https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576634609.html

Польский посол сопровождал Латушко при выезде из Белоруссии

Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко выехал в Польшу ночью в сопровождении польского посла Артура Михальского,... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T15:26

2020-09-02T15:26

2020-09-02T19:51

протесты в белоруссии

павел латушко

польша

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 2 сен – РИА Новости.</strong> Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> выехал в Польшу ночью в сопровождении польского посла Артура Михальского, проблем с оформлением не возникло, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский.Ранее Латушко заявил РИА Новости, что выехал в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a>, там он планирует встречи в МИД и участие в мероприятии международного уровня, но намерен вернуться обратно после его завершения. Дату своего возвращения он не назвал."Сегодня ночью в 1.27 (совпадает с мск) на выезд из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларуси</a> через пункт пропуска "Берестовица" на машине с дипломатическими номерами Павел Латушко в официальном порядке пересек госграницу в сопровождении чрезвычайного и полномочного посла Польши в Беларуси Артура Михальского. Проблем с оформлением не возникло. На все ушло десять минут", - сказал Бычковский.Ранее Латушко заявил о поддержке проходящих в республике протестных акций и осудил действия силовиков по их подавлению. После этого он был уволен из Национального академического театра имени Янки Купалы, который возглавлял в последнее время, перешел в оппозицию и вошел в президиум Координационного совета, который намерен заниматься транзитом власти в Белоруссии от действующего президента к представителям оппозиции. До этого Латушко работал на различных должностях в госаппарате, в том числе был послом Белоруссии в Польше, послом Белоруссии во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и министром культуры.<a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума КС, в том числе Латушко, вызвали на допросы в <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

https://ria.ru/20200814/1575744778.html

Ольга Занкова под плотной опекой... Всем понятно - КУДА рвется белорусская оппозиция? И чего хочет? Готовит страну к возвращению в Речь Посполитую в качестве холопов польских панов... 28

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Латушко уехал из страны в сопровождении посла Польши Госпогранкомитет Белоруссии показал видео выезда Павла Латушко в Польшу в дипломатическом автомобиле в сопровождении польского посла. 2020-09-02T15:26 true PT0M31S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, польша, белоруссия, в мире