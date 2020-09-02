https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576622086.html

Министр обороны Белоруссии посетит Москву 4 сентября

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин посетит Москву 4 сентября для участия в заседании глав минобороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ, сообщили в оборонном ведомстве РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T12:18

2020-09-02T12:18

2020-09-02T12:18

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Министр обороны <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Виктор Хренин посетит <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 4 сентября для участия в заседании глав минобороны стран <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, ШОС и <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>, сообщили в оборонном ведомстве республики.Отмечается, что в рамках заседания глава белорусского оборонного ведомства выступит с докладом "О международной и региональной безопасности, консолидации усилий по предотвращению угрозы развязывания войн и вооруженных конфликтов, дальнейшему укреплению военного сотрудничества в современных условиях".

https://radiosputnik.ria.ru/20200902/makey-1576621810.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

снг, одкб, москва, белоруссия, безопасность, в мире