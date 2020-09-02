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Онлайн-конференция о современных инструментах визуализации
8 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию начальника отдела сопровождения проектов Дирекции государственных проектов МИА "Россия сегодня" Юлии АТАНОВОЙ на тему: "Любовь с первой картинки, или Современный дизайн коммуникаций".
2020-09-02T09:17
2020-09-02T09:17
анонсы
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о современных инструментах визуализации

09:17 02.09.2020
26
8 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию начальника отдела сопровождения проектов Дирекции государственных проектов МИА "Россия сегодня" Юлии АТАНОВОЙ на тему: "Любовь с первой картинки, или Современный дизайн коммуникаций".
Задать вопрос

Чтобы привлечь внимание читателя к материалу или повысить посещаемость сайта, сегодня не надо обязательно писать "желтые" или заказные статьи. Достаточно просто грамотно подойти к визуальному оформлению материалов, что поможет не только в дочитывании текста, но и в эффективном взаимодействии пользователя с вашим ресурсом. Во время мероприятия речь пойдет о современных инструментах визуализации, будут рассмотрены примеры эффективных и неудачных решений, а также разработан практический кейс.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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