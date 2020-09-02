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Медведев назвал заботу об экологии задачей ответственного бизнеса
Предприятия должны вкладывать средства в сохранение экологии, так как это является задачей ответственного бизнеса, однако в целом проблему нужно решать... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:54
2020-09-02T12:54
дмитрий медведев
норильск
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Предприятия должны вкладывать средства в сохранение экологии, так как это является задачей ответственного бизнеса, однако в целом проблему нужно решать совместными усилиями государства, общественников и предпринимателей, считает замруководителя Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."Поскольку бизнес зарабатывает на этом деньги, он должен вкладываться в нормальную экологию. Это не просто федеральные ассигнования на что-то, допустим, на то, чтобы фильтры поставить. Это задача ответственного бизнеса, и мы на этом настаивали и будем в дальнейшем тоже настаивать", - сказал Медведев в ходе онлайн-встречи с участниками Всероссийского молодежного патриотического слета "ОстроVа-2020".По его словам, в своих соцсетях он регулярно получает жалобы на состояние городской среды и экологии, а также на предприятия, которые усиливают выбросы, не соблюдая предельно допустимые нормы концентрации вредных веществ."Вот в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a> катастрофа случилась - никто, вроде, не ожидал, а на самом деле ее последствия еще только предстоит оценить. Поэтому это (забота об экологии) - общая задача для всех: для государства и на федеральном, и региональном, и на местном уровне, для общественных организаций, в том числе экологических, и, конечно, для бизнеса", - сказал Медведев.
https://radiosputnik.ria.ru/20200807/1575497829.html
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дмитрий медведев, норильск, общество

Медведев назвал заботу об экологии задачей ответственного бизнеса

12:54 02.09.2020
76
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Предприятия должны вкладывать средства в сохранение экологии, так как это является задачей ответственного бизнеса, однако в целом проблему нужно решать совместными усилиями государства, общественников и предпринимателей, считает замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Поскольку бизнес зарабатывает на этом деньги, он должен вкладываться в нормальную экологию. Это не просто федеральные ассигнования на что-то, допустим, на то, чтобы фильтры поставить. Это задача ответственного бизнеса, и мы на этом настаивали и будем в дальнейшем тоже настаивать", - сказал Медведев в ходе онлайн-встречи с участниками Всероссийского молодежного патриотического слета "ОстроVа-2020".
По его словам, в своих соцсетях он регулярно получает жалобы на состояние городской среды и экологии, а также на предприятия, которые усиливают выбросы, не соблюдая предельно допустимые нормы концентрации вредных веществ.
"Вот в Норильске катастрофа случилась - никто, вроде, не ожидал, а на самом деле ее последствия еще только предстоит оценить. Поэтому это (забота об экологии) - общая задача для всех: для государства и на федеральном, и региональном, и на местном уровне, для общественных организаций, в том числе экологических, и, конечно, для бизнеса", - сказал Медведев.
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7 августа, 16:30Сказано в эфире
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Дмитрий МедведевНорильскОбщество
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