https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576619709.html

В Белоруссии возбуждены дела из-за угроз депутатам расправой

Уголовные дела возбуждены в Брестской области Белоруссии из-за угроз депутатам расправой, если они не сложат полномочия, сообщило в среду управление... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T11:37

2020-09-02T11:37

2020-09-02T11:37

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 2 сен – РИА Новости.</strong> Уголовные дела возбуждены в <a href="https://ria.ru/location_Brestskaya_Voblasts" target="_blank">Брестской области</a> Белоруссии из-за угроз депутатам расправой, если они не сложат полномочия, сообщило в среду управление Следственного комитета по Брестской области.Ранее Координационный совет оппозиции Белоруссии призвал граждан страны инициировать процесс отзыва депутатов разного уровня для проведения новых выборов.В УСК отмечают, что в текстах сообщений указывались имена близких депутата, подобные случаи зафиксированы в отношении депутатов нижней палаты парламента в Дрогичине, Столине и Пинске.Как сообщили в управлении, по всем указанным фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 366 ("угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности"). Кроме того, в УСК РИА Новости предоставили скрин-шот одного из поступивших в адрес депутата сообщений с угрозами.В ведомстве также обратили внимание, что за насилие либо угрозу насилием в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, в Белоруссии предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200820/belorussiya-1576070060.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире