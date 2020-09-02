Медведев назвал заботу об экологии задачей ответственного бизнеса
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Предприятия должны вкладывать средства в сохранение экологии, так как это является задачей ответственного бизнеса, однако в целом проблему нужно решать совместными усилиями государства, общественников и предпринимателей, считает замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Поскольку бизнес зарабатывает на этом деньги, он должен вкладываться в нормальную экологию. Это не просто федеральные ассигнования на что-то, допустим, на то, чтобы фильтры поставить. Это задача ответственного бизнеса, и мы на этом настаивали и будем в дальнейшем тоже настаивать", - сказал Медведев в ходе онлайн-встречи с участниками Всероссийского молодежного патриотического слета "ОстроVа-2020".
По его словам, в своих соцсетях он регулярно получает жалобы на состояние городской среды и экологии, а также на предприятия, которые усиливают выбросы, не соблюдая предельно допустимые нормы концентрации вредных веществ.
"Вот в Норильске катастрофа случилась - никто, вроде, не ожидал, а на самом деле ее последствия еще только предстоит оценить. Поэтому это (забота об экологии) - общая задача для всех: для государства и на федеральном, и региональном, и на местном уровне, для общественных организаций, в том числе экологических, и, конечно, для бизнеса", - сказал Медведев.
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