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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576643272.html
СВР следит за развитием ситуации в Белоруссии
Служба внешней разведки России внимательно следит за происходящим в Белоруссии, а также за планами Запада в отношении этой страны, и поддерживает постоянный... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T17:55
2020-09-02T18:04
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF" target="_blank">Служба внешней разведки России</a> внимательно следит за происходящим в Белоруссии, а также за планами Запада в отношении этой страны, и поддерживает постоянный контакт с белорусскими спецслужбами, сообщил журналистам в среду директор СВР <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin" target="_blank">Сергей Нарышкин</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
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россия, александр лукашенко, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, белоруссия, в мире

СВР следит за развитием ситуации в Белоруссии

17:55 02.09.2020 (обновлено: 18:04 02.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Служба внешней разведки России внимательно следит за происходящим в Белоруссии, а также за планами Запада в отношении этой страны, и поддерживает постоянный контакт с белорусскими спецслужбами, сообщил журналистам в среду директор СВР Сергей Нарышкин.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации. Поддерживаем постоянный контакт с белорусскими спецслужбами. Внимательно следим за тем, что происходит с западной стороны – какие замыслы, какие планы, какие идеи принимаются там, информируем наших коллег", - сказал Нарышкин.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?
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Протесты в БелоруссииРоссияАлександр ЛукашенкоСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинБелоруссияВ мире
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