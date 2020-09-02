Правозащитники сообщили о задержании 75 человек на протестах в Минске
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники студенческой акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов и участники студенческой акции протеста в Минске
МИНСК, 2 сен – РИА Новости. Более 70 человек были задержаны правоохранителями во вторник в Минске в ходе несанкционированных акций протеста, сообщил в среду не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна".
В частности, как сообщается на сайте центра, в списке задержанных в белорусской столице за 1 сентября 75 человек, в том числе журналисты. Некоторых из задержанных отпустили из отделений милиции.
1 сентября, 08:00Что нам делать с Белоруссией?
С утра вторника студенты ряда белорусских вузов вышли на акции протеста. Правоохранительные органы не препятствовали их шествию по улицам Минска, однако пристально следили за обеспечением порядка. В МВД Белоруссии сообщали о единичных задержаниях участников незаконных акций. Днем несколько десятков протестующих прорвали оцепление милиции на проспекте Независимости рядом со зданием КГБ. Возле стадиона "Динамо" на подходе к площади Независимости задержали около десяти человек. Там же были задержаны восемь журналистов для проверки документов, в том числе корреспондент РИА Новости Кирилл Рубцов. Вскоре Рубцов и сотрудник НТВ были отпущены.
На момент, когда корреспондент агентства выходил из РУВД, там еще оставались журналисты белорусских СМИ. Их будут судить за участие в несанкционированной акции, сообщил портал tut.by со ссылкой на начальника оперативно-дежурной службы РУВД Октябрьского района Александра Мартиновича.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>