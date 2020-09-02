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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576621054.html
В Белоруссии заявили об избежании украинского сценария цветной революции
Белоруссия избежала украинского сценария "цветной революции, организованной извне", заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:00
2020-09-02T12:44
протесты в белоруссии
светлана тихановская
владимир макей
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссия</a> избежала украинского сценария "цветной революции, организованной извне", заявил министр иностранных дел республики <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Makejj" target="_blank">Владимир Макей</a>.По его словам, взвешенная позиция Москвы помогает избежать неприкрытого вмешательства извне в ситуацию в Белоруссии, дает возможность перевести ее в более спокойное русло а также наладить диалог с обществом. Переговоры министров иностранных дел Белоруссии и России проходят в Москве. Это первый визит Макея после президентских выборов в республике, итоги которых спровоцировали массовые протестные акции. Как отмечал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, главы МИД, скорее всего, обсудят подготовку к приезду в российскую столицу <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a>. Точную дату визита пока не согласовали. Кроме того, в четверг Минск посетит премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank">Михаил Мишустин</a>.Протесты в БелоруссииДевятого августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a> получила 10,12 процента голосов.Оппозиция эти результаты не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская приняла решение покинуть страну и уехала в Литву. По словам ее доверенного лица, у бывшего кандидата в президенты не было иного выбора.После объявления результатов в республике начались массовые несанкционированные акции, которые сперва жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами голосования использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200901/protesty-1576586960.html
https://ria.ru/20200830/belorussiya-1576487042.html
https://ria.ru/20200820/1575986661.html
Самое главное он не сказал что сценария не было. Про Майдан каждый день говорят только Лукашенко, Скабеева и Киселев.
68
Ну, тогда идите по армянскому сценарию. Он и правда был лучше. Там протестующие шашлыки жарили.
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белоруссия
РИА Новости
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светлана тихановская, владимир макей , александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии заявили об избежании украинского сценария цветной революции

12:00 02.09.2020 (обновлено: 12:44 02.09.2020)
24959
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтуденты Белорусского государственного медицинского университета на акции протеста в Минске
Студенты Белорусского государственного медицинского университета на акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Белоруссия избежала украинского сценария "цветной революции, организованной извне", заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

"Сегодня нам приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние, в первую очередь, вызовы. Причем последнее в большей степени предопределяет первое. Тем не менее хочу сказать, что мы выдержали первый натиск. <...> Определенное политическое противостояние наблюдается, но, скажем, его уровень, накал уже значительно ниже", — сказал глава МИД на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

По его словам, взвешенная позиция Москвы помогает избежать неприкрытого вмешательства извне в ситуацию в Белоруссии, дает возможность перевести ее в более спокойное русло а также наладить диалог с обществом.
Переговоры министров иностранных дел Белоруссии и России проходят в Москве. Это первый визит Макея после президентских выборов в республике, итоги которых спровоцировали массовые протестные акции.
Как отмечал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, главы МИД, скорее всего, обсудят подготовку к приезду в российскую столицу Александра Лукашенко. Точную дату визита пока не согласовали. Кроме того, в четверг Минск посетит премьер-министр России Михаил Мишустин.
Кадры несанкционированной акции студентов в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 16:21Протесты в Белоруссии
В Минске прошли задержания протестующих

Протесты в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента голосов.
Оппозиция эти результаты не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская приняла решение покинуть страну и уехала в Литву. По словам ее доверенного лица, у бывшего кандидата в президенты не было иного выбора.
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Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии
После объявления результатов в республике начались массовые несанкционированные акции, которые сперва жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами голосования использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
20 августа, 08:00
В чем главное отличие минского майдана от киевского
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2161570229
Обсудить 39
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяВладимир МакейАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Самое главное он не сказал что сценария не было. Про Майдан каждый день говорят только Лукашенко, Скабеева и Киселев.
2 сентября, 12:33
АИАлександр Иванович
19200245
Ну, тогда идите по армянскому сценарию. Он и правда был лучше. Там протестующие шашлыки жарили.
2 сентября, 12:15
ЕВЕгор Воронин
4210015
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