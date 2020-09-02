Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200902/dvadtsatka-1576641872.html
Лавров примет участие в онлайн-встрече глав МИД стран "Группы двадцати"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 сентября примет участие во встрече глав МИД стран-членов G20 в формате видеоконференции, говорится в сообщении... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T17:31
2020-09-02T17:31
сергей лавров
большая двадцатка
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573855466_0:0:2781:1565_1400x0_80_0_0_c601f036820793224749daa82e53ca1a.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел России <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a> 3 сентября примет участие во встрече глав МИД стран-членов <a href="https://ria.ru/organization_Bolshaja_dvadcatka" target="_blank">G20</a> в формате видеоконференции, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства."Третьего сентября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров планирует принять участие во встрече министров иностранных дел государств-членов "Группы двадцати" и руководителей международных организаций (в формате видеоконференции), которая проводится в рамках мероприятий саудовского председательства в форуме в 2020 году", - говорится в сообщении министерства.Отмечается, что в ходе видеоконференции планируется обсудить ход реализации поручений глав государств, которые были обозначены в итоговом заявлении состоявшегося 26 марта экстренного саммита лидеров "двадцатки", посвященного борьбе с пандемией коронавируса."Речь, в частности, идет о "принятии соразмерных мер пограничного контроля в соответствии с национальным законодательством", а также, при необходимости, содействии "возвращению граждан на родину", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20191227/1562930088.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573855466_50:0:2781:2048_1400x0_80_0_0_81985e75a74c60aeda2f01cf17da0b07.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, большая двадцатка, в мире

Лавров примет участие в онлайн-встрече глав МИД стран "Группы двадцати"

17:31 02.09.2020
206
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 сентября примет участие во встрече глав МИД стран-членов G20 в формате видеоконференции, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
"Третьего сентября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров планирует принять участие во встрече министров иностранных дел государств-членов "Группы двадцати" и руководителей международных организаций (в формате видеоконференции), которая проводится в рамках мероприятий саудовского председательства в форуме в 2020 году", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что в ходе видеоконференции планируется обсудить ход реализации поручений глав государств, которые были обозначены в итоговом заявлении состоявшегося 26 марта экстренного саммита лидеров "двадцатки", посвященного борьбе с пандемией коронавируса.
"Речь, в частности, идет о "принятии соразмерных мер пограничного контроля в соответствии с национальным законодательством", а также, при необходимости, содействии "возвращению граждан на родину", - добавили в ведомстве.
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 27.12.2019
27 декабря 2019, 13:00
"Двадцатка" вытесняет G7 с мировой арены, заявили в Совфеде
800001
Обсудить 0
Сергей ЛавровБольшая двадцаткаВ мире
Рекомендуем
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев
МИД Германии вызвал посла России из-за сообщений об отравлении Навального
Госсекретарь США Майк Помпео
США вводят ограничения на работу китайских дипломатов
Алексей Навальный
Сенатор назвал провокацией новое заявление ФРГ о ситуации с Навальным
Алексей Навальный
В Совфеде прокомментировали данные об отравлении Навального "Новичком"
Депутат Юрий Швыткин
Депутат напомнил о лабораториях по изготовлению "Новичка" в Грузии и США
Здание МИД Польши в Варшаве
В МИД Польши ответили на обвинения о незаконной перевозке Латушко
Лидер Демократической партии социалистов Черногории Мило Джуканович общается с избирателями после победы в первом туре президентских выборов
Правящая партия Черногории готова формировать большинство без оппозиции
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
МИД Германии призвал Россию найти виновных в "отравлении" Навального
Жених поиздевался над невестой в самый важный момент и рассмешил гостей
Жених поиздевался над невестой в самый важный момент и рассмешил гостей
Алексей Навальный
Разработчик "Новичка" усомнился в новых выводах по ситуации с Навальным
Чёрная дыра в представлении художника
"Это было похоже на бабах". Ученые нашли мощнейшую черную дыру
Алексей Навальный
Слуцкий заявил о необходимости доказательств "отравления" Навального
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД прокомментировал заявление об отравлении Навального "Новичком"
Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
СВР следит за развитием ситуации в Белоруссии
Участники студенческой акции протеста в Минске
Помпео призвал освободить задержанного в Белоруссии американца
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
23:49Глава Пентагона рассказал о борьбе США с СССР после Второй мировой войны
23:46В Ростовской области режим ЧС ввели на территории Тарасовского района
Лента новостейМолния