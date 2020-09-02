https://ria.ru/20200902/golosovanie-1576629827.html

Памфилова рассказала о хранении бюллетеней после каждого дня голосования

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что происходит с бюллетенями после каждого дня голосования, и заверила в надежности их хранения. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T14:12

2020-09-02T14:12

2020-09-02T14:12

майя гришина

элла памфилова

политика

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> рассказала, что происходит с бюллетенями после каждого дня голосования, и заверила в надежности их хранения.В ЦИК напомнили, что каждый день по истечении времени голосования бюллетени из стационарных и переносных ящиков для голосования помещаются в отдельный сейф-пакет с индивидуальным номером, пакет запечатывается.Памфилова добавила, что каждый пакет имеет свой индивидуальный номер. "Каждый пакет имеет свой индивидуальный номер, и члены комиссии, и представители разных партий, и наблюдатели расписываются на пакете. Если даже кто-то взял, пакет испортил, и переложил в другой, все, будет признано недействительным, потому что индивидуальный номер не соответствует. Перед тем, как считать, будет проверяться соответствие всех номеров индивидуальных", - отметила она.По ее словам, "очень много спекуляций на тему, как бюллетени будут храниться". "Они будут храниться надёжно", - подчеркнула председатель ЦИК.Как пояснила секретарь ЦИК <a href="http://ria.ru/person_Majjja_Grishina/" target="_blank" data-auto="true">Майя Гришина</a>, если голосование проводилось на придомовой территории, бюллетени перемещаются в сейф-пакет сразу после завершения такого голосования. Перемещение бюллетеней в сейф-пакет обязательно проводится в присутствии наблюдателей. Если наблюдатели отсутствуют по какой-то причине, комиссия дополнительно извещает их о предстоящей процедуре. Наблюдатели подписывают сейф-пакет."Конечно, это не сейф, если кто-то захочет его разорвать, надрезать, он сможет это сделать. Пакет невозможно вскрыть, не повредив его, ни механическим способом, ни с использованием химических веществ", - сказала Гришина.Процедура запечатывания может быть снята на видео как наблюдателями, так и представителями СМИ.Сейф-пакеты помещаются в сейф УИК или иное специально оборудованное для хранения место. Для контроля сохранности рекомендуется использовать видеорегистраторы, в том числе в нерабочее и ночное время.Пакеты не вскрываются до начала процедуры подсчета голосов. Перед вскрытием проводится сверка номеров и проверка целостности пакетов, было озвучено на заседании ЦИК.ЦИК принял решение, что в единый день голосования в этом году проголосовать можно будет и в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.

https://ria.ru/20200831/golosovanie-1576536236.html

https://ria.ru/20200724/1574856129.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майя гришина, элла памфилова, политика