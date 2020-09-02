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На форуме "Территория смыслов" выдали гранты на сумму более 53 млн рублей
Общая сумма выданных грантов за все смены Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" составила более 53 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:18
2020-09-02T11:18
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Общая сумма выданных грантов за все смены Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" составила более 53 миллионов рублей, сообщает пресс-служба форума.Церемония закрытия форума "Территория смыслов", который проходил в подмосковном <a href="https://ria.ru/location_Solnechnogorsk" target="_blank">Солнечногорске</a>, состоялась 1 сентября. Он собрал молодых специалистов разных сфер из всех регионов России. Кроме того, форум можно было "посетить" в онлайн-формате, а также вольным слушателем, количество которых было не ограничено.Уточняется, что на форуме было представлено шесть смен: "Амбассадоры форума", "Гражданское общество", "Политика и сетевые лидеры", "Вызовы образования", "Служение Отечеству" и "Цифровая экономика"."В этом году в рамках форума проходил Грантовый конкурс молодежных инициатив. Общая сумма выданных грантов за все смены составила 53 243 000 рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200828/obrazovanie-1576440184.html
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общество

На форуме "Территория смыслов" выдали гранты на сумму более 53 млн рублей

11:18 02.09.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Общая сумма выданных грантов за все смены Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" составила более 53 миллионов рублей, сообщает пресс-служба форума.
Церемония закрытия форума "Территория смыслов", который проходил в подмосковном Солнечногорске, состоялась 1 сентября. Он собрал молодых специалистов разных сфер из всех регионов России. Кроме того, форум можно было "посетить" в онлайн-формате, а также вольным слушателем, количество которых было не ограничено.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 16:30
Валерий Фальков: спрос на высшее образование в этом году не снизился
Уточняется, что на форуме было представлено шесть смен: "Амбассадоры форума", "Гражданское общество", "Политика и сетевые лидеры", "Вызовы образования", "Служение Отечеству" и "Цифровая экономика".
"В этом году в рамках форума проходил Грантовый конкурс молодежных инициатив. Общая сумма выданных грантов за все смены составила 53 243 000 рублей", - говорится в сообщении.
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