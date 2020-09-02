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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576629008.html
Лавров назвал заявления ЕС и НАТО по Белоруссии деструктивными
Евросоюз и НАТО делают деструктивные заявления в связи с ситуацией в Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T14:00
2020-09-02T14:00
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
сергей лавров
нато
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюз</a> и <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a> делают деструктивные заявления в связи с ситуацией в Белоруссии, заявил глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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светлана тихановская, россия, александр лукашенко, сергей лавров, нато, евросоюз, белоруссия, в мире

Лавров назвал заявления ЕС и НАТО по Белоруссии деструктивными

14:00 02.09.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Евросоюз и НАТО делают деструктивные заявления в связи с ситуацией в Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"К этому (заявлениям ОБСЕ – ред.) добавляется напряженность по линии Евросоюза, НАТО. Оттуда звучат достаточно деструктивные заявления. Ну и мы видим активность Североатлантического альянса вблизи границ Белоруссии, которые также являются границами Союзного государства", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровНАТОЕвросоюзБелоруссияВ мире
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