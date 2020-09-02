Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576625553.html
Лавров предостерег от попыток "оторвать" Белоруссию от России
Москва и Минск будут достойно и твердо отвечать на попытки "оторвать" Белоруссию от России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T13:08
2020-09-02T13:21
протесты в белоруссии
сергей лавров
москва
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576624688_0:0:3096:1742_1400x0_80_0_0_c15c3fec5691c99e0cf72f126fd291b6.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> и <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> будут достойно и твердо отвечать на попытки "оторвать" <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> от России, заявил министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Когда те, кто пытается раскачать обстановку в Белоруссии, те, кто не один год пытается путем таких неуклюжих заигрываний с Минском, очевидных для всех, оторвать Беларусь от РФ, подорвать основы функционирования Союзного государства - будем достойно, твердо отвечать на основе фактов, на основе требований отказаться от какого-либо вмешательства во внутренние дела этой страны и исходить из этого, что любые проблемы должны решаться на основе конституции Республики", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Макеем</a> в Москве.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
москва
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576624688_202:0:2933:2048_1400x0_80_0_0_0784813bb680e5d1f6f197723ff929a4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, москва, минск, белоруссия, в мире

Лавров предостерег от попыток "оторвать" Белоруссию от России

13:08 02.09.2020 (обновлено: 13:21 02.09.2020)
1070
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Москва и Минск будут достойно и твердо отвечать на попытки "оторвать" Белоруссию от России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Когда те, кто пытается раскачать обстановку в Белоруссии, те, кто не один год пытается путем таких неуклюжих заигрываний с Минском, очевидных для всех, оторвать Беларусь от РФ, подорвать основы функционирования Союзного государства - будем достойно, твердо отвечать на основе фактов, на основе требований отказаться от какого-либо вмешательства во внутренние дела этой страны и исходить из этого, что любые проблемы должны решаться на основе конституции Республики", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем в Москве.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?
10150005
Обсудить 0
Протесты в БелоруссииСергей ЛавровМоскваМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Светлана Тихановская
В Госдуме оценили позицию Тихановской по Крыму
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
"С таким сталкиваемся впервые". Макей оценил ситуацию в Белоруссии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем в Москве
Лавров объяснил, почему Москву беспокоит ситуация в Белоруссии
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника акции протеста в Минске
МВД Белоруссии проверит все обращения о неправомерных действиях милиции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков отреагировал на идею запрета коммунистической символики в Бразилии
Здание МИД Белоруссии в Минске
Минск подготовил ответные санкции против представителей стран Балтии
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Лавров сообщил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
Лавров оценил идею о посредничестве в белорусском урегулировании извне
Участники студенческой акции протеста в Минске
На акции студентов в Минске начались задержания
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Лавров назвал заявления ЕС и НАТО по Белоруссии деструктивными
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о размещении военной базы в Белоруссии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия считает выборы в Белоруссии состоявшимися, заявил Лавров
Флаг ОДКБ
Песков: любая угроза для одного из членов ОДКБ опасна для всех участников
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве.
Лавров: России пока ни к чему встречаться с белорусской оппозицией
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
23:49Глава Пентагона рассказал о борьбе США с СССР после Второй мировой войны
23:46В Ростовской области режим ЧС ввели на территории Тарасовского района
Лента новостейМолния