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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576624626.html
Лавров объяснил, почему Москву беспокоит ситуация в Белоруссии
Москву беспокоит ситуация в Белоруссии, так как Минск – стратегический союзник РФ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:56
2020-09-02T13:42
протесты в белоруссии
сергей лавров
москва
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> беспокоит ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, так как <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> – стратегический союзник РФ, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Белоруссия впервые столкнулась с угрозой дестабилизации."Республика Беларусь, пожалуй, впервые столкнулась с серьезной угрозой дестабилизации, и эта дестабилизация, эти усилия происходят не без самого энергичного вмешательства извне. Мы осуждаем то давление, которое сейчас пытаются оказать на законные власти Белоруссии со стороны ряда зарубежных государств, которые одновременно открыто оказывают поддержку оппозиции", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой.Глава российского МИД также заявил, что Минск и Москва не намерены инициировать обсуждение ситуации в Белоруссии на международных площадках."Мы не инициируем каких-либо дискуссий на многосторонних площадках. Другое дело, что члены соответствующих организаций, в том числе в ОБСЕ и в <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, пытаются всячески интернационализировать происходящее в республике Беларусь, пытаются через эту интернационализацию оправдать назойливые попытки по навязыванию посреднических услуг, в том числе по линии ОБСЕ", - сказал Лавров.Москва будет категорически пресекать попытки организовать провокации в отношении Белоруссии извне, заявил министр иностранных дел России на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Макеем</a>."И те, кто пытаются всеми правдами и неправдами спровоцировать беспорядки, спровоцировать нарушение законов, они прекрасно понимают, что такой национальный диалог оставит их на обочине истории. Поэтому они и пытаются свести все к экстремистским провокациям, пытаются спровоцировать правоохранителей... И мы будем категорически пресекать подобного рода попытки, тем более, попытки использовать многосторонние структуры, в которых Россия и Беларусь участвуют, для того, чтобы такими провокациями заниматься", - сказал Лавров.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
https://ria.ru/20200818/1575939222.html
https://ria.ru/20200814/1575759363.html
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сергей лавров, москва, минск, белоруссия, в мире

Лавров объяснил, почему Москву беспокоит ситуация в Белоруссии

12:56 02.09.2020 (обновлено: 13:42 02.09.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем в Москве
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Москву беспокоит ситуация в Белоруссии, так как Минск – стратегический союзник РФ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Белоруссия впервые столкнулась с угрозой дестабилизации.
"Республика Беларусь, пожалуй, впервые столкнулась с серьезной угрозой дестабилизации, и эта дестабилизация, эти усилия происходят не без самого энергичного вмешательства извне. Мы осуждаем то давление, которое сейчас пытаются оказать на законные власти Белоруссии со стороны ряда зарубежных государств, которые одновременно открыто оказывают поддержку оппозиции", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой.
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Глава российского МИД также заявил, что Минск и Москва не намерены инициировать обсуждение ситуации в Белоруссии на международных площадках.
"Мы не инициируем каких-либо дискуссий на многосторонних площадках. Другое дело, что члены соответствующих организаций, в том числе в ОБСЕ и в ООН, пытаются всячески интернационализировать происходящее в республике Беларусь, пытаются через эту интернационализацию оправдать назойливые попытки по навязыванию посреднических услуг, в том числе по линии ОБСЕ", - сказал Лавров.
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Москва будет категорически пресекать попытки организовать провокации в отношении Белоруссии извне, заявил министр иностранных дел России на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.
"И те, кто пытаются всеми правдами и неправдами спровоцировать беспорядки, спровоцировать нарушение законов, они прекрасно понимают, что такой национальный диалог оставит их на обочине истории. Поэтому они и пытаются свести все к экстремистским провокациям, пытаются спровоцировать правоохранителей... И мы будем категорически пресекать подобного рода попытки, тем более, попытки использовать многосторонние структуры, в которых Россия и Беларусь участвуют, для того, чтобы такими провокациями заниматься", - сказал Лавров.
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