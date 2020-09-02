В Белоруссии возбуждены дела из-за угроз депутатам расправой
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов Белоруссии на месте взрыва в Минске на День Независимости
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 2 сен – РИА Новости. Уголовные дела возбуждены в Брестской области Белоруссии из-за угроз депутатам расправой, если они не сложат полномочия, сообщило в среду управление Следственного комитета по Брестской области.
Ранее Координационный совет оппозиции Белоруссии призвал граждан страны инициировать процесс отзыва депутатов разного уровня для проведения новых выборов.
"Следственными подразделениями Брестской области расследуются уголовные дела по фактам угроз насилием в отношении должностных лиц, выполняющих служебные обязанности, в целях воспрепятствования законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности. В связи с появившимися в интернете призывами об отзыве депутатов, некоторым из них стали поступать угрозы расправой, если они не сложат свои полномочия", - говорится в сообщении УСК, поступившем в РИА Новости.
В УСК отмечают, что в текстах сообщений указывались имена близких депутата, подобные случаи зафиксированы в отношении депутатов нижней палаты парламента в Дрогичине, Столине и Пинске.
Как сообщили в управлении, по всем указанным фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 366 ("угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности"). Кроме того, в УСК РИА Новости предоставили скрин-шот одного из поступивших в адрес депутата сообщений с угрозами.
В ведомстве также обратили внимание, что за насилие либо угрозу насилием в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, в Белоруссии предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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