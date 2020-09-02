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В центре Москвы ограничат движение из-за ночной велогонки
Движение в центре столицы будет ограничено 5 сентября из-за проведения "Московской ночной велогонки", сообщает управление ГУМВД по Москве. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T15:46
2020-09-02T15:46
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Движение в центре столицы будет ограничено 5 сентября из-за проведения "Московской ночной велогонки", сообщает управление ГУМВД по Москве.Уточняется, что движение будет ограничено с 18.40 до 23.30 по Фрунзенской, Кремлевской, Москворецкой и Пречистенской набережным, улице Остоженка, Соймоновскому, Крымскому и Новокрымскому проездам; до 00.00 – по Новодевичьей и Саввинской набережным, а также улице Лужники.С 19.20 до 23.10 ограничения движения будут введены на Устьинской, Серебрянической, Полуярославской, Костомаровской, Сыромятнической, Академика Туполева, Лефортовской, Головинской, Красноказарменной, Золоторожской, Андроньевской, Николоямской, Берниковской, Подгорской, Котельнической и Краснохолмской набережным, а также Госпитальному мосту. С 19.20 до 00.00 по Ростовской, Смоленской, Пресненской и Краснопресненской набережным.С 06.00 до 00.30 - по Лужнецкой набережной (внутри территории Олимпийского комплекса "Лужники").Столичная Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.
https://ria.ru/20200831/kontsert-1576533626.html
https://ria.ru/20200813/1575743063.html
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60
москва, общество

В центре Москвы ограничат движение из-за ночной велогонки

15:46 02.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУчастники ночного велопарада в Москве
Участники ночного велопарада в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Участники ночного велопарада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Движение в центре столицы будет ограничено 5 сентября из-за проведения "Московской ночной велогонки", сообщает управление ГУМВД по Москве.

"В связи с проведением 5 сентября в Москве "Московской ночной велогонки" будет ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что движение будет ограничено с 18.40 до 23.30 по Фрунзенской, Кремлевской, Москворецкой и Пречистенской набережным, улице Остоженка, Соймоновскому, Крымскому и Новокрымскому проездам; до 00.00 – по Новодевичьей и Саввинской набережным, а также улице Лужники.
С 19.20 до 23.10 ограничения движения будут введены на Устьинской, Серебрянической, Полуярославской, Костомаровской, Сыромятнической, Академика Туполева, Лефортовской, Головинской, Красноказарменной, Золоторожской, Андроньевской, Николоямской, Берниковской, Подгорской, Котельнической и Краснохолмской набережным, а также Госпитальному мосту. С 19.20 до 00.00 по Ростовской, Смоленской, Пресненской и Краснопресненской набережным.
С 06.00 до 00.30 - по Лужнецкой набережной (внутри территории Олимпийского комплекса "Лужники").
Столичная Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.
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410003
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