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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576636139.html
Литва утвердила план помощи жителям Белоруссии
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что правительство страны в среду утвердило план помощи жителям Белоруссии, в частности будет оказана помощь в... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T15:48
2020-09-02T15:48
протесты в белоруссии
линас линкявичюс
мид литвы
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Litvy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Литвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus/" target="_blank" data-auto="true">Линас Линкявичюс</a> сообщил, что правительство страны в среду утвердило план помощи жителям <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, в частности будет оказана помощь в трудоустройстве белорусов на территории <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> и содействие в получении виз."Сегодня правительство Литвы утвердило специальный план поддержки народа Белоруссии, направленный на оказание помощи жертвам репрессий, кроме того, в рамках плана будет оказываться содействие обучению белорусов в литовских университетах, содействие получению национальных виз и интеграции в литовский рынок труда", - сообщил Линкявичюс в <a href="https://twitter.com/linkeviciusl" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Ранее глава МВД Литвы Рита Тамашунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая Александра Лукашенко. МИД <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> заявили об аналогичных санкциях.Лукашенко в свою очередь заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов <a href="http://ria.ru/location_Pribaltika/" target="_blank" data-auto="true">Прибалтики</a> на российские. По его оценке, это может быть "немного невыгодно", но можно отрегулировать тарифы. Также Лукашенко утверждает, что прибалтийским государствам "более матерые страны" дали команду начать критиковать <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200828/litva-belorussiya-1576335670.html
https://ria.ru/20200829/pribaltika-1576449108.html
Да они сами там без работы сидят! ) И заплаты там мизерные, экономят на всём! Коммуналка, налоги, бензин, энергоресурсы дорогущие! Страна в долгах! Помогли с пропуском в кромешный ад" - осчастливили белорусов ))
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Страна живущая на подачки ЕС, утверждает план помощи другим)))))
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белоруссия
литва
РИА Новости
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линас линкявичюс, мид литвы, белоруссия, литва, в мире

Литва утвердила план помощи жителям Белоруссии

15:48 02.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастница акции протеста оппозиции в Минске
Участница акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Участница акции протеста оппозиции в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что правительство страны в среду утвердило план помощи жителям Белоруссии, в частности будет оказана помощь в трудоустройстве белорусов на территории Литвы и содействие в получении виз.
"Сегодня правительство Литвы утвердило специальный план поддержки народа Белоруссии, направленный на оказание помощи жертвам репрессий, кроме того, в рамках плана будет оказываться содействие обучению белорусов в литовских университетах, содействие получению национальных виз и интеграции в литовский рынок труда", - сообщил Линкявичюс в Twitter.
Акция в Литве в знак солидарности с протестующими в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 08:00Протесты в Белоруссии
С распростертыми объятиями. Как Литва поддерживает белорусскую оппозицию
Ранее глава МВД Литвы Рита Тамашунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая Александра Лукашенко. МИД Латвии и Эстонии заявили об аналогичных санкциях.
Лукашенко в свою очередь заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики на российские. По его оценке, это может быть "немного невыгодно", но можно отрегулировать тарифы. Также Лукашенко утверждает, что прибалтийским государствам "более матерые страны" дали команду начать критиковать Минск.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Обсудить 14
Протесты в БелоруссииЛинас ЛинкявичюсМИД ЛитвыБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
Да они сами там без работы сидят! ) И заплаты там мизерные, экономят на всём! Коммуналка, налоги, бензин, энергоресурсы дорогущие! Страна в долгах! Помогли с пропуском в кромешный ад" - осчастливили белорусов ))
2 сентября, 15:58
ОЛОлег Лавренко
2640101
Страна живущая на подачки ЕС, утверждает план помощи другим)))))
2 сентября, 16:12
Арсений Новиков
9130001
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