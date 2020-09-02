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Начался прием заявок от НКО на конкурс Фонда президентских грантов
Фонд президентских грантов начал прием заявок от НКО на участие в первом конкурсе 2021 года. Подать заявку можно до 15 октября 2020 года на сайте... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:14
2020-09-02T11:14
фонд президентских грантов
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Фонд президентских грантов начал прием заявок от НКО на участие в первом конкурсе 2021 года. Подать заявку можно до 15 октября 2020 года на сайте президентскиегранты.рф. Это самый ранний старт конкурсной кампании за всю историю системы президентских грантов, сообщили в пресс-службе фонда.К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие организации из всех регионов страны – гранты выделяются на реализацию социальных, культурных, образовательных и других социально значимых некоммерческих проектов.Итоги конкурса будут подведены до 15 января 2021 года. Финансирование и реализация поддержанных проектов начнется 1 февраля 2021 года.В сентябре для участников конкурса фонд проведет вебинары, которые помогут представителям НКО правильно оформить заявку и не допустить типичных ошибок.Это уже десятый конкурс, который проводит Фонд президентских грантов. На предыдущие девять конкурсов (с 2017 по 2020 годы) было подано 77 тысяч проектов от 27 тысяч НКО. 16 тысяч инициатив получили грантовую поддержку на общую сумму 33 млрд рублей.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
фонд президентских грантов, общество

Начался прием заявок от НКО на конкурс Фонда президентских грантов

11:14 02.09.2020
36
© Depositphotos / EdZbarzhyvetskyМолодой человек за компьютером
Молодой человек за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Depositphotos / EdZbarzhyvetsky
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Фонд президентских грантов начал прием заявок от НКО на участие в первом конкурсе 2021 года. Подать заявку можно до 15 октября 2020 года на сайте президентскиегранты.рф. Это самый ранний старт конкурсной кампании за всю историю системы президентских грантов, сообщили в пресс-службе фонда.
К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие организации из всех регионов страны – гранты выделяются на реализацию социальных, культурных, образовательных и других социально значимых некоммерческих проектов.
Итоги конкурса будут подведены до 15 января 2021 года. Финансирование и реализация поддержанных проектов начнется 1 февраля 2021 года.
В сентябре для участников конкурса фонд проведет вебинары, которые помогут представителям НКО правильно оформить заявку и не допустить типичных ошибок.
Это уже десятый конкурс, который проводит Фонд президентских грантов. На предыдущие девять конкурсов (с 2017 по 2020 годы) было подано 77 тысяч проектов от 27 тысяч НКО. 16 тысяч инициатив получили грантовую поддержку на общую сумму 33 млрд рублей.
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Фонд президентских грантовОбщество
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