса, позволяющим расширить его ресурсы и дающим стимул для дальнейшего развития", - отметил Прохоров.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
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