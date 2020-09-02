https://ria.ru/20200902/chernogoriya-1576641404.html
Правящая партия Черногории готова формировать большинство без оппозиции
Правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) Черногории заявила о готовности формировать парламентское большинство без оппозиции. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T17:24
2020-09-02T17:24
2020-09-02T17:24
мило джуканович
черногория
в мире
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<strong>ПОДГОРИЦА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) <a href="https://ria.ru/location_Montenegro" target="_blank">Черногории</a> заявила о готовности формировать парламентское большинство без оппозиции."ДПС готова к послевыборным переговорам с потенциальными партнерами, прежде всего, с партиями, с которыми до сих пор составляла парламентское большинство", - сообщила партия после заседания президиума.В заявлении партии отмечается невозможность сотрудничества с крупнейшей оппозиционной коалицией "За будущее Черногории", выступившей в поддержку Сербской православной церкви.Согласно предварительным итогам избиркома, правящая партия с коалиционными партнерами получает 40 мандатов из 81 в Скупщине.В Черногории прошли парламентские выборы. Согласно предварительным данным избиркома, оппозиция суммарно впервые за более чем 30 лет получила больше голосов, чем правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) президента <a href="https://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich" target="_blank">Мило Джукановича</a>. В понедельник законность выборов и их итог признали наблюдавшие за голосованием НПО, миссия ОБСЕ, посольства США и Великобритании.Сторонники оппозиции вечером в понедельник вышли на улицы праздновать победу несмотря на то, что политические лидеры призвали их остаться дома и не поддаваться на провокации.
https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576523351.html
https://ria.ru/20200830/dzhukanovich-1576502262.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мило джуканович, черногория, в мире
ПОДГОРИЦА, 2 сен - РИА Новости.
Правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) Черногории
заявила о готовности формировать парламентское большинство без оппозиции.
"ДПС готова к послевыборным переговорам с потенциальными партнерами, прежде всего, с партиями, с которыми до сих пор составляла парламентское большинство", - сообщила партия после заседания президиума.
В заявлении партии отмечается невозможность сотрудничества с крупнейшей оппозиционной коалицией "За будущее Черногории", выступившей в поддержку Сербской православной церкви.
"Не будет переговоров с теми, кто на выборах перепутал веру и политику, которые государство возвращают в прошлое и отравляют великосербским национализмом, в котором нет места черногорскому государству, черногорской идентичности", - говорится в сообщении партии и отмечается, что результат ДПС - около 35,2% голосов - является самым большим среди отдельных движений.
Согласно предварительным итогам избиркома, правящая партия с коалиционными партнерами получает 40 мандатов из 81 в Скупщине.
В Черногории прошли парламентские выборы. Согласно предварительным данным избиркома, оппозиция суммарно впервые за более чем 30 лет получила больше голосов, чем правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича
. В понедельник законность выборов и их итог признали наблюдавшие за голосованием НПО, миссия ОБСЕ, посольства США и Великобритании.
Сторонники оппозиции вечером в понедельник вышли на улицы праздновать победу несмотря на то, что политические лидеры призвали их остаться дома и не поддаваться на провокации.