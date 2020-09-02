https://ria.ru/20200902/dvadtsatka-1576641872.html
Лавров примет участие в онлайн-встрече глав МИД стран "Группы двадцати"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 сентября примет участие во встрече глав МИД стран-членов G20 в формате видеоконференции, говорится в сообщении... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T17:31
2020-09-02T17:31
2020-09-02T17:31
сергей лавров
большая двадцатка
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел России <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a> 3 сентября примет участие во встрече глав МИД стран-членов <a href="https://ria.ru/organization_Bolshaja_dvadcatka" target="_blank">G20</a> в формате видеоконференции, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства."Третьего сентября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров планирует принять участие во встрече министров иностранных дел государств-членов "Группы двадцати" и руководителей международных организаций (в формате видеоконференции), которая проводится в рамках мероприятий саудовского председательства в форуме в 2020 году", - говорится в сообщении министерства.Отмечается, что в ходе видеоконференции планируется обсудить ход реализации поручений глав государств, которые были обозначены в итоговом заявлении состоявшегося 26 марта экстренного саммита лидеров "двадцатки", посвященного борьбе с пандемией коронавируса."Речь, в частности, идет о "принятии соразмерных мер пограничного контроля в соответствии с национальным законодательством", а также, при необходимости, содействии "возвращению граждан на родину", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20191227/1562930088.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, большая двадцатка, в мире
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
3 сентября примет участие во встрече глав МИД стран-членов G20
в формате видеоконференции, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
"Третьего сентября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров планирует принять участие во встрече министров иностранных дел государств-членов "Группы двадцати" и руководителей международных организаций (в формате видеоконференции), которая проводится в рамках мероприятий саудовского председательства в форуме в 2020 году", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что в ходе видеоконференции планируется обсудить ход реализации поручений глав государств, которые были обозначены в итоговом заявлении состоявшегося 26 марта экстренного саммита лидеров "двадцатки", посвященного борьбе с пандемией коронавируса.
"Речь, в частности, идет о "принятии соразмерных мер пограничного контроля в соответствии с национальным законодательством", а также, при необходимости, содействии "возвращению граждан на родину", - добавили в ведомстве.