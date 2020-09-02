https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576634709.html

Соловьев назвал причину блокировки его стрима "Битва за Белоруссию"

Блокировка стрима СоловьевLive "Битва за Белоруссию" была связана с установлением сервисом маркировки 18+, после апелляции проблему устранили, сообщил РИА... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T15:28

2020-09-02T15:28

2020-09-02T18:44

youtube

протесты в белоруссии

владимир соловьев (телеведущий)

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Блокировка стрима СоловьевLive "Битва за Белоруссию" была связана с установлением сервисом маркировки 18+, после апелляции проблему устранили, сообщил РИА Новости ведущий <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_3/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Соловьев</a>.Ранее YouTube заблокировал стрим СоловьевLive "Битва за Белоруссию", посмотреть видео без авторизации было невозможно."На видео от 30.08.20 встал флажок 18+. Из-за этого видео нельзя было посмотреть не будучи авторизованным на платформе YouTube и не подтвердив свой возраст", - рассказал Соловьев.Обычно такое предупреждение, по его словам, выставляется после массовых жалоб пользователей на содержимое в видео, либо если на содержимое срабатывают алгоритмы YouTube."Мы подали апелляцию, которая была рассмотрена модераторами YouTube в течение рабочего дня, понедельник был выходной в Лондоне. После рассмотрения нашего запроса с видео сняли флаг", - отметил Соловьев.В июле официальный сайт телеканала "Царьград" сообщил, что принадлежащий американской Google видеосервис YouTube заблокировал аккаунт сетевого издания "Царьград" и одноименного телеканала, издание намерено обратиться в суд. В "Царьграде", который позиционирует себя как "первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал", отмечали, что блокировка стала для них неожиданностью. СМИ "не получали ни предупреждений, ни уведомлений, ни страйков от YouTube", говорила редактор телеканала "Царьград" Дарья Токарева.Также в издании обратили внимание на блокировку YouTube-аккаунта издания "Двуглавый орел". У "Царьграда" и "Двуглавого орла" общее руководство: предприниматель Константин Малофеев занимает должность председателя Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел". Согласно данным сайта "Царьграда", Малофеев является основателем телеканала.Позже в Google пояснили, что блокировка связана с "законом о санкциях и соблюдением правил торговли".Малофеев заявлял РИА Новости, что блокировка аккаунта в <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> произошла из-за введения в отношении него санкций со стороны <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, а также гибридной войны этой страны с Россией, поскольку "Царьград" - патриотическое СМИ.Ранее YouTube заблокировал также аккаунты информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев предложил трактовать блокировку YouTube-каналов российских СМИ как воспрепятствование деятельности журналистов, напомнив, что это предусматривает уголовное наказание вплоть до лишения свободы. Совфед планировал в сентябре обсудить блокировку YouTube-каналов российских СМИ. В соответствии с частью 5 статьи 29 Конституции РФ цензура в РФ запрещена. За ее введение предусмотрена, помимо административной, дисциплинарной, также уголовная ответственность. Всего, по данным открытых источников, в последние годы около 200 русскоязычных каналов помещены администраторами видеохостинга в черный список.

https://ria.ru/20200901/prankery-1576588422.html

https://ria.ru/20200803/1575279314.html

https://ria.ru/20200731/1575241470.html

https://ria.ru/20200730/1575161143.html

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белоруссия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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