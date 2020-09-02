Онлайн-конференция о современных инструментах визуализации
8 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию начальника отдела сопровождения проектов Дирекции государственных проектов МИА "Россия сегодня" Юлии АТАНОВОЙ на тему: "Любовь с первой картинки, или Современный дизайн коммуникаций".
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Чтобы привлечь внимание читателя к материалу или повысить посещаемость сайта, сегодня не надо обязательно писать "желтые" или заказные статьи. Достаточно просто грамотно подойти к визуальному оформлению материалов, что поможет не только в дочитывании текста, но и в эффективном взаимодействии пользователя с вашим ресурсом. Во время мероприятия речь пойдет о современных инструментах визуализации, будут рассмотрены примеры эффективных и неудачных решений, а также разработан практический кейс.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Чтобы привлечь внимание читателя к материалу или повысить посещаемость сайта, сегодня не надо обязательно писать "желтые" или заказные статьи. Достаточно просто грамотно подойти к визуальному оформлению материалов, что поможет не только в дочитывании текста, но и в эффективном взаимодействии пользователя с вашим ресурсом. Во время мероприятия речь пойдет о современных инструментах визуализации, будут рассмотрены примеры эффективных и неудачных решений, а также разработан практический кейс.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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