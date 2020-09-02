https://ria.ru/20200902/dvadtsatka-1576641872.html

Лавров примет участие в онлайн-встрече глав МИД стран "Группы двадцати"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 сентября примет участие во встрече глав МИД стран-членов G20 в формате видеоконференции, говорится в сообщении... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T17:31

2020-09-02T17:31

2020-09-02T17:31

сергей лавров

большая двадцатка

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел России <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a> 3 сентября примет участие во встрече глав МИД стран-членов <a href="https://ria.ru/organization_Bolshaja_dvadcatka" target="_blank">G20</a> в формате видеоконференции, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства."Третьего сентября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров планирует принять участие во встрече министров иностранных дел государств-членов "Группы двадцати" и руководителей международных организаций (в формате видеоконференции), которая проводится в рамках мероприятий саудовского председательства в форуме в 2020 году", - говорится в сообщении министерства.Отмечается, что в ходе видеоконференции планируется обсудить ход реализации поручений глав государств, которые были обозначены в итоговом заявлении состоявшегося 26 марта экстренного саммита лидеров "двадцатки", посвященного борьбе с пандемией коронавируса."Речь, в частности, идет о "принятии соразмерных мер пограничного контроля в соответствии с национальным законодательством", а также, при необходимости, содействии "возвращению граждан на родину", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20191227/1562930088.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, большая двадцатка, в мире