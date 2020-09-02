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Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20200902/investitsii-1576609922.html
Объем инвестиций в Алтайском крае за полгода вырос на 15%
Объем инвестиций в основной капитал в Алтайском крае в январе-июне текущего года составил 41,8 миллиарда рублей, рост по отношению к тому же периоду 2019 года... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T07:22
2020-09-02T13:32
алтайский край
россия
барнаул
экономика
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<strong>БАРНАУЛ, 2 сен – РИА Новости.</strong> Объем инвестиций в основной капитал в <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайском крае</a> в январе-июне текущего года составил 41,8 миллиарда рублей, рост по отношению к тому же периоду 2019 года составил 15%, сообщает минэкономразвития региона."Согласно информации Алтайкрайстата, объем инвестиций в основной капитал за первое полугодие текущего года составил 41,8 миллиарда рублей, или 115,0% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года. При этом инвестиции по крупным и средним предприятиям выросли на 16,8% (в сопоставимых ценах)", - говорится в сообщении.В министерстве пояснили что на обновление машин, оборудования, включая производственный и хозинвентарь, было направлено 42,3% от общего объема инвестиций против 42,0% в первом полугодии 2019 года. Капитальные вложения в здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель составили 31,6%, на строительство, модернизацию жилых зданий и помещений направлено 21,3% от всех инвестиций.Кроме того, увеличился объем инвествложений, направленных в добычу полезных ископаемых (в 1,6 раза), строительство (в 1,8 раза), в здравоохранение и предоставление социальных услуг (в 1,8 раза), сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство (126,3%), в обрабатывающие производства (111,5%), в производство пищевых продуктов (123,8%), в производство напитков (141,8%).В региональном минэкономразвития напомнили, что по итогам 2019 года объем инвестиций в экономику Алтайского края составил 115,4 миллиарда рублей (100,9% к 2018 году), из них по крупным и средним предприятиям - 63,7 миллиарда рублей (100,7%).
https://ria.ru/20200729/1575098425.html
https://ria.ru/20200715/1574367488.html
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россия, барнаул, экономика

Объем инвестиций в Алтайском крае за полгода вырос на 15%

07:22 02.09.2020 (обновлено: 13:32 02.09.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевПлощадь ООПТ в Алтайском крае увеличится в два раза к 2025 году
Площадь ООПТ в Алтайском крае увеличится в два раза к 2025 году - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
БАРНАУЛ, 2 сен – РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал в Алтайском крае в январе-июне текущего года составил 41,8 миллиарда рублей, рост по отношению к тому же периоду 2019 года составил 15%, сообщает минэкономразвития региона.
"Согласно информации Алтайкрайстата, объем инвестиций в основной капитал за первое полугодие текущего года составил 41,8 миллиарда рублей, или 115,0% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года. При этом инвестиции по крупным и средним предприятиям выросли на 16,8% (в сопоставимых ценах)", - говорится в сообщении.
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В министерстве пояснили что на обновление машин, оборудования, включая производственный и хозинвентарь, было направлено 42,3% от общего объема инвестиций против 42,0% в первом полугодии 2019 года. Капитальные вложения в здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель составили 31,6%, на строительство, модернизацию жилых зданий и помещений направлено 21,3% от всех инвестиций.
Кроме того, увеличился объем инвествложений, направленных в добычу полезных ископаемых (в 1,6 раза), строительство (в 1,8 раза), в здравоохранение и предоставление социальных услуг (в 1,8 раза), сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство (126,3%), в обрабатывающие производства (111,5%), в производство пищевых продуктов (123,8%), в производство напитков (141,8%).
В региональном минэкономразвития напомнили, что по итогам 2019 года объем инвестиций в экономику Алтайского края составил 115,4 миллиарда рублей (100,9% к 2018 году), из них по крупным и средним предприятиям - 63,7 миллиарда рублей (100,7%).
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