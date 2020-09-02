https://ria.ru/20200902/diskriminatsiya-1576620619.html

Медведчук обвинил Зеленского в дискриминации русского языка на Украине

Глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук обвинил президента Украины Владимира Зеленского и его окружение в... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T11:52

2020-09-02T11:52

2020-09-02T11:52

россия

виктор медведчук

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

политика

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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" <a href="https://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk" target="_blank">Виктор Медведчук</a> обвинил президента Украины <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj" target="_blank">Владимира Зеленского</a> и его окружение в дискриминации русского языка в стране.Русскоязычные школы, действующие на территории Украины, с 1 сентября переходят на украинский язык преподавания. При этом школы для других национальных меньшинств, чьи языки являются официальными в <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a>, еще в течение трех лет смогут вести обучение на своих языках.Политик подчеркнул, что отмена обучения на русском языке в школах – это "преступление против украинского народа, организованное под руководством Зеленского, и является дискриминацией русского языка, который на последней Всеукраинской переписи населения назвали родным 29,6% граждан страны"."ООН и Венецианская комиссия для нынешней украинской власти не авторитет. Что уж говорить о десятой статье конституции Украины, которая гарантирует "свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины", - подытожил Медведчук.Верховная рада <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украины</a> в 2017 году приняла закон, который предусматривает переход средних школ на украинский язык. Шестнадцатого января 2020 года парламент принял новый закон, в котором детально прописаны правила перехода обучения на украинском языке. По данным министерства образования и науки, в стране в конце учебного года функционировали 125 государственных русскоязычных школ, а также 43 частные школы. Россия призвала международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей в связи с дискриминацией русского языка.

https://ria.ru/20200901/ukraina-1576554393.html

https://ria.ru/20200901/ukraina-1576592469.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, виктор медведчук, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, политика