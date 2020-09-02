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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576634609.html
Польский посол сопровождал Латушко при выезде из Белоруссии
Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко выехал в Польшу ночью в сопровождении польского посла Артура Михальского,... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T15:26
2020-09-02T19:51
протесты в белоруссии
павел латушко
польша
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 2 сен – РИА Новости.</strong> Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> выехал в Польшу ночью в сопровождении польского посла Артура Михальского, проблем с оформлением не возникло, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский.Ранее Латушко заявил РИА Новости, что выехал в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a>, там он планирует встречи в МИД и участие в мероприятии международного уровня, но намерен вернуться обратно после его завершения. Дату своего возвращения он не назвал."Сегодня ночью в 1.27 (совпадает с мск) на выезд из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларуси</a> через пункт пропуска "Берестовица" на машине с дипломатическими номерами Павел Латушко в официальном порядке пересек госграницу в сопровождении чрезвычайного и полномочного посла Польши в Беларуси Артура Михальского. Проблем с оформлением не возникло. На все ушло десять минут", - сказал Бычковский.Ранее Латушко заявил о поддержке проходящих в республике протестных акций и осудил действия силовиков по их подавлению. После этого он был уволен из Национального академического театра имени Янки Купалы, который возглавлял в последнее время, перешел в оппозицию и вошел в президиум Координационного совета, который намерен заниматься транзитом власти в Белоруссии от действующего президента к представителям оппозиции. До этого Латушко работал на различных должностях в госаппарате, в том числе был послом Белоруссии в Польше, послом Белоруссии во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и министром культуры.<a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума КС, в том числе Латушко, вызвали на допросы в <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
https://ria.ru/20200814/1575744778.html
под плотной опекой... Всем понятно - КУДА рвется белорусская оппозиция? И чего хочет? Готовит страну к возвращению в Речь Посполитую в качестве холопов польских панов...
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1
польша
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Латушко уехал из страны в сопровождении посла Польши
Госпогранкомитет Белоруссии показал видео выезда Павла Латушко в Польшу в дипломатическом автомобиле в сопровождении польского посла.
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павел латушко, польша, белоруссия, в мире

Польский посол сопровождал Латушко при выезде из Белоруссии

15:26 02.09.2020 (обновлено: 19:51 02.09.2020)
1433
МИНСК, 2 сен – РИА Новости. Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко выехал в Польшу ночью в сопровождении польского посла Артура Михальского, проблем с оформлением не возникло, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский.
Ранее Латушко заявил РИА Новости, что выехал в Польшу, там он планирует встречи в МИД и участие в мероприятии международного уровня, но намерен вернуться обратно после его завершения. Дату своего возвращения он не назвал.
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"Сегодня ночью в 1.27 (совпадает с мск) на выезд из Беларуси через пункт пропуска "Берестовица" на машине с дипломатическими номерами Павел Латушко в официальном порядке пересек госграницу в сопровождении чрезвычайного и полномочного посла Польши в Беларуси Артура Михальского. Проблем с оформлением не возникло. На все ушло десять минут", - сказал Бычковский.
Ранее Латушко заявил о поддержке проходящих в республике протестных акций и осудил действия силовиков по их подавлению. После этого он был уволен из Национального академического театра имени Янки Купалы, который возглавлял в последнее время, перешел в оппозицию и вошел в президиум Координационного совета, который намерен заниматься транзитом власти в Белоруссии от действующего президента к представителям оппозиции. До этого Латушко работал на различных должностях в госаппарате, в том числе был послом Белоруссии в Польше, послом Белоруссии во Франции и министром культуры.
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Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума КС, в том числе Латушко, вызвали на допросы в СК в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.
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Протесты в БелоруссииПавел ЛатушкоПольшаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
под плотной опекой... Всем понятно - КУДА рвется белорусская оппозиция? И чего хочет? Готовит страну к возвращению в Речь Посполитую в качестве холопов польских панов...
2 сентября, 15:33
О Ольга Занкова
2800000
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