Медведчук обвинил Зеленского в дискриминации русского языка на Украине
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© РИА Новости / Алексей НикольскийГлава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук обвинил президента Украины Владимира Зеленского и его окружение в дискриминации русского языка в стране.
Русскоязычные школы, действующие на территории Украины, с 1 сентября переходят на украинский язык преподавания. При этом школы для других национальных меньшинств, чьи языки являются официальными в ЕС, еще в течение трех лет смогут вести обучение на своих языках.
"Ответственность за циничную расправу над русским языком в Украине несет Зеленский и его окружение… Украинская власть всячески препятствует изучению русского языка, который является одним из шести "планетарных", являясь официальным рабочим языком ООН наряду с английским, арабским, испанским, китайским и французским", - цитирует Медведчука сайт партии в среду.
Политик подчеркнул, что отмена обучения на русском языке в школах – это "преступление против украинского народа, организованное под руководством Зеленского, и является дискриминацией русского языка, который на последней Всеукраинской переписи населения назвали родным 29,6% граждан страны".
"ООН и Венецианская комиссия для нынешней украинской власти не авторитет. Что уж говорить о десятой статье конституции Украины, которая гарантирует "свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины", - подытожил Медведчук.
Верховная рада Украины в 2017 году приняла закон, который предусматривает переход средних школ на украинский язык. Шестнадцатого января 2020 года парламент принял новый закон, в котором детально прописаны правила перехода обучения на украинском языке. По данным министерства образования и науки, в стране в конце учебного года функционировали 125 государственных русскоязычных школ, а также 43 частные школы. Россия призвала международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей в связи с дискриминацией русского языка.