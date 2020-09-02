https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576643272.html

СВР следит за развитием ситуации в Белоруссии

Служба внешней разведки России внимательно следит за происходящим в Белоруссии, а также за планами Запада в отношении этой страны, и поддерживает постоянный... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T17:55

2020-09-02T17:55

2020-09-02T18:04

протесты в белоруссии

россия

александр лукашенко

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF" target="_blank">Служба внешней разведки России</a> внимательно следит за происходящим в Белоруссии, а также за планами Запада в отношении этой страны, и поддерживает постоянный контакт с белорусскими спецслужбами, сообщил журналистам в среду директор СВР <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin" target="_blank">Сергей Нарышкин</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, белоруссия, в мире