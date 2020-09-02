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США вводят ограничения на работу китайских дипломатов
США вводят ограничения на работу китайских дипломатов на территории Штатов, теперь им понадобится получать разрешение от властей США на посещение... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T17:28
2020-09-02T17:28
майк помпео
китай
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> вводят ограничения на работу китайских дипломатов на территории Штатов, теперь им понадобится получать разрешение от властей США на посещение университетских кампусов и на проведение культурных мероприятий более чем на 50 человек вне своих дипломатических зданий, заявил госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>.По его словам, правительство <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> "в течение нескольких лет вводили серьезные препятствия для американских дипломатов, работающих в КНР", включая ограничения на проведение встреч, особенно в студенческих городках.
https://ria.ru/20200902/kitay-1576594736.html
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майк помпео, китай, сша, в мире

США вводят ограничения на работу китайских дипломатов

17:28 02.09.2020
1739
© REUTERS / Petr David JosekГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© REUTERS / Petr David Josek
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. США вводят ограничения на работу китайских дипломатов на территории Штатов, теперь им понадобится получать разрешение от властей США на посещение университетских кампусов и на проведение культурных мероприятий более чем на 50 человек вне своих дипломатических зданий, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
По его словам, правительство Китая "в течение нескольких лет вводили серьезные препятствия для американских дипломатов, работающих в КНР", включая ограничения на проведение встреч, особенно в студенческих городках.
"Сегодня я хочу объявить о том, что госдепартамент США выработал механизм, который потребует получения разрешения для высокопоставленных китайских дипломатов в США на посещение университетских кампусов и встреч с представителями местных властей. Культурные мероприятия более чем на 50 человек, которые устраивает посольство Китая вне дипломатических зданий, также потребуют получения разрешения", - заявил Помпео на брифинге.
Мужчина на фоне флага Китая - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 08:00
США верят в "один Китай". Но где они видят его столицу?
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Майк ПомпеоКитайСШАВ мире
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