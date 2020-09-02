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https://ria.ru/20200902/golosovanie-1576629827.html
Памфилова рассказала о хранении бюллетеней после каждого дня голосования
Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что происходит с бюллетенями после каждого дня голосования, и заверила в надежности их хранения. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T14:12
2020-09-02T14:12
майя гришина
элла памфилова
политика
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> рассказала, что происходит с бюллетенями после каждого дня голосования, и заверила в надежности их хранения.В ЦИК напомнили, что каждый день по истечении времени голосования бюллетени из стационарных и переносных ящиков для голосования помещаются в отдельный сейф-пакет с индивидуальным номером, пакет запечатывается.Памфилова добавила, что каждый пакет имеет свой индивидуальный номер. "Каждый пакет имеет свой индивидуальный номер, и члены комиссии, и представители разных партий, и наблюдатели расписываются на пакете. Если даже кто-то взял, пакет испортил, и переложил в другой, все, будет признано недействительным, потому что индивидуальный номер не соответствует. Перед тем, как считать, будет проверяться соответствие всех номеров индивидуальных", - отметила она.По ее словам, "очень много спекуляций на тему, как бюллетени будут храниться". "Они будут храниться надёжно", - подчеркнула председатель ЦИК.Как пояснила секретарь ЦИК <a href="http://ria.ru/person_Majjja_Grishina/" target="_blank" data-auto="true">Майя Гришина</a>, если голосование проводилось на придомовой территории, бюллетени перемещаются в сейф-пакет сразу после завершения такого голосования. Перемещение бюллетеней в сейф-пакет обязательно проводится в присутствии наблюдателей. Если наблюдатели отсутствуют по какой-то причине, комиссия дополнительно извещает их о предстоящей процедуре. Наблюдатели подписывают сейф-пакет."Конечно, это не сейф, если кто-то захочет его разорвать, надрезать, он сможет это сделать. Пакет невозможно вскрыть, не повредив его, ни механическим способом, ни с использованием химических веществ", - сказала Гришина.Процедура запечатывания может быть снята на видео как наблюдателями, так и представителями СМИ.Сейф-пакеты помещаются в сейф УИК или иное специально оборудованное для хранения место. Для контроля сохранности рекомендуется использовать видеорегистраторы, в том числе в нерабочее и ночное время.Пакеты не вскрываются до начала процедуры подсчета голосов. Перед вскрытием проводится сверка номеров и проверка целостности пакетов, было озвучено на заседании ЦИК.ЦИК принял решение, что в единый день голосования в этом году проголосовать можно будет и в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
https://ria.ru/20200831/golosovanie-1576536236.html
https://ria.ru/20200724/1574856129.html
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майя гришина, элла памфилова, политика

Памфилова рассказала о хранении бюллетеней после каждого дня голосования

14:12 02.09.2020
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© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что происходит с бюллетенями после каждого дня голосования, и заверила в надежности их хранения.
В ЦИК напомнили, что каждый день по истечении времени голосования бюллетени из стационарных и переносных ящиков для голосования помещаются в отдельный сейф-пакет с индивидуальным номером, пакет запечатывается.
Памфилова добавила, что каждый пакет имеет свой индивидуальный номер. "Каждый пакет имеет свой индивидуальный номер, и члены комиссии, и представители разных партий, и наблюдатели расписываются на пакете. Если даже кто-то взял, пакет испортил, и переложил в другой, все, будет признано недействительным, потому что индивидуальный номер не соответствует. Перед тем, как считать, будет проверяться соответствие всех номеров индивидуальных", - отметила она.
По ее словам, "очень много спекуляций на тему, как бюллетени будут храниться". "Они будут храниться надёжно", - подчеркнула председатель ЦИК.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 15:58
ЦИК завершил тестирование системы электронного голосования без сбоев
Как пояснила секретарь ЦИК Майя Гришина, если голосование проводилось на придомовой территории, бюллетени перемещаются в сейф-пакет сразу после завершения такого голосования. Перемещение бюллетеней в сейф-пакет обязательно проводится в присутствии наблюдателей. Если наблюдатели отсутствуют по какой-то причине, комиссия дополнительно извещает их о предстоящей процедуре. Наблюдатели подписывают сейф-пакет.
"Конечно, это не сейф, если кто-то захочет его разорвать, надрезать, он сможет это сделать. Пакет невозможно вскрыть, не повредив его, ни механическим способом, ни с использованием химических веществ", - сказала Гришина.
Процедура запечатывания может быть снята на видео как наблюдателями, так и представителями СМИ.
Сейф-пакеты помещаются в сейф УИК или иное специально оборудованное для хранения место. Для контроля сохранности рекомендуется использовать видеорегистраторы, в том числе в нерабочее и ночное время.
Пакеты не вскрываются до начала процедуры подсчета голосов. Перед вскрытием проводится сверка номеров и проверка целостности пакетов, было озвучено на заседании ЦИК.
ЦИК принял решение, что в единый день голосования в этом году проголосовать можно будет и в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
Голосование - РИА Новости, 1920, 24.07.2020
24 июля, 12:51
ЦИК ужесточит требования к местам голосования на придомовых территориях
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