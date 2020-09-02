https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576614549.html

Правозащитники сообщили о задержании 75 человек на протестах в Минске

Более 70 человек были задержаны правоохранителями во вторник в Минске в ходе несанкционированных акций протеста, сообщил в среду не зарегистрированный властями... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T10:05

2020-09-02T10:05

2020-09-02T10:05

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

минск

белоруссия

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<strong>МИНСК, 2 сен – РИА Новости.</strong> Более 70 человек были задержаны правоохранителями во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в ходе несанкционированных акций протеста, сообщил в среду не зарегистрированный властями <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> правозащитный центр "<a href="http://ria.ru/organization_Vesna/" target="_blank" data-auto="true">Весна</a>".В частности, как сообщается на <a href="https://spring96.org/ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> центра, в списке задержанных в белорусской столице за 1 сентября 75 человек, в том числе журналисты. Некоторых из задержанных отпустили из отделений милиции.С утра вторника студенты ряда белорусских вузов вышли на акции протеста. Правоохранительные органы не препятствовали их шествию по улицам Минска, однако пристально следили за обеспечением порядка. В <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> сообщали о единичных задержаниях участников незаконных акций. Днем несколько десятков протестующих прорвали оцепление милиции на проспекте Независимости рядом со зданием КГБ. Возле стадиона "Динамо" на подходе к площади Независимости задержали около десяти человек. Там же были задержаны восемь журналистов для проверки документов, в том числе корреспондент РИА Новости Кирилл Рубцов. Вскоре Рубцов и сотрудник НТВ были отпущены.На момент, когда корреспондент агентства выходил из РУВД, там еще оставались журналисты белорусских СМИ. Их будут судить за участие в несанкционированной акции, сообщил портал tut.by со ссылкой на начальника оперативно-дежурной службы РУВД Октябрьского района Александра Мартиновича.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

https://ria.ru/20200822/zabastovka-1576112982.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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