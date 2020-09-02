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https://ria.ru/20200902/diskriminatsiya-1576620619.html
Медведчук обвинил Зеленского в дискриминации русского языка на Украине
Глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук обвинил президента Украины Владимира Зеленского и его окружение в... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:52
2020-09-02T11:52
россия
виктор медведчук
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
политика
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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" <a href="https://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk" target="_blank">Виктор Медведчук</a> обвинил президента Украины <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj" target="_blank">Владимира Зеленского</a> и его окружение в дискриминации русского языка в стране.Русскоязычные школы, действующие на территории Украины, с 1 сентября переходят на украинский язык преподавания. При этом школы для других национальных меньшинств, чьи языки являются официальными в <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a>, еще в течение трех лет смогут вести обучение на своих языках.Политик подчеркнул, что отмена обучения на русском языке в школах – это "преступление против украинского народа, организованное под руководством Зеленского, и является дискриминацией русского языка, который на последней Всеукраинской переписи населения назвали родным 29,6% граждан страны"."ООН и Венецианская комиссия для нынешней украинской власти не авторитет. Что уж говорить о десятой статье конституции Украины, которая гарантирует "свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины", - подытожил Медведчук.Верховная рада <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украины</a> в 2017 году приняла закон, который предусматривает переход средних школ на украинский язык. Шестнадцатого января 2020 года парламент принял новый закон, в котором детально прописаны правила перехода обучения на украинском языке. По данным министерства образования и науки, в стране в конце учебного года функционировали 125 государственных русскоязычных школ, а также 43 частные школы. Россия призвала международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей в связи с дискриминацией русского языка.
https://ria.ru/20200901/ukraina-1576554393.html
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россия, виктор медведчук, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, политика

Медведчук обвинил Зеленского в дискриминации русского языка на Украине

11:52 02.09.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийГлава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук обвинил президента Украины Владимира Зеленского и его окружение в дискриминации русского языка в стране.
Русскоязычные школы, действующие на территории Украины, с 1 сентября переходят на украинский язык преподавания. При этом школы для других национальных меньшинств, чьи языки являются официальными в ЕС, еще в течение трех лет смогут вести обучение на своих языках.

"Ответственность за циничную расправу над русским языком в Украине несет Зеленский и его окружение… Украинская власть всячески препятствует изучению русского языка, который является одним из шести "планетарных", являясь официальным рабочим языком ООН наряду с английским, арабским, испанским, китайским и французским", - цитирует Медведчука сайт партии в среду.

Политик подчеркнул, что отмена обучения на русском языке в школах – это "преступление против украинского народа, организованное под руководством Зеленского, и является дискриминацией русского языка, который на последней Всеукраинской переписи населения назвали родным 29,6% граждан страны".
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Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
"ООН и Венецианская комиссия для нынешней украинской власти не авторитет. Что уж говорить о десятой статье конституции Украины, которая гарантирует "свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины", - подытожил Медведчук.
Верховная рада Украины в 2017 году приняла закон, который предусматривает переход средних школ на украинский язык. Шестнадцатого января 2020 года парламент принял новый закон, в котором детально прописаны правила перехода обучения на украинском языке. По данным министерства образования и науки, в стране в конце учебного года функционировали 125 государственных русскоязычных школ, а также 43 частные школы. Россия призвала международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей в связи с дискриминацией русского языка.
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1 сентября, 17:15
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РоссияВиктор МедведчукВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаПолитика
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