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Правящая партия Черногории готова формировать большинство без оппозиции
Правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) Черногории заявила о готовности формировать парламентское большинство без оппозиции. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T17:24
2020-09-02T17:24
мило джуканович
черногория
в мире
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<strong>ПОДГОРИЦА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) <a href="https://ria.ru/location_Montenegro" target="_blank">Черногории</a> заявила о готовности формировать парламентское большинство без оппозиции."ДПС готова к послевыборным переговорам с потенциальными партнерами, прежде всего, с партиями, с которыми до сих пор составляла парламентское большинство", - сообщила партия после заседания президиума.В заявлении партии отмечается невозможность сотрудничества с крупнейшей оппозиционной коалицией "За будущее Черногории", выступившей в поддержку Сербской православной церкви.Согласно предварительным итогам избиркома, правящая партия с коалиционными партнерами получает 40 мандатов из 81 в Скупщине.В Черногории прошли парламентские выборы. Согласно предварительным данным избиркома, оппозиция суммарно впервые за более чем 30 лет получила больше голосов, чем правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) президента <a href="https://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich" target="_blank">Мило Джукановича</a>. В понедельник законность выборов и их итог признали наблюдавшие за голосованием НПО, миссия ОБСЕ, посольства США и Великобритании.Сторонники оппозиции вечером в понедельник вышли на улицы праздновать победу несмотря на то, что политические лидеры призвали их остаться дома и не поддаваться на провокации.
https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576523351.html
https://ria.ru/20200830/dzhukanovich-1576502262.html
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мило джуканович, черногория, в мире

Правящая партия Черногории готова формировать большинство без оппозиции

17:24 02.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛидер Демократической партии социалистов Черногории Мило Джуканович общается с избирателями после победы в первом туре президентских выборов
Лидер Демократической партии социалистов Черногории Мило Джуканович общается с избирателями после победы в первом туре президентских выборов - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ПОДГОРИЦА, 2 сен - РИА Новости. Правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) Черногории заявила о готовности формировать парламентское большинство без оппозиции.
"ДПС готова к послевыборным переговорам с потенциальными партнерами, прежде всего, с партиями, с которыми до сих пор составляла парламентское большинство", - сообщила партия после заседания президиума.
В заявлении партии отмечается невозможность сотрудничества с крупнейшей оппозиционной коалицией "За будущее Черногории", выступившей в поддержку Сербской православной церкви.

"Не будет переговоров с теми, кто на выборах перепутал веру и политику, которые государство возвращают в прошлое и отравляют великосербским национализмом, в котором нет места черногорскому государству, черногорской идентичности", - говорится в сообщении партии и отмечается, что результат ДПС - около 35,2% голосов - является самым большим среди отдельных движений.

Согласно предварительным итогам избиркома, правящая партия с коалиционными партнерами получает 40 мандатов из 81 в Скупщине.
Агитационный плакат оппозиционной коалиции За будущее Черногории в Подгорице, Черногория - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 12:58Религия и мировоззрение
В Черногории назвали успех оппозиции на выборах заслугой Сербской церкви
В Черногории прошли парламентские выборы. Согласно предварительным данным избиркома, оппозиция суммарно впервые за более чем 30 лет получила больше голосов, чем правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича. В понедельник законность выборов и их итог признали наблюдавшие за голосованием НПО, миссия ОБСЕ, посольства США и Великобритании.
Сторонники оппозиции вечером в понедельник вышли на улицы праздновать победу несмотря на то, что политические лидеры призвали их остаться дома и не поддаваться на провокации.
Мило Джуканович - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 23:00
Правление Джукановича закончилось, заявил один из лидеров оппозиции
8511545
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Мило ДжукановичЧерногорияВ мире
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