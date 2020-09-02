https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576625553.html

Лавров предостерег от попыток "оторвать" Белоруссию от России

Москва и Минск будут достойно и твердо отвечать на попытки "оторвать" Белоруссию от России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T13:08

2020-09-02T13:08

2020-09-02T13:21

протесты в белоруссии

сергей лавров

москва

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> и <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> будут достойно и твердо отвечать на попытки "оторвать" <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> от России, заявил министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Когда те, кто пытается раскачать обстановку в Белоруссии, те, кто не один год пытается путем таких неуклюжих заигрываний с Минском, очевидных для всех, оторвать Беларусь от РФ, подорвать основы функционирования Союзного государства - будем достойно, твердо отвечать на основе фактов, на основе требований отказаться от какого-либо вмешательства во внутренние дела этой страны и исходить из этого, что любые проблемы должны решаться на основе конституции Республики", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Макеем</a> в Москве.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

москва

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, москва, минск, белоруссия, в мире