https://ria.ru/20200902/granty-1576618071.html

Начался прием заявок от НКО на конкурс Фонда президентских грантов

Фонд президентских грантов начал прием заявок от НКО на участие в первом конкурсе 2021 года. Подать заявку можно до 15 октября 2020 года на сайте... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T11:14

2020-09-02T11:14

2020-09-02T11:14

фонд президентских грантов

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Фонд президентских грантов начал прием заявок от НКО на участие в первом конкурсе 2021 года. Подать заявку можно до 15 октября 2020 года на сайте президентскиегранты.рф. Это самый ранний старт конкурсной кампании за всю историю системы президентских грантов, сообщили в пресс-службе фонда.К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие организации из всех регионов страны – гранты выделяются на реализацию социальных, культурных, образовательных и других социально значимых некоммерческих проектов.Итоги конкурса будут подведены до 15 января 2021 года. Финансирование и реализация поддержанных проектов начнется 1 февраля 2021 года.В сентябре для участников конкурса фонд проведет вебинары, которые помогут представителям НКО правильно оформить заявку и не допустить типичных ошибок.Это уже десятый конкурс, который проводит Фонд президентских грантов. На предыдущие девять конкурсов (с 2017 по 2020 годы) было подано 77 тысяч проектов от 27 тысяч НКО. 16 тысяч инициатив получили грантовую поддержку на общую сумму 33 млрд рублей.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд президентских грантов, общество