https://ria.ru/20200902/dovod-1576616313.html

"Довод" на предпродаже билетов собрал в России уже 11 миллионов рублей

Предпродажи билетов на фильм "Довод" Кристофера Нолана, который выйдет в российский прокат 3 сентября, составляют почти 11 миллионов рублей, согласно данным... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T10:48

2020-09-02T10:48

2020-09-02T10:49

культура

кино и сериалы

новости культуры

роберт паттинсон

кристофер нолан

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Предпродажи билетов на фильм "Довод" Кристофера Нолана, который выйдет в российский прокат 3 сентября, составляют почти 11 миллионов рублей, согласно данным Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованных на <a href="http://www.fond-kino.ru/" target="_blank">сайте</a> Фонда кино.Релиз картины из-за сложной эпидемиологической ситуации во всем мире и закрытия кинотеатров переносился уже неоднократно. В большинстве европейских стран "Довод" вышел 26 августа.Согласно данным, предпродажи фильма по состоянию на утро вторника принесли картине почти 11 миллионов рублей. При этом большая часть суммы приходится на день премьеры - 3 сентября - и составляет 6,3 миллиона рублей.По данным ЕАИС, предыдущая работа Нолана, военно-историческая драма "Дюнкерк", вышедшая в 2017 году, заработала на предпродажах в России всего 5 миллионов рублей.По сюжету фантастического триллера главный герой сражается за спасение мира, путешествуя через реалии международного шпионажа, однако вскоре его миссия выходит за пределы реального хода вещей. Главные роли в картине исполнили Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики и многие другие.

https://ria.ru/20200831/dovod-1576522833.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, роберт паттинсон, кристофер нолан