https://ria.ru/20200902/granty-1576618433.html
На форуме "Территория смыслов" выдали гранты на сумму более 53 млн рублей
Общая сумма выданных грантов за все смены Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" составила более 53 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:18
2020-09-02T11:18
2020-09-02T11:18
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Общая сумма выданных грантов за все смены Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" составила более 53 миллионов рублей, сообщает пресс-служба форума.Церемония закрытия форума "Территория смыслов", который проходил в подмосковном <a href="https://ria.ru/location_Solnechnogorsk" target="_blank">Солнечногорске</a>, состоялась 1 сентября. Он собрал молодых специалистов разных сфер из всех регионов России. Кроме того, форум можно было "посетить" в онлайн-формате, а также вольным слушателем, количество которых было не ограничено.Уточняется, что на форуме было представлено шесть смен: "Амбассадоры форума", "Гражданское общество", "Политика и сетевые лидеры", "Вызовы образования", "Служение Отечеству" и "Цифровая экономика"."В этом году в рамках форума проходил Грантовый конкурс молодежных инициатив. Общая сумма выданных грантов за все смены составила 53 243 000 рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200828/obrazovanie-1576440184.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Общая сумма выданных грантов за все смены Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" составила более 53 миллионов рублей, сообщает пресс-служба форума.
Церемония закрытия форума "Территория смыслов", который проходил в подмосковном Солнечногорске
, состоялась 1 сентября. Он собрал молодых специалистов разных сфер из всех регионов России. Кроме того, форум можно было "посетить" в онлайн-формате, а также вольным слушателем, количество которых было не ограничено.
Уточняется, что на форуме было представлено шесть смен: "Амбассадоры форума", "Гражданское общество", "Политика и сетевые лидеры", "Вызовы образования", "Служение Отечеству" и "Цифровая экономика".
"В этом году в рамках форума проходил Грантовый конкурс молодежных инициатив. Общая сумма выданных грантов за все смены составила 53 243 000 рублей", - говорится в сообщении.