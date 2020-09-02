https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576621054.html

В Белоруссии заявили об избежании украинского сценария цветной революции

Белоруссия избежала украинского сценария "цветной революции, организованной извне", заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T12:00

2020-09-02T12:00

2020-09-02T12:44

протесты в белоруссии

светлана тихановская

владимир макей

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссия</a> избежала украинского сценария "цветной революции, организованной извне", заявил министр иностранных дел республики <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Makejj" target="_blank">Владимир Макей</a>.По его словам, взвешенная позиция Москвы помогает избежать неприкрытого вмешательства извне в ситуацию в Белоруссии, дает возможность перевести ее в более спокойное русло а также наладить диалог с обществом. Переговоры министров иностранных дел Белоруссии и России проходят в Москве. Это первый визит Макея после президентских выборов в республике, итоги которых спровоцировали массовые протестные акции. Как отмечал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, главы МИД, скорее всего, обсудят подготовку к приезду в российскую столицу <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a>. Точную дату визита пока не согласовали. Кроме того, в четверг Минск посетит премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank">Михаил Мишустин</a>.Протесты в БелоруссииДевятого августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a> получила 10,12 процента голосов.Оппозиция эти результаты не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская приняла решение покинуть страну и уехала в Литву. По словам ее доверенного лица, у бывшего кандидата в президенты не было иного выбора.После объявления результатов в республике начались массовые несанкционированные акции, которые сперва жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами голосования использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200901/protesty-1576586960.html

https://ria.ru/20200830/belorussiya-1576487042.html

https://ria.ru/20200820/1575986661.html

Александр Иванович Самое главное он не сказал что сценария не было. Про Майдан каждый день говорят только Лукашенко, Скабеева и Киселев. 68

Егор Воронин Ну, тогда идите по армянскому сценарию. Он и правда был лучше. Там протестующие шашлыки жарили. 22

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, владимир макей , александр лукашенко, белоруссия, в мире