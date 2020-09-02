https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576626549.html

Песков прокомментировал работу журналистов RT в Белоруссии

В Кремле не знают подробностей об условиях работы и редакционных заданиях журналистов RT в Белоруссии, организация вправе самостоятельно принимать решения о... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T13:25

2020-09-02T13:25

2020-09-02T13:26

протесты в белоруссии

россия

телеканал rt

дмитрий песков

белоруссия

медиа - общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле не знают подробностей об условиях работы и редакционных заданиях журналистов RT в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, организация вправе самостоятельно принимать решения о том, куда направлять своих сотрудников, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Я не знаю, кто там кому что оплачивает, я не обладаю такой информацией. Здесь, наверное, лучше обратиться за комментарием в RT", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, из чьего бюджета, российского или белорусского, оплачивается труд журналистов RT, помогавших организовывать работу белорусского государственного телевидения после увольнений сотрудников.При этом он подчеркнул, что из российского бюджета это оплачиваться не может. "Из российского бюджета это не может оплачиваться, наверняка есть какая-то журналистская деятельность журналистов RT, которую они выполняют в рамках редакционных заданий. Это, конечно, оплачивается автономной некоммерческой организацией", - пояснил Песков.Он отметил, что в Белоруссии "действительно произошло увольнение сотрудников, разумеется, речь идет о государственном телевидении". "Государство не может жить без своих государственных телеканалов. RT - это, если мне не изменяет память, организация, которая существует в юридическом формате АНО, автономная некоммерческая организация, которая может самостоятельно принимать решения о направлении своих сотрудников, скажем так, по их профилю, больше ничего не могу вам сказать", - добавил пресс-секретарь президента РФ.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, телеканал rt, дмитрий песков, белоруссия, медиа - общество