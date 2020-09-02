https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576621054.html
В Белоруссии заявили об избежании украинского сценария цветной революции
Белоруссия избежала украинского сценария "цветной революции, организованной извне", заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:00
2020-09-02T12:00
2020-09-02T12:44
протесты в белоруссии
светлана тихановская
владимир макей
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссия</a> избежала украинского сценария "цветной революции, организованной извне", заявил министр иностранных дел республики <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Makejj" target="_blank">Владимир Макей</a>.По его словам, взвешенная позиция Москвы помогает избежать неприкрытого вмешательства извне в ситуацию в Белоруссии, дает возможность перевести ее в более спокойное русло а также наладить диалог с обществом. Переговоры министров иностранных дел Белоруссии и России проходят в Москве. Это первый визит Макея после президентских выборов в республике, итоги которых спровоцировали массовые протестные акции. Как отмечал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, главы МИД, скорее всего, обсудят подготовку к приезду в российскую столицу <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a>. Точную дату визита пока не согласовали. Кроме того, в четверг Минск посетит премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank">Михаил Мишустин</a>.Протесты в БелоруссииДевятого августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a> получила 10,12 процента голосов.Оппозиция эти результаты не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская приняла решение покинуть страну и уехала в Литву. По словам ее доверенного лица, у бывшего кандидата в президенты не было иного выбора.После объявления результатов в республике начались массовые несанкционированные акции, которые сперва жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами голосования использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200901/protesty-1576586960.html
https://ria.ru/20200830/belorussiya-1576487042.html
https://ria.ru/20200820/1575986661.html
Александр Иванович
Самое главное он не сказал что сценария не было. Про Майдан каждый день говорят только Лукашенко, Скабеева и Киселев.
68
Егор Воронин
Ну, тогда идите по армянскому сценарию. Он и правда был лучше. Там протестующие шашлыки жарили.
22
39
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, владимир макей , александр лукашенко, белоруссия, в мире
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Белоруссия
избежала украинского сценария "цветной революции, организованной извне", заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей
.
"Сегодня нам приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние, в первую очередь, вызовы. Причем последнее в большей степени предопределяет первое. Тем не менее хочу сказать, что мы выдержали первый натиск. <...> Определенное политическое противостояние наблюдается, но, скажем, его уровень, накал уже значительно ниже", — сказал глава МИД на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
По его словам, взвешенная позиция Москвы помогает избежать неприкрытого вмешательства извне в ситуацию в Белоруссии, дает возможность перевести ее в более спокойное русло а также наладить диалог с обществом.
Переговоры министров иностранных дел Белоруссии и России проходят в Москве. Это первый визит Макея после президентских выборов в республике, итоги которых спровоцировали массовые протестные акции.
Как отмечал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, главы МИД, скорее всего, обсудят подготовку к приезду в российскую столицу Александра Лукашенко
. Точную дату визита пока не согласовали. Кроме того, в четверг Минск посетит премьер-министр России Михаил Мишустин
.
Протесты в Белоруссии
Девятого августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская
получила 10,12 процента голосов.
Оппозиция эти результаты не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская приняла решение покинуть страну и уехала в Литву. По словам ее доверенного лица, у бывшего кандидата в президенты не было иного выбора.
После объявления результатов в республике начались массовые несанкционированные акции, которые сперва жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами голосования использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
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