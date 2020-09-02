https://ria.ru/20200902/golunov-1576631963.html
Cуд попросили продлить меру пресечения экс-полицейским по делу Голунова
Басманный суд Москвы получил ходатайство о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-полицейских по делу журналиста Ивана Голунова, РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T14:37
2020-09-02T14:37
2020-09-02T14:37
иван голунов
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Басманный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> получил ходатайство о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-полицейских по делу журналиста <a href="http://ria.ru/person_ivan-golunov/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Голунова</a>, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова."Следствие просит продлить действующие меры пресечения в отношении каждого из обвиняемых до 7 декабря 2020 года",- сказала собеседница агентства.Ранее со ссылкой на адвокатов сообщалось, что <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> завершил расследование дела против пяти бывших полицейских, которые обвиняются в том, что подбросили Голунову наркотики.Экс-полицейским предъявлено обвинение, согласно которому заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели". Виновными себя признают двое из пяти: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Уметбаев – в применении физической силы к журналисту.О возможном поиске заказчика заявляла защита Уметбаева, утверждавшая, что на заседании Басманного суда Москвы следствие предупреждало экс-полицейского о возможности новых уголовных дел и "говорило, что хочет узнать заказчика".Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
https://ria.ru/20200402/1569513797.html
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван голунов, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
Басманный суд Москвы
получил ходатайство о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-полицейских по делу журналиста Ивана Голунова
, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова.
"Следствие просит продлить действующие меры пресечения в отношении каждого из обвиняемых до 7 декабря 2020 года",- сказала собеседница агентства.
Ранее со ссылкой на адвокатов сообщалось, что СК
завершил расследование дела против пяти бывших полицейских, которые обвиняются в том, что подбросили Голунову наркотики.
Экс-полицейским предъявлено обвинение, согласно которому заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели". Виновными себя признают двое из пяти: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Уметбаев – в применении физической силы к журналисту.
О возможном поиске заказчика заявляла защита Уметбаева, утверждавшая, что на заседании Басманного суда Москвы следствие предупреждало экс-полицейского о возможности новых уголовных дел и "говорило, что хочет узнать заказчика".
Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.