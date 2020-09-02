Руденя: в Верхневолжье разработают допмеры в сфере демографии
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
ТВЕРЬ, 2 сен – РИА Новости. В Тверской области разработают дополнительные комплексные меры по повышению рождаемости и снижению смертности, сообщил губернатор области Игорь Руденя на заседании регионального правительства, посвященного реализации национального проекта "Демография" в Верхневолжье.
"Для нашего региона улучшение демографических показателей является самой главной задачей и стратегической целью долгосрочного развития. Такая задача была поставлена президентом России перед всеми субъектами страны. Нужно представить дополнительные комплексные меры по повышению рождаемости и снижению смертности в Тверской области. В первую очередь это формирование современной системы детского здравоохранения, дошкольного образования, обеспечения занятости родителей", – сказал глава региона.
Он назвал важными условиями повышения рождаемости в регионе предоставление помощи молодым семьям в решении жилищного вопроса, формирование современной среды для жизни в городах и сельской местности Тверской области.
В пресс-службе областного правительства напомнили, что в области реализуются пять региональных составляющих национального проекта "Демография".
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