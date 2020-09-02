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Министр обороны Белоруссии посетит Москву 4 сентября
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин посетит Москву 4 сентября для участия в заседании глав минобороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ, сообщили в оборонном ведомстве РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:18
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Министр обороны <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Виктор Хренин посетит <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 4 сентября для участия в заседании глав минобороны стран <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, ШОС и <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>, сообщили в оборонном ведомстве республики.Отмечается, что в рамках заседания глава белорусского оборонного ведомства выступит с докладом "О международной и региональной безопасности, консолидации усилий по предотвращению угрозы развязывания войн и вооруженных конфликтов, дальнейшему укреплению военного сотрудничества в современных условиях".
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снг, одкб, москва, белоруссия, безопасность, в мире

Министр обороны Белоруссии посетит Москву 4 сентября

12:18 02.09.2020
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинистр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин посетит Москву 4 сентября для участия в заседании глав минобороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ, сообщили в оборонном ведомстве республики.

"Министр обороны Беларуси генерал-майор Виктор Хренин примет участие в совместном заседании министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств, государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, которое пройдет в Москве 4 сентября", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что в рамках заседания глава белорусского оборонного ведомства выступит с докладом "О международной и региональной безопасности, консолидации усилий по предотвращению угрозы развязывания войн и вооруженных конфликтов, дальнейшему укреплению военного сотрудничества в современных условиях".
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