https://ria.ru/20200902/diplomaty-1576641611.html

США вводят ограничения на работу китайских дипломатов

США вводят ограничения на работу китайских дипломатов на территории Штатов, теперь им понадобится получать разрешение от властей США на посещение... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T17:28

2020-09-02T17:28

2020-09-02T17:28

майк помпео

китай

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> вводят ограничения на работу китайских дипломатов на территории Штатов, теперь им понадобится получать разрешение от властей США на посещение университетских кампусов и на проведение культурных мероприятий более чем на 50 человек вне своих дипломатических зданий, заявил госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>.По его словам, правительство <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> "в течение нескольких лет вводили серьезные препятствия для американских дипломатов, работающих в КНР", включая ограничения на проведение встреч, особенно в студенческих городках.

https://ria.ru/20200902/kitay-1576594736.html

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, китай, сша, в мире