Польский посол сопровождал Латушко при выезде из Белоруссии
15:26 02.09.2020 (обновлено: 19:51 02.09.2020)
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МИНСК, 2 сен – РИА Новости. Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко выехал в Польшу ночью в сопровождении польского посла Артура Михальского, проблем с оформлением не возникло, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский.
Ранее Латушко заявил РИА Новости, что выехал в Польшу, там он планирует встречи в МИД и участие в мероприятии международного уровня, но намерен вернуться обратно после его завершения. Дату своего возвращения он не назвал.
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"Сегодня ночью в 1.27 (совпадает с мск) на выезд из Беларуси через пункт пропуска "Берестовица" на машине с дипломатическими номерами Павел Латушко в официальном порядке пересек госграницу в сопровождении чрезвычайного и полномочного посла Польши в Беларуси Артура Михальского. Проблем с оформлением не возникло. На все ушло десять минут", - сказал Бычковский.
Ранее Латушко заявил о поддержке проходящих в республике протестных акций и осудил действия силовиков по их подавлению. После этого он был уволен из Национального академического театра имени Янки Купалы, который возглавлял в последнее время, перешел в оппозицию и вошел в президиум Координационного совета, который намерен заниматься транзитом власти в Белоруссии от действующего президента к представителям оппозиции. До этого Латушко работал на различных должностях в госаппарате, в том числе был послом Белоруссии в Польше, послом Белоруссии во Франции и министром культуры.
Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума КС, в том числе Латушко, вызвали на допросы в СК в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.
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