https://ria.ru/20200902/golunov-1576631963.html

Cуд попросили продлить меру пресечения экс-полицейским по делу Голунова

Басманный суд Москвы получил ходатайство о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-полицейских по делу журналиста Ивана Голунова, РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T14:37

2020-09-02T14:37

2020-09-02T14:37

иван голунов

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Басманный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> получил ходатайство о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-полицейских по делу журналиста <a href="http://ria.ru/person_ivan-golunov/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Голунова</a>, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова."Следствие просит продлить действующие меры пресечения в отношении каждого из обвиняемых до 7 декабря 2020 года",- сказала собеседница агентства.Ранее со ссылкой на адвокатов сообщалось, что <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> завершил расследование дела против пяти бывших полицейских, которые обвиняются в том, что подбросили Голунову наркотики.Экс-полицейским предъявлено обвинение, согласно которому заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели". Виновными себя признают двое из пяти: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Уметбаев – в применении физической силы к журналисту.О возможном поиске заказчика заявляла защита Уметбаева, утверждавшая, что на заседании Басманного суда Москвы следствие предупреждало экс-полицейского о возможности новых уголовных дел и "говорило, что хочет узнать заказчика".Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.

https://ria.ru/20200402/1569513797.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван голунов, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия