https://ria.ru/20200902/dizayn-1576612699.html

Онлайн-конференция о современных инструментах визуализации

8 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию начальника отдела сопровождения проектов Дирекции государственных проектов МИА "Россия сегодня" Юлии АТАНОВОЙ на тему: "Любовь с первой картинки, или Современный дизайн коммуникаций".

2020-09-02T09:17

2020-09-02T09:17

2020-09-02T09:17

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200908/952884965.html">Задать вопрос</a></strong><br><br>Чтобы привлечь внимание читателя к материалу или повысить посещаемость сайта, сегодня не надо обязательно писать "желтые" или заказные статьи. Достаточно просто грамотно подойти к визуальному оформлению материалов, что поможет не только в дочитывании текста, но и в эффективном взаимодействии пользователя с вашим ресурсом. Во время мероприятия речь пойдет о современных инструментах визуализации, будут рассмотрены примеры эффективных и неудачных решений, а также разработан практический кейс.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме. </em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы