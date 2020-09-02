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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576614549.html
Правозащитники сообщили о задержании 75 человек на протестах в Минске
Более 70 человек были задержаны правоохранителями во вторник в Минске в ходе несанкционированных акций протеста, сообщил в среду не зарегистрированный властями... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T10:05
2020-09-02T10:05
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 2 сен – РИА Новости.</strong> Более 70 человек были задержаны правоохранителями во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в ходе несанкционированных акций протеста, сообщил в среду не зарегистрированный властями <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> правозащитный центр "<a href="http://ria.ru/organization_Vesna/" target="_blank" data-auto="true">Весна</a>".В частности, как сообщается на <a href="https://spring96.org/ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> центра, в списке задержанных в белорусской столице за 1 сентября 75 человек, в том числе журналисты. Некоторых из задержанных отпустили из отделений милиции.С утра вторника студенты ряда белорусских вузов вышли на акции протеста. Правоохранительные органы не препятствовали их шествию по улицам Минска, однако пристально следили за обеспечением порядка. В <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> сообщали о единичных задержаниях участников незаконных акций. Днем несколько десятков протестующих прорвали оцепление милиции на проспекте Независимости рядом со зданием КГБ. Возле стадиона "Динамо" на подходе к площади Независимости задержали около десяти человек. Там же были задержаны восемь журналистов для проверки документов, в том числе корреспондент РИА Новости Кирилл Рубцов. Вскоре Рубцов и сотрудник НТВ были отпущены.На момент, когда корреспондент агентства выходил из РУВД, там еще оставались журналисты белорусских СМИ. Их будут судить за участие в несанкционированной акции, сообщил портал tut.by со ссылкой на начальника оперативно-дежурной службы РУВД Октябрьского района Александра Мартиновича.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
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мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире

Правозащитники сообщили о задержании 75 человек на протестах в Минске

10:05 02.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники студенческой акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов и участники студенческой акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов и участники студенческой акции протеста в Минске
МИНСК, 2 сен – РИА Новости. Более 70 человек были задержаны правоохранителями во вторник в Минске в ходе несанкционированных акций протеста, сообщил в среду не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна".
В частности, как сообщается на сайте центра, в списке задержанных в белорусской столице за 1 сентября 75 человек, в том числе журналисты. Некоторых из задержанных отпустили из отделений милиции.
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?
С утра вторника студенты ряда белорусских вузов вышли на акции протеста. Правоохранительные органы не препятствовали их шествию по улицам Минска, однако пристально следили за обеспечением порядка. В МВД Белоруссии сообщали о единичных задержаниях участников незаконных акций. Днем несколько десятков протестующих прорвали оцепление милиции на проспекте Независимости рядом со зданием КГБ. Возле стадиона "Динамо" на подходе к площади Независимости задержали около десяти человек. Там же были задержаны восемь журналистов для проверки документов, в том числе корреспондент РИА Новости Кирилл Рубцов. Вскоре Рубцов и сотрудник НТВ были отпущены.
На момент, когда корреспондент агентства выходил из РУВД, там еще оставались журналисты белорусских СМИ. Их будут судить за участие в несанкционированной акции, сообщил портал tut.by со ссылкой на начальника оперативно-дежурной службы РУВД Октябрьского района Александра Мартиновича.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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