https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576653417.html
Белорусская оппозиция намерена выяснить цель визита Мишустина в Минск
Член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова заявила, что в четверг намерена звонить в МИД республики и просить о встрече РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T22:08
2020-09-02T22:08
2020-09-02T22:08
протесты в белоруссии
мария колесникова
россия
михаил мишустин
владимир макей
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 2 сен – РИА Новости.</strong> Член президиума координационного совета (КС) оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Мария Колесникова заявила, что в четверг намерена звонить в МИД республики и просить о встрече с главой ведомства Владимиром Макеем, в том числе хочет выяснить цель визита премьера РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a> в Минск.Ранее глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в ходе переговоров с Макеем заявил, что Мишустин в четверг будет находиться с визитом в республике. По данным Telegram-канала "Пул первого", в Минске российский премьер проведет встречи с коллегой из Белоруссии Романом Головченко и президентом республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>."Я понятия не имею, о чем они будут говорить, и, естественно, было бы странно, если бы я рассуждала о том, о чем я не имею понятия. Этот вопрос, возможно, мне удастся задать министру иностранных дел Беларуси, потому что завтра я буду опять-таки настаивать на приеме, буду им звонить. Таким образом, я смогу выяснить, с каким вопросом к нам приезжает коллега из РФ, но пока у меня нет никакой информации", - заявила <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Колесникова </a>в среду в интервью радиостанции "<a href="https://echo.msk.ru/guests/829541-echo/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Эхо Москвы</a>".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
Владислав Леончук
Читайте газеты... Там напишут всё, что вам нужно знать... ;-)
63
Алекс. А.
"Корона" не жмет?И это еще не во власти,а какие амбиции уже.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария колесникова, россия, михаил мишустин, владимир макей , александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире