https://ria.ru/20200902/demografiya-1576633397.html

Руденя: в Верхневолжье разработают допмеры в сфере демографии

В Тверской области разработают дополнительные комплексные меры по повышению рождаемости и снижению смертности, сообщил губернатор области Игорь Руденя на... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T15:04

2020-09-02T15:04

2020-09-02T15:04

тверская область

игорь руденя

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<strong>ТВЕРЬ, 2 сен – РИА Новости</strong>. В Тверской области разработают дополнительные комплексные меры по повышению рождаемости и снижению смертности, сообщил губернатор области <a href="https://ria.ru/person_Igor_Rudenja" target="_blank">Игорь Руденя</a> на заседании регионального правительства, посвященного реализации национального проекта "Демография" в Верхневолжье.Он назвал важными условиями повышения рождаемости в регионе предоставление помощи молодым семьям в решении жилищного вопроса, формирование современной среды для жизни в городах и сельской местности Тверской области.В пресс-службе областного правительства напомнили, что в области реализуются пять региональных составляющих национального проекта "Демография".

https://ria.ru/20200901/kompleks-1576573287.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя