https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576636139.html
Литва утвердила план помощи жителям Белоруссии
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что правительство страны в среду утвердило план помощи жителям Белоруссии, в частности будет оказана помощь в... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T15:48
2020-09-02T15:48
2020-09-02T15:48
протесты в белоруссии
линас линкявичюс
мид литвы
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Litvy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Литвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus/" target="_blank" data-auto="true">Линас Линкявичюс</a> сообщил, что правительство страны в среду утвердило план помощи жителям <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, в частности будет оказана помощь в трудоустройстве белорусов на территории <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> и содействие в получении виз."Сегодня правительство Литвы утвердило специальный план поддержки народа Белоруссии, направленный на оказание помощи жертвам репрессий, кроме того, в рамках плана будет оказываться содействие обучению белорусов в литовских университетах, содействие получению национальных виз и интеграции в литовский рынок труда", - сообщил Линкявичюс в <a href="https://twitter.com/linkeviciusl" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Ранее глава МВД Литвы Рита Тамашунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая Александра Лукашенко. МИД <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> заявили об аналогичных санкциях.Лукашенко в свою очередь заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов <a href="http://ria.ru/location_Pribaltika/" target="_blank" data-auto="true">Прибалтики</a> на российские. По его оценке, это может быть "немного невыгодно", но можно отрегулировать тарифы. Также Лукашенко утверждает, что прибалтийским государствам "более матерые страны" дали команду начать критиковать <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200828/litva-belorussiya-1576335670.html
https://ria.ru/20200829/pribaltika-1576449108.html
Олег Лавренко
Да они сами там без работы сидят! ) И заплаты там мизерные, экономят на всём! Коммуналка, налоги, бензин, энергоресурсы дорогущие! Страна в долгах! Помогли с пропуском в кромешный ад" - осчастливили белорусов ))
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Арсений Новиков
Страна живущая на подачки ЕС, утверждает план помощи другим)))))
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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