https://ria.ru/20200902/gvardiya-1576547854.html

День российской гвардии

2 сентября отмечается День российской гвардии, учрежденный указом президента РФ от 22 декабря 2000 года в целях возрождения и развития отечественных воинских... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T00:21

2020-09-02T00:21

2020-09-02T00:21

россия

александр iii

петр i

справки

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2 сентября отмечается День российской гвардии, <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/16370" target="_blank">учрежденный указом президента </a>РФ от 22 декабря 2000 года в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и был <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/23860" target="_blank">включен в перечень памятных дней</a> указом президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".Гвардией (от итальянского guardia – охрана, стража) традиционно называли отборную, привилегированную, <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=11134623@egNews" target="_blank">лучше других обученную и экипированную часть войск</a>. Она возникла в виде вооруженных отрядов, состоящих непосредственно при монархах, часто выполняющих функции его личной стражи. На эту часть войск также возлагались наиболее сложные задачи в ходе военных действий.Российская гвардия <a href="http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=4950@morfDictionary" target="_blank">была создана Петром I</a> между 1696-1700 годами на базе Преображенского и Семеновского "потешных" полков. Точная дата ее создания неизвестна. В "Журнале Петра Великого" под датой 2 сентября (22 августа по старому стилю) 1700 года впервые, как принято считать, полки официально были названы гвардейскими. Этот день и установлен памятным днем Российской гвардии. <br> Комплектованием гвардейских полков на начальном периоде их становления занимался лично царь <a href="http://ria.ru/person_Petr_I/" target="_blank" data-auto="true">Петр I</a>.После принятия в 1721 году царем императорского титула гвардейские части стали именоваться <a href="http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=12054818%40cmsArticle" target="_blank">"Российской императорской гвардией"</a>. В том же году Петром I была учреждена лейб-гвардия (от немецкого leib – первая часть сложного слова, обозначающая – непосредственно состоящий при монархе) как личная охрана монарха и почетное наименование отборных привилегированных воинских частей. Существовала до марта 1917 года. Это наименование <a href="http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=6034@morfDictionary" target="_blank">носили почти все гвардейские части</a> русской армии.Боевое крещение гвардия получила в Нарвском сражении 1700 года (Северная война 1700-1721 годов), где спасла русскую армию от полного уничтожения. Затем гвардейские полки участвовали во всех исторически значимых сражениях XVIII-XIX веков, на полях которых <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12094603@egNews" target="_blank">гвардейцы показывали образцы героизма</a>, мужества и самоотверженности. Своей стойкостью и храбростью гвардейцы заслужили славу не только в своем отечестве, но и восторженные отзывы союзников. В мирное время гвардия несла внутреннюю службу, участвовала в охране особ царской семьи, караулах, парадах, в походах внутри России, в лагерях и выполняла разные поручения. Длительное время гвардейцы не имели в чинах никаких преимуществ с остальными войсками. Однако после утверждения в начале 1722 года табели о рангах офицеры гвардейских полков получили старшинство двух чинов против армейских.По сравнению с другими воинскими частями гвардия имела отличия в форме одежды, вооружении, пользовалась значительными привилегиями и преимуществами. Ее поддержка предопределяла успех всех дворцовых переворотов того времени. Гвардейские полки готовили офицерские кадры для всей армии и первоначально комплектовались почти исключительно дворянами. С середины 1730-х годов рядовой состав гвардии начал пополняться также рекрутами из податных сословий (крестьяне и мещане, платившие подушную подать), а после выхода манифеста о вольности дворянству (1762) этот способ стал основным. Солдаты отбирались в гвардию в первую очередь за умелое владение оружием, за "быстрый ум", мужество и храбрость в бою. Учитывались и <a href="http://old.redstar.ru/2001/03/21_03/tema.html" target="_blank">хорошие физические данные</a>. Численность и состав гвардии постоянно возрастали. В 1813 году помимо Старой гвардии была учреждена Молодая гвардия с меньшими преимуществами перед армией (ее офицеры получили старшинство в один чин). Такой порядок существовал до конца XIX века, когда <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Tretijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр III</a> урезал привилегии гвардии – старшинство офицеров Молодой гвардии было упразднено, а Старой гвардии – понижено до одного чина.В начале XX века русская гвардия состояла из 12 пехотных, четырех стрелковых и 13 кавалерийских полков, трех артиллерийских бригад, саперного батальона, флотского экипажа и нескольких гвардейских кораблей. Во время Первой мировой войны 1914-1918 годов она <a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/77914" target="_blank">понесла большие потери</a> в кадровом составе.Гвардия прекратила свое существование вместе с русской армией после подписания 3 марта 1918 года советским правительством Брест-Литовского мирного договора. Второе рождение отечественная гвардия получила во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 18 сентября 1941 года по решению Ставки Верховного главнокомандования (ВГК) приказом наркома обороны за массовый героизм, мужество личного состава, высокое воинское мастерство, проявленные в ходе кровопролитных боев Смоленского сражения под Ельней, четыре стрелковые дивизии (100, 127, 153 и 161) удостоились этого звания и были переименованы в 1, 2, 3 и 4-ю гвардейские. В это же время по решению Ставки ВГК было начато формирование соединений и частей реактивной артиллерии, которым с момента их формирования присваивалось звание гвардейских. В дальнейшем наименование гвардейских получали части, корабли, соединения и объединения, отличившиеся в боях и сражениях Великой Отечественной войны, а также сформированные <a href="https://bigenc.ru/military_science/text/2346538" target="_blank">по особым штатам как гвардейские</a>.В Военно-морском флоте этого почетного звания 5 января 1942 года <a href="http://function.mil.ru/news_page/world/more.htm?id=10870293%40egNews" target="_blank">первой была удостоена</a> 71-я морская стрелковая бригада. Частям и соединениям, удостоенным гвардейских званий, вручались особые гвардейские знамена, кораблям – гвардейский военно-морской флаг. Для военнослужащих гвардейских частей 21 мая 1942 года был учрежден нагрудный знак "Гвардия", а для гвардейцев флота – прямоугольная пластинка с муаровой лентой оранжевого цвета с черными продольными полосами. Одновременно были введены гвардейские воинские звания. Гвардейские формирования принимали активное участие во всех решающих сражениях Великой Отечественной войны и внесли весомый вклад в победу. За годы войны гвардейскими стали 11 общевойсковых и шесть танковых армий; одна конно-механизированная группа; 42 стрелковых, семь кавалерийских, 12 танковых, девять механизированных и 13 авиационных корпусов; 124 стрелковые, 10 воздушно-десантных, 17 кавалерийских, шесть артиллерийских, 62 авиационные дивизии, семь дивизий ракетной артиллерии, шесть дивизий зенитной артиллерии; 339 стрелковых, 37 механизированных, 20 мотострелковых, 245 танковых, 76 истребительно-противотанковых, 177 реактивной артиллерии, 101 самоходной артиллерии, 65 воздушно-десантных, шесть инженерных бригад и полков, одна железнодорожная бригада; 60 кавалерийских, 325 артиллерийских, 58 зенитно-артиллерийских, 284 авиационных полков, 86 флотских формирований, в том числе 34 корабля; большое количество частей различных родов войск. В гвардейских частях существовала отличная от других организационно-штатная структура. С окончанием войны различия в штатах соединений и частей были упразднены. В мирное время преобразование воинских формирований в гвардейские не производилось. Однако в целях сохранения боевых традиций гвардейское звание частей, кораблей, соединений и объединений при переформировании передавалось новым войсковым образованиям, но только при наличии прямой преемственности по личному составу. В Вооруженных Силах <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> наименование гвардейских сохраняется за частями, кораблями и соединениями как почетные. В настоящее время более 100 воинских частей и соединений армии и флота имеют <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12054756@egNews" target="_blank">почетное наименование "гвардейских"</a>. Для личного состава гвардейских воинских коллективов <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12250488@egNews" target="_blank">служить "по-гвардейски"</a> – значит неуклонно руководствоваться в жизни принципом "учиться тому, что необходимо на войне".2 сентября во всех гвардейских соединениях, кораблях и воинских частях проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню российской гвардии.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em> <em>(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва. В 8 томах. 2004 г.)</em>

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