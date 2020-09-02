СВР следит за развитием ситуации в Белоруссии
17:55 02.09.2020 (обновлено: 18:04 02.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Служба внешней разведки России внимательно следит за происходящим в Белоруссии, а также за планами Запада в отношении этой страны, и поддерживает постоянный контакт с белорусскими спецслужбами, сообщил журналистам в среду директор СВР Сергей Нарышкин.
"Мы внимательно следим за развитием ситуации. Поддерживаем постоянный контакт с белорусскими спецслужбами. Внимательно следим за тем, что происходит с западной стороны – какие замыслы, какие планы, какие идеи принимаются там, информируем наших коллег", - сказал Нарышкин.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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