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https://ria.ru/20200902/dovod-1576616313.html
"Довод" на предпродаже билетов собрал в России уже 11 миллионов рублей
Предпродажи билетов на фильм "Довод" Кристофера Нолана, который выйдет в российский прокат 3 сентября, составляют почти 11 миллионов рублей, согласно данным... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T10:48
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культура
кино и сериалы
новости культуры
роберт паттинсон
кристофер нолан
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Предпродажи билетов на фильм "Довод" Кристофера Нолана, который выйдет в российский прокат 3 сентября, составляют почти 11 миллионов рублей, согласно данным Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованных на <a href="http://www.fond-kino.ru/" target="_blank">сайте</a> Фонда кино.Релиз картины из-за сложной эпидемиологической ситуации во всем мире и закрытия кинотеатров переносился уже неоднократно. В большинстве европейских стран "Довод" вышел 26 августа.Согласно данным, предпродажи фильма по состоянию на утро вторника принесли картине почти 11 миллионов рублей. При этом большая часть суммы приходится на день премьеры - 3 сентября - и составляет 6,3 миллиона рублей.По данным ЕАИС, предыдущая работа Нолана, военно-историческая драма "Дюнкерк", вышедшая в 2017 году, заработала на предпродажах в России всего 5 миллионов рублей.По сюжету фантастического триллера главный герой сражается за спасение мира, путешествуя через реалии международного шпионажа, однако вскоре его миссия выходит за пределы реального хода вещей. Главные роли в картине исполнили Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики и многие другие.
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кино и сериалы, новости культуры, роберт паттинсон, кристофер нолан

"Довод" на предпродаже билетов собрал в России уже 11 миллионов рублей

10:48 02.09.2020 (обновлено: 10:49 02.09.2020)
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© Warner Bros. Pictures (2020)Кадр из фильма "Довод"
Кадр из фильма Довод - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Warner Bros. Pictures (2020)
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Предпродажи билетов на фильм "Довод" Кристофера Нолана, который выйдет в российский прокат 3 сентября, составляют почти 11 миллионов рублей, согласно данным Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованных на сайте Фонда кино.
Релиз картины из-за сложной эпидемиологической ситуации во всем мире и закрытия кинотеатров переносился уже неоднократно. В большинстве европейских стран "Довод" вышел 26 августа.
Согласно данным, предпродажи фильма по состоянию на утро вторника принесли картине почти 11 миллионов рублей. При этом большая часть суммы приходится на день премьеры - 3 сентября - и составляет 6,3 миллиона рублей.
По данным ЕАИС, предыдущая работа Нолана, военно-историческая драма "Дюнкерк", вышедшая в 2017 году, заработала на предпродажах в России всего 5 миллионов рублей.
По сюжету фантастического триллера главный герой сражается за спасение мира, путешествуя через реалии международного шпионажа, однако вскоре его миссия выходит за пределы реального хода вещей. Главные роли в картине исполнили Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики и многие другие.
Кадр из фильма Довод - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 13:49Культура
"Довод" показал "фантастический" успех в международном прокате
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КультураКино и сериалыНовости культурыРоберт ПаттинсонКристофер Нолан
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