https://ria.ru/20200902/ekstremisty-1576635912.html

МИД Украины опроверг сообщения об отправке экстремистов в Белоруссию

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "плодом болезненной фантазии" информацию о том, что Украина якобы направила в Белоруссию 200... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T15:47

2020-09-02T15:47

2020-09-02T16:16

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<strong>КИЕВ, 2 сен – РИА Новости.</strong> Украинский министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a> назвал "плодом болезненной фантазии" информацию о том, что <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> якобы направила в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> 200 экстремистов, и заявил, что Киев не вел и не будет вести никакой подрывной деятельности против Минска.В среду глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> сообщил, что Россия обладает подтвержденными сведениями о том, что деятельность по дестабилизации ситуации в Белоруссии ведется с территории Украины.По его словам, Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Белоруссии."Россия, наоборот, заявляет, что уже направила некоторых своих "специалистов" в Белоруссию и готова направить их еще больше. Попытки России представить своих зеленых человечков в Белоруссии как украинских экстремистов - это дешевый и проигрышный трюк", - написал министр, несмотря на то, что подобных заявлений от представителей РФ не звучало.Ранее президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован в случае необходимости. Глава государства отметил, что сделал это по инициативе <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>. Глава <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Юрий Караев заявил в конце августа, что ни одного военнослужащего из России или росгвардейца на территории республики еще не было.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200830/evrosoyuz-1576500697.html

https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576404876.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид украины, белоруссия, украина, в мире