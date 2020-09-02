https://ria.ru/20200902/biznes-1576614381.html

У "Детского мира" первого в России будет 100% акций в свободном обращении

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продают все... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T09:57

2020-09-02T09:57

2020-09-02T18:09

российский фонд прямых инвестиций

детский мир (группа компаний)

афк "система"

экономика

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продают все принадлежащие им акции "<a href="https://ria.ru/organization_Detskijj_mir_gruppa_kompanijj" target="_blank">Детского мира</a>" по цене 112 рублей за бумагу, говорится в сообщениях "Системы" и РКИФ."Размер предложения составляет 184 миллиона 750 тысяч 001 существующих акций "Детского мира", что соответствует 25% акционерного капитала компании плюс 1 акция, что составляет весь пакет акций компании, принадлежащий продающим акционерам. Акции будут проданы по цене 112 рублей за акцию", - говорится в сообщениях.После завершения продажи АФК "Система" и РКИФ полностью прекратят участие в акционерном капитале "Детского мира". Продающие акционеры в совокупности получат за пакет 20,692 миллиарда рублей: "Система" - 16,871 миллиарда рублей, РКИФ - 3,821 миллиарда.Более 55% книги заявок на акции "Детского мира" было подписано ведущими международными фондами из Европы, Америки и Азии, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>), генеральный со-директор Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ, учрежден РФПИ и China Investment Corporation) <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>.По его словам, участие РФПИ и партнеров в капитале и корпоративном управлении "Детского мира" в течение нескольких лет позволили обеспечить флагманское первичное публичное размещение акций и последующее успешное развитие компании. "Детский мир" провел IPO в феврале 2017 года."Большой объем заявок со стороны иностранных инвесторов подтверждает их интерес к растущему бизнесу "Детского мира" и российскому рынку в целом. РФПИ продолжит эффективно взаимодействовать с "Детским миром" на новом для компании этапе развития", - сказал глава РФПИ."Детский мир – пример еще одной успешной инвестиции РФПИ, которая благодаря партнерству с АФК "Система" и суверенным фондом Китая способствовала активному росту и созданию ведущей российской компании – лидера своего сегмента. С момента инвестиции РФПИ и партнеров было открыто более 400 новых магазинов Детского мира, его основные операционные показатели увеличились более чем в два раза, в том числе обеспечено стремительное развитие онлайн-сегмента, который вырос более чем в 10 раз. Сегодня Детский мир уверенно занимает лидирующие позиции не только в России, но и в соседних странах. Инвестиции РФПИ и последующая совместная работа с компаниями и партнерами позволяют выстраивать успешный бизнес, а затем выходить из него с привлекательной доходностью, направляя средства в новые перспективные российские проекты", — добавил он."РКИФ гордится тем, что является частью такой истории успеха, как "Детский мир". Основываясь на нашем опыте, мы считаем, что российские отрасли, ориентированные на потребителя, и компании с сильным менеджментом, четкой стратегией роста и эффективной ее реализацией привлекают повышенное внимание китайских инвесторов", - отметил в свою очередь президент и генеральный со-директор РКИФ Бин Ху.Сделка по продаже пакета позволит "Детскому миру" стать первой российской компанией со 100% акций в свободном обращении, заявил президент АФК "Система" Владимир Чирахов."Продажа оставшегося пакета АФК "Система" и РКИФ в капитале "Детского мира" сделала возможным создание первой российской компании с 100% акций в свободном обращении (исключая квазиказначейские акции и бумаги, принадлежащие менеджменту и директорам - ред.), что является историческим событием для российского рынка капитала", - сказал Чирахов, чьи слова приводятся в сообщении АФК "Система".Он отметил, что "Детский мир" стал историей успеха для АФК "Система". "С момента IPO компании на <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской бирже</a> в 2017 году этот актив принес нам более 60 миллиардов рублей в виде поступлений от размещений акций и дивидендов", - заявил президент "Системы"."Мы уверены, что "Детский мир" сможет и в будущем многое дать своим инвесторам. Сильная и мотивированная команда менеджмента продолжит реализацию стратегии компании. Хорошие финансовые результаты будут отражать устойчивую финансовую позицию и не требующую существенных капитальных затрат бизнес-модель. Компания продолжит занимать доминирующую позицию на российском рынке товаров для детей", - добавил он.Цена акций "Детского мира" на Московской бирже на закрытии торгов во вторник составила 112,96 рубля. Таким образом, размещение проводится с очень небольшим дисконтом к цене закрытия - 0,8%. Во время IPO ритейлера в феврале 2017 года акции размещались по цене 85 рублей, в ходе SPO в ноябре 2019 года - по 91 рублю, в июне 2020 года - по 93 рубля за бумагу.Группа "Детский мир" объединяет сети "Детский мир", ELC и ABC, магазины товаров для животных "Зоозавр", магазины сверхмалого формата "ПВЗ Детмир" (сочетают розничный магазин и пункт выдачи заказов). По состоянию на 30 июня группа объединяла 850 магазинов, включая 782 магазинов "Детский мир". Ритейлер ведет свою деятельность в России, Казахстане и Белоруссии. В феврале 2020 года было решено учредить дочернюю структуру в Киргизии.В конце августа ритейлер представил среднесрочный прогноз развития компании. В частности, группа планирует открыть не менее 300 магазинов традиционного формата сети "Детский мир" в России, Казахстане и Белоруссии, кроме того, открыть 800 магазинов "ПВЗ Детмир" и 500 точек "Зоозавр". Учитывая планы сфокусироваться на развитии последних двух форматов, "Детский мир" принял решение закрыть сети магазинов ELC и ABC. Кроме того, группа нацелена на развитие омниканальной бизнес-модели и рост доли онлайн-продаж.

https://realty.ria.ru/20200724/1574838139.html

https://realty.ria.ru/20200825/detskiy-mir-1576276571.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский фонд прямых инвестиций, детский мир (группа компаний), афк "система", экономика