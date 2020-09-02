https://ria.ru/20200902/dvizhenie-1576635840.html

В центре Москвы ограничат движение из-за ночной велогонки

Движение в центре столицы будет ограничено 5 сентября из-за проведения "Московской ночной велогонки", сообщает управление ГУМВД по Москве. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T15:46

2020-09-02T15:46

2020-09-02T15:46

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Движение в центре столицы будет ограничено 5 сентября из-за проведения "Московской ночной велогонки", сообщает управление ГУМВД по Москве.Уточняется, что движение будет ограничено с 18.40 до 23.30 по Фрунзенской, Кремлевской, Москворецкой и Пречистенской набережным, улице Остоженка, Соймоновскому, Крымскому и Новокрымскому проездам; до 00.00 – по Новодевичьей и Саввинской набережным, а также улице Лужники.С 19.20 до 23.10 ограничения движения будут введены на Устьинской, Серебрянической, Полуярославской, Костомаровской, Сыромятнической, Академика Туполева, Лефортовской, Головинской, Красноказарменной, Золоторожской, Андроньевской, Николоямской, Берниковской, Подгорской, Котельнической и Краснохолмской набережным, а также Госпитальному мосту. С 19.20 до 00.00 по Ростовской, Смоленской, Пресненской и Краснопресненской набережным.С 06.00 до 00.30 - по Лужнецкой набережной (внутри территории Олимпийского комплекса "Лужники").Столичная Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.

https://ria.ru/20200831/kontsert-1576533626.html

https://ria.ru/20200813/1575743063.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество